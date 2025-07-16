В среде подростков появляется немало трендов, способных негативно повлиять на здоровье. Если вам знакомы слова твинки, скайсы и грилзы, значит, ваш ребенок начал следовать им. Не все тренды безопасны, некоторые из них способны испортить зубы. Однако это модно и способствует самовыражению, поэтому весьма популярно. Расскажем, какие тренды опасны, какие последствия они имеют и как правильно донести это до подростка.

Грилзы

Это украшения, надеваемые на зубы. Впервые стали популярными благодаря хип-хоп культуре. Сейчас они доступны широкому кругу людей, в том числе подросткам. Они нередко заказывают грилзы на маркетплейсах, не консультируясь со специалистом. Это представляет опасность для здоровья зубов.

Грилзы изготавливаются из неизвестных материалов, компоненты которых могут наносить вред деснам и эмали. Также при ношении таких украшений необходимо более тщательно ухаживать за полостью рта. Что делать, если ребенок все же хочет носить грилзы? Родительские запреты, как правило, не работают. Поэтому стоит обратиться к стоматологу, который подберет безопасные украшения и научит правильно ухаживать за ними.

Зубные стразы

Скайсы или твинки — это зубные украшения, которые часто используют подростки. Несмотря на привлекательный внешний вид, стразы способствуют скоплению остатков пищи на поверхности зубов, повышают риск появления кариеса. Не стоит приобретать скайсы и твинки самостоятельно, поскольку это небезопасно. Украшения лучше устанавливать в стоматологической клинике, где используются проверенные материалы.

Фальш-брекеты

Раньше подростки стеснялись носить подобные конструкции, поскольку одноклассники могли смеяться над этим. Сейчас же брекеты стали настолько популярными, что дети устанавливают их самостоятельно. Они заказывают наборы для их установки на маркетплейсах, что негативно влияет на прикус и состояние зубов.

Стоит помнить, что далеко не каждому ребенку показано ношение брекетов. Установка таких конструкций без назначения специалиста способна испортить правильный прикус, спровоцировать повреждение десен. Важно рассказать ребенку, почему не стоит считать брекеты модным аксессуаром. Если подросток все же установил такую конструкцию самостоятельно, ее необходимо снять.

Зубные татуировки

Тату на зубах смотрятся необычно, и подростки считают их стильными. Однако они представляют опасность. Краска или наклейка повреждает зубную эмаль, повышая вероятность возникновения кариеса и разрушения зуба. Существует и риск развития аллергических реакций.

Острые клыки

Вампирская эстетика привлекает подростков, и многие пытаются изменить форму своих зубов, наращивая клыки. Во время такой процедуры обтачиваются здоровые зубы, что негативно влияет на прикус и может спровоцировать кариес. После снятия клыка приходится сильно стачивать родные зубы и устанавливать коронки.

Пилка для ногтей

Подростки нередко используют этот инструмент не только для маникюра, но и для получения красивой улыбки. С его помощью они выравнивают зубы, имеющие разную длину. Пилка, не предназначенная для стоматологических процедур, наносит существенный вред зубной эмали, повышает чувствительность зубов и вероятность развития кариеса. Со временем боль становится настолько сильной, что ребенку приходится постоянно принимать обезболивающее.

Временные пломбы

Страх перед посещением стоматолога заставляет подростков учиться лечить зубы самостоятельно. Для этого они заказывают на маркетплейсах наборы для установки временных пломб. Использование неизвестных пломбировочных материалов и неправильная подготовка зубов к пломбированию приводят к опасным осложнениям. Например, это может обернутся пульпитом, который потребует дорогостоящего лечения у стоматолога. Еще более опасными являются инфекции. При появлении кариеса лучше обращаться к врачу, это поможет избежать опасных осложнений.

Использование ультразвукового скалера

Не все подростки понимают, что самостоятельное использование такого аппарата приводит к повреждению зубов. Они хотят избавиться от зубного камня и получить белоснежную улыбку. Важно объяснить, что при длительном воздействии ультразвука зуб может расколоться. При несоблюдении правил асептики повышается вероятность инфицирования окружающих тканей. При удержании аппарата под неправильным углом повреждается эмаль. Поэтому для удаления зубного камня стоит обратиться к стоматологу.

Полоски для отбеливания

Такие средства популярны, однако при слишком частом использовании они могут повреждать зубную эмаль. Зубы с помощью полосок отбеливаются за счет воздействия агрессивных веществ, разрушающих эмаль. Для выбора безопасных отбеливающих средств и методов стоит обратиться к стоматологу.

Отбеливание зубов перекисью

Многие подростки не имеют средств для регулярной покупки отбеливающих средств для зубов. Поэтому они ищут народные средства для получения идеальной улыбки. Особой популярностью пользуется 3-процентный раствор перекиси водорода. Средство наносится на зубы ватной палочкой и выдерживается в течение определенного времени.

Регулярное отбеливание зубов перекисью водорода приводит к разрушению эмали, кариесу и химическим ожогам слизистых оболочек.

Вывод

Люди идут на множество ухищрений, чтобы соответствовать модным трендам. Особенно это касается подростков. Родители должны обязательно рассказывать детям о возможном вреде зубных трендов, подбирать безопасные способы создания и поддержания красивой улыбки. Забота о здоровье зубов должна начинаться в раннем детстве и продолжаться всю жизнь.