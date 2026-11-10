Самые распространённые ошибки абитуриентов:

Ошибка № 1. Рассчитывать только на высокие баллы ЕГЭ

Один из главных страхов выпускника — не набрать нужное количество баллов. Но даже если экзамены сданы успешно, расслабляться рано.

Представим ситуацию: абитуриент набрал 270 баллов, а прошлогодний проходной балл на выбранную специальность составлял 255. Кажется, что бюджетное место практически обеспечено.

Однако прошлогодние результаты не гарантируют поступление в новом году. Состав участников конкурса меняется, а часть бюджетных мест распределяется в рамках отдельных квот и приоритетного зачисления.

Поэтому после подачи заявления важно регулярно проверять конкурсные списки, следить за количеством мест и оценивать позиции других поступающих.

Не стоит ориентироваться только на цифру проходного балла за прошлый год. Гораздо полезнее понимать, как складывается конкурс именно сейчас.

Ошибка № 2. Неправильно расставить приоритеты

В заявлении на поступление абитуриент указывает направления подготовки и присваивает им приоритеты. Чем меньше номер, тем желаннее для него выбранная программа.

И здесь некоторые выпускники допускают ошибку: ставят на первое место не специальность мечты, а вариант, который кажется более надёжным.

Например, выпускник хочет изучать программирование, но опасается высокого конкурса и указывает первым приоритетом другое направление. В результате при прохождении по нескольким конкурсам система учитывает установленный порядок предпочтений.

Поэтому расставлять приоритеты нужно не по принципу «куда легче поступить», а в соответствии со своими настоящими желаниями.

Если абитуриент не проходит по наиболее предпочтительному направлению, при определении варианта зачисления учитываются следующие доступные приоритеты.

Главное — проверить порядок программ до завершения срока, когда их ещё можно изменить.

Ошибка № 3. Подавать документы только в один университет

Уверенность в выбранном вузе — это хорошо. Но делать ставку исключительно на него довольно рискованно.

Даже сильный выпускник может столкнуться с неожиданно высоким конкурсом.

Разумнее заранее рассмотреть несколько университетов с разными условиями поступления. Например, выбрать два вуза с высоким конкурсом, два с более доступными проходными баллами и ещё один запасной вариант.

При этом запасной университет тоже должен нравиться абитуриенту. Нет смысла поступать туда, где он совершенно не хочет учиться, только ради бюджетного места.

В 2026 году абитуриент мог подавать документы максимум в пять вузов, выбирая в каждом до пяти специальностей или направлений подготовки.

Такой подход расширяет возможности и позволяет принять более взвешенное решение.

Ошибка № 4. Не проверить дополнительные вступительные испытания

Не на все направления можно поступить исключительно по результатам ЕГЭ.

Некоторые университеты проводят дополнительные вступительные испытания — ДВИ. Они встречаются, например, на отдельных творческих направлениях и программах ведущих вузов.

И здесь высокие баллы ЕГЭ не помогут, если абитуриент не прошёл обязательное испытание.

Поэтому ещё до подачи заявления нужно изучить правила выбранного университета: какие экзамены потребуются, как они проводятся и когда заканчивается регистрация.

Особенно важно помнить, что для поступающих с дополнительными или внутренними вступительными испытаниями приём документов часто завершается раньше, чем для выпускников, поступающих только по ЕГЭ.

Ошибка № 5. Не заметить неточности в документах

Иногда проблемы возникают из-за мелочей, которые на первый взгляд кажутся несущественными.

Например, в заявлении неправильно указан номер документа, допущена ошибка в персональных данных или загружена нечитаемая фотография аттестата.

Подобные неточности могут затянуть проверку документов и потребовать исправлений.

Перед отправкой заявления стоит внимательно проверить паспортные данные, сведения об образовании, СНИЛС, выбранные направления и прикреплённые документы.

Если для конкретной специальности требуется медицинское заключение, его тоже необходимо подготовить заранее.

Важно: медицинская справка не является обязательным документом для поступления абсолютно на все направления. Её необходимость зависит от требований к выбранной образовательной программе.

Ошибка № 6. Забыть об индивидуальных достижениях

Иногда судьбу бюджетного места решают один или два дополнительных балла.

Вузы могут учитывать индивидуальные достижения абитуриентов: аттестат с отличием, значок ГТО, волонтёрскую деятельность, победы в определённых конкурсах и олимпиадах.

Однако правила различаются. Один университет начисляет баллы за конкретное достижение, другой может его не учитывать.

Поэтому стоит заранее изучить перечень индивидуальных достижений на сайте выбранного вуза и проверить, все ли подтверждающие документы представлены.

После завершения установленного срока изменить сведения может быть уже невозможно.

Ошибка № 7. Не подать согласие на зачисление

Это один из самых важных этапов поступления на бюджет.

Даже если абитуриент занимает высокую позицию в конкурсном списке, для зачисления необходимо вовремя выразить своё согласие на обучение в выбранном университете.

Согласие можно оформить через Госуслуги либо подать на бумаге в предусмотренном правилами порядке.

При этом действующее согласие на бюджетное зачисление должно относиться только к одному вузу.

Если выпускник решает изменить университет, необходимо правильно отозвать предыдущее согласие и подать новое, убедившись, что изменения учтены системой.

Не следует путать подачу заявления на участие в конкурсе и согласие на зачисление. Это разные действия.

Ошибка № 8. Откладывать всё на последний час

В последние дни приёмной кампании напряжение достигает максимума.

Абитуриенты постоянно обновляют конкурсные списки, обсуждают шансы в чатах и пытаются принять окончательное решение.

Но именно в такой обстановке легко упустить важную деталь.

Электронный сервис может работать медленнее из-за нагрузки, а исправление ошибки в заявлении иногда требует времени.

Лучше завершить основные действия заблаговременно и обязательно проверить, что они успешно зарегистрированы.

В приёмной кампании 2026 года ключевыми датами для поступления на основные бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета были:

25 июля — завершение приёма документов для поступающих по ЕГЭ;

27 июля — публикация конкурсных списков;

1 августа — завершение приёма согласий на этапе приоритетного зачисления;

5 августа — завершение приёма согласий на основном этапе;

7 августа — издание приказов об основном зачислении.

Согласия на основном этапе принимались до 12:00 по московскому времени.

Для поступающих по внутренним испытаниям и на платные места действовали другие сроки.

Ошибка № 9. Верить слухам из чатов абитуриентов

В разгар поступления родительские и студенческие чаты переполнены сообщениями: «Проходной балл вырос», «Все бюджетные места уже заняты», «Согласие нужно срочно подавать сегодня».

Иногда информация оказывается полезной, но нередко это неподтверждённые слухи.

Даже предварительные оценки проходных баллов не стоит воспринимать как окончательные результаты.

Надёжнее проверять конкурсные списки и объявления на официальных ресурсах университетов и Госуслуг.

Если что-то непонятно, лучше напрямую связаться с приёмной комиссией.

Что обязательно проверить перед завершением приёма

Перед окончательным выбором университета ещё раз откройте заявление и проверьте самые важные сведения.

Короткий чек-лист абитуриента:

Все личные данные указаны правильно, документы приняты. Выбранные специальности и приоритеты соответствуют вашим планам. Результаты ЕГЭ и дополнительные баллы учтены корректно. Дополнительные вступительные испытания пройдены, если они необходимы. Конкурсные списки проверены, а шансы оценены с учётом числа мест. Согласие на зачисление подано в нужный вуз и зарегистрировано. Все сроки проверены по официальным источникам.

Лучше уделить проверке лишние полчаса, чем столкнуться с неприятным сюрпризом после завершения приёма.

Как родителям помочь выпускнику при поступлении

Последние недели перед зачислением становятся испытанием не только для абитуриентов, но и для их родителей.

Взрослым хочется подсказать, куда лучше поступить, какой университет выбрать и где больше шансов на бюджет.

Но важно помнить, что учиться по выбранной специальности предстоит самому ребёнку.

Вместо давления и бесконечных сравнений полезнее помочь выпускнику спокойно разобраться в правилах, проверить документы и составить несколько возможных сценариев поступления.

Главное в приёмной кампании — не только хорошие баллы, но и внимательность, грамотное планирование и умение принимать решения без паники.

Подготовка к поступлению начинается задолго до подачи документов. В онлайн-школе «Дом Знаний» ученики получают углублённую подготовку к ЕГЭ, поддержку педагогов и помощь в выборе будущей профессии. Это позволяет подойти к выпускным экзаменам и следующему этапу образования более уверенно.