Онлайн-экстернат — удобный формат обучения для школьников, которым нужен более гибкий график, возможность заниматься в своем темпе и совмещать учебу со спортом, творчеством, путешествиями или другими занятиями.

При этом у родителей часто возникает закономерный вопрос: «Экстернат — это обучение без учителей и контроля?»

Нет, онлайн-экстернат не обязательно означает, что ребенок остается один на один с учебниками. Важно только разобраться, как именно организован экстернат в конкретной онлайн-школе, кто сопровождает ученика и где проходит аттестация.

В «Доме Знаний» экстернат организован как часть полноценного школьного обучения: школа имеет лицензию и государственную аккредитацию, принимает учеников в течение года, проводит аттестацию внутри школы и выдает государственный аттестат.

Что такое онлайн-экстернат простыми словами

Если объяснять без сложной терминологии, экстернат в школе позволяет ребенку освоить школьную программу в более свободном темпе, чем при стандартном расписании.

Для семьи это может означать:

обучение из дома;

гибкий график;

самостоятельную работу с учебными материалами;

возможность быстрее пройти программу;

регулярный контроль знаний;

прохождение аттестации в школе.

Главное отличие от обычного обучения — более высокая самостоятельность ученика.

При этом онлайн-экстернат не стоит путать с обычными онлайн-курсами. Доступ к видеоурокам сам по себе еще не означает получение школьного образования.

Если ребенок проходит школьную программу в рамках образовательной организации, важно понимать, кто его официально обучает, как организована аттестация и какие документы получает ученик.

Как устроен экстернат в «Доме Знаний»

В «Доме Знаний» экстернат рассчитан в том числе на школьников, которым нужно освободить время для спорта, творчества, путешествий или других занятий. Предусмотрены зачисление в любое время года, государственный аттестат и подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. При этом ученик получает сопровождение тьютора, поддержку психолога, доступ к учебным материалам и заданиям. ([Онлайн школа «Дом Знаний»][2])

То есть формула выглядит так:

самостоятельный темп + образовательные материалы + педагогическое сопровождение + контроль знаний + аттестация.

«Экстернат — это обучение без учителей?»

Это одно из самых распространенных заблуждений.

Самостоятельное освоение программы действительно является важной особенностью экстерната. Но самостоятельность не означает отсутствие помощи.

В «Доме Знаний» ученику доступны:

тьюторское сопровождение;

помощь психолога;

авторские учебные материалы;

большое количество видеоматериалов;

тестовые задания;

возможность консультации с учителем;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. ([Онлайн школа «Дом Знаний»][1])

Поэтому родителям стоит уточнять не просто «Есть ли учителя?», а:

«Как часто ребенок может обращаться к преподавателю, кто контролирует его прогресс и что происходит, если он не понимает тему?»

Это намного точнее показывает реальный уровень сопровождения.

Онлайн-экстернат и обычная онлайн-школа: в чем разница

Эти понятия часто используют как синонимы, хотя между ними есть существенная разница.

Обычная онлайн-школа

Ребенок учится по расписанию:

посещает живые уроки;

выполняет домашние задания;

получает оценки;

общается с преподавателями;

движется по программе вместе с классом.

Онлайн-экстернат

У ученика больше свободы:

он может самостоятельно распределять время;

изучать темы в индивидуальном темпе;

быстрее проходить программу;

раньше сдавать аттестации, если это предусмотрено организацией.

В «Доме Знаний» есть разные форматы обучения. На сайте школы отдельно представлены тарифы для самостоятельных учеников и программы с живыми онлайн-уроками в мини-группах.

Кому подходит онлайн-экстернат

Экстернат особенно удобен детям, у которых есть собственный плотный график.

Например:

Юным спортсменам

Тренировки могут занимать несколько часов в день, а соревнования проходят в других городах.

Гибкий график позволяет не отказываться от спорта ради стандартного школьного расписания.

Детям, которые занимаются творчеством

Музыка, хореография, театр, изобразительное искусство и другие направления также требуют времени.

Семьям, которые много путешествуют

Онлайн-формат позволяет продолжать обучение независимо от места нахождения ребенка при наличии необходимых технических условий.

«Дом Знаний» отдельно отмечает, что дистанционный формат подходит семьям, которые живут за границей, часто переезжают или хотят совмещать учебу с увлечениями и спортом.

Ученикам, которые хотят ускорить обучение

Если ребенок хорошо усваивает материал и способен заниматься самостоятельно, экстернат дает возможность не ждать общего темпа класса.

Кому онлайн-экстернат может не подойти

Свободный график — это не только преимущество, но и ответственность.

Экстернат может быть сложнее для ребенка, который:

постоянно откладывает задания;

не умеет планировать время;

нуждается в ежедневном контроле;

быстро теряет мотивацию;

испытывает серьезные пробелы в знаниях;

не умеет самостоятельно работать с учебными материалами.

В такой ситуации лучше рассмотреть онлайн-школу с живыми уроками и фиксированным расписанием.

Например, в «Доме Знаний» живые занятия проходят в мини-классах до 10 учеников, а преподаватели дают обратную связь и помогают разобраться со сложными темами.

Как проходит обучение на онлайн-экстернате

Конкретная схема зависит от выбранной программы, но в целом процесс можно представить в несколько этапов.

1. Зачисление

Ребенок официально оформляется в образовательную организацию в соответствии с выбранным форматом.

«Дом Знаний» дает возможность зачисления в течение года.

2. Определение учебного маршрута

Ребенок получает доступ к программе и необходимым материалам.

В школе также проводится диагностика знаний, которая позволяет определить проблемные зоны ученика.

3. Изучение школьной программы

Ученик работает с учебными материалами, видеоматериалами, электронными учебниками и заданиями.

4. Контроль знаний

Выполняются тесты и другие предусмотренные программой формы контроля.

5. Поддержка

При необходимости ребенок может обращаться за помощью к тьютору или преподавателю.

6. Аттестация

Ученик проходит предусмотренную промежуточную аттестацию.

7. Переход дальше

После успешного освоения программы и прохождения необходимых процедур ребенок продолжает обучение на следующем уровне или в следующем классе.

Как проходит аттестация в онлайн-экстернате

Аттестация — один из главных вопросов, который нужно задать онлайн-школе до поступления.

Родителям важно понимать:

какие предметы необходимо сдавать;

как часто проходит аттестация;

в каком формате она проводится;

кто ее принимает;

где фиксируются результаты;

какие документы получает ребенок.

В «Доме Знаний» обучение и аттестация проходят внутри одной школы. Контрольные, зачеты и итоговые аттестации проходят непосредственно в школе без привлечени\ школ-партнеров. Это удобно для родителей: не нужно отдельно искать стороннюю организацию для проведения аттестации.

Что такое промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация позволяет проверить, насколько ребенок освоил образовательную программу за определенный период.

Конкретные формы и сроки зависят от образовательной программы и локальных документов школы.

В «Доме Знаний» предусмотрена дистанционная аттестация школьников, в том числе для учащихся на семейном или домашнем обучении. Школа указывает возможность прохождения аттестации по предметам и выдачи справки о ее прохождении. Поэтому перед поступлением родителям стоит запросить у школы действующий порядок проведения промежуточной аттестации.

Можно ли закончить класс быстрее?

Да, именно это является одним из преимуществ экстерната.

В «Доме Знаний» экстернат позиционируется как формат, в котором ученик может сдавать аттестации раньше остальных и быстрее переходить из класса в класс. Но это не означает, что ребенку просто разрешают «перепрыгнуть» через учебный материал.

Ему будет необходимо освоить соответствующую программу и успешно пройти предусмотренный контроль.

Поэтому ускоренное обучение подходит прежде всего мотивированным школьникам, которые способны выдерживать самостоятельный темп.

Получит ли ребенок аттестат?

Это зависит от конкретного образовательного маршрута и соблюдения всех предусмотренных требований.

У «Дома Знаний» есть государственная аккредитация, благодаря чему есть возможность получения государственного аттестата после окончания 9-го и 11-го классов.

При выборе онлайн-школы эти сведения стоит самостоятельно проверять в официальных источниках и документах школы.

А что будет с личным делом ребенка?

Это особенно важно для родителей, которые боятся, что после перехода в онлайн-формат ребенок «нигде официально не будет числиться».

Если речь идет об официальном зачислении, необходимо выяснить:

какая организация принимает ребенка;

кто ведет личное дело;

где фиксируются оценки;

кто проводит аттестацию;

кто выдает документы об образовании.

В «Доме Знаний» при официальном зачислении школа ведет необходимую документацию, а среди официальных документов перечисляет табели, справки, личное дело и аттестаты.

Чем экстернат отличается от самостоятельной подготовки дома

Представим две ситуации.

Вариант 1: родители скачали учебники, ребенок самостоятельно изучает темы, а в конце года ищет место для аттестации.

Вариант 2: ребенок официально обучается в онлайн-школе, имеет доступ к программе и образовательным материалам, получает сопровождение и проходит предусмотренный контроль знаний.

Это принципиально разные модели.

Поэтому при поиске в интернете по запросам «экстернат онлайн», «онлайн экстернат для школьников», «экстернат для ребенка» важно смотреть не только на цену и количество видеоуроков.

Нужно выяснять, какой именно образовательный статус получает ребенок.

Как выбрать онлайн-экстернат: чек-лист для родителей

Перед заключением договора задайте школе следующие вопросы.

Об официальном статусе

☐ Есть ли лицензия на образовательную деятельность? ☐ Есть ли государственная аккредитация по соответствующим программам? ☐ Кто официально зачисляет ребенка? ☐ Кто ведет личное дело? ☐ Кто выдает аттестат?

Об обучении

☐ По какой программе учится ребенок? ☐ Какие учебные материалы доступны? ☐ Есть ли электронные учебники? ☐ Есть ли преподаватели и консультации? ☐ Есть ли тьютор? ☐ Как контролируется прогресс?

Об аттестации

☐ Как проходит промежуточная аттестация? ☐ Какие предметы нужно сдавать? ☐ Когда можно проходить аттестацию? ☐ Где она проходит? ☐ Как оформляются результаты? ☐ Как проходит итоговая аттестация?

О деньгах

☐ Что входит в тариф? ☐ Нужно ли отдельно платить за аттестацию? ☐ Есть ли дополнительные обязательные платежи? ☐ Каковы условия возврата и расторжения договора?

Почему «Дом Знаний» подходит для онлайн-экстерната

«Дом Знаний» сочетает преимущества дистанционного образования с возможностями полноценной общеобразовательной школы:

обучение с 1 по 11 класс;

программа по ФГОС;

государственная лицензия;

государственная аккредитация;

официальное зачисление;

аттестация внутри школы;

государственный аттестат;

поддержка тьютора и психолога;

индивидуальный темп обучения.

Для ребенка это означает возможность учиться не только онлайн, но и в более удобном для него темпе.

Онлайн-экстернат или живые онлайн-уроки?

Если ребенок самостоятельный, экстернат может стать хорошим выбором.

Если же ему необходим постоянный контакт с преподавателем, стоит обратить внимание на формат с живыми онлайн-уроками.

В «Доме Знаний» есть тарифы с разной степенью сопровождения: от самостоятельного формата до обучения с живыми уроками в мини-группах и расширенной индивидуальной поддержкой.

Поэтому выбирать нужно не самый «свободный» или самый «интенсивный» вариант, а тот, который соответствует возможностям ребенка.

Онлайн-экстернат: основные плюсы и минусы

Преимущества

Гибкий график. Можно эффективнее распределять время.

Индивидуальный темп. Сильный ученик может двигаться быстрее.

Экономия времени. Не нужно ежедневно ездить в школу.

Совмещение с другими занятиями. Удобно для спортсменов, музыкантов и творческих детей.

Обучение из дома. Не требуется привязываться к конкретному месту.

Главное возражение родителей: «А вдруг ребенок останется без контроля?»

Контроль можно организовать по-разному.

В традиционной школе его обеспечивают расписание, учителя, домашние задания и регулярные оценки.

В экстернате часть ответственности переходит к самому ученику.

Но это не означает отсутствие контроля вообще.

В «Доме Знаний» предусмотрены диагностическое тестирование, задания, тьюторское сопровождение, психологическая поддержка и аттестация. Если ребенку требуется больше педагогического внимания, можно выбрать формат с живыми занятиями и возможностью консультаций.

Как понять, подходит ли ребенку экстернат

Перед поступлением честно ответьте на пять вопросов:

Ребенок умеет самостоятельно организовать день? Он способен регулярно выполнять задания без постоянных напоминаний? Он готов отвечать за собственный результат? Есть ли необходимость совмещать школу с другими занятиями? Нужна ли ребенку свобода в темпе обучения?

Если большинство ответов положительные, онлайн-экстернат для школьника может оказаться удобным форматом.

Если же ребенок пока не готов к самостоятельной организации учебы, лучше выбрать онлайн-школу с регулярными живыми уроками и более плотным сопровождением.

Итог

Онлайн-экстернат — это не просто обучение без учителей и не набор видеокурсов. Это формат, в котором ребенку предоставляется больше самостоятельности, но при правильно организованном обучении сохраняются программа, контроль знаний и аттестация.

В «Доме Знаний» экстернат позволяет учиться в индивидуальном темпе, проходить аттестации раньше и быстрее переходить из класса в класс. При этом школа обеспечивает официальное зачисление, сопровождение тьютора и психолога, образовательные материалы и возможность получения государственного аттестата.

Если ребенку нужна максимальная свобода — стоит рассмотреть экстернат. Если важны ежедневный контакт с учителем, расписание и постоянный контроль — лучше выбрать формат с живыми онлайн-уроками.

Главное — выбирать не просто онлайн-обучение, а образовательную модель, которая подходит конкретному ребенку, его уровню самостоятельности и жизненному графику.