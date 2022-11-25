Школа профессионалов будущего в МБОУ «Лицей №8 и «СОШ №40»

Сразу в двух школах в Лицее №8 и СОШ №40 25 ноября состоялась в рамках проведения проекта «Школа профессионалов будущего» презентация проекта и проведение мастер-классов.

Затем по традиции прошла интеллектуальная игра, организованная онлайн-школой «Дом знаний». Команды-участники из разных школ достойно соперничали друг с другом!

По окончанию мероприятия все участники получили памятные призы и сертификаты, а победители были награждены художественными книгами.