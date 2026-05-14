5 главных ошибок на ОГЭ 2026 по русскому языку, из-за которых теряют баллы даже сильные ученики

Каждый год тысячи девятиклассников теряют драгоценные баллы на ОГЭ по русскому не из-за сложных тем, а из-за банальных, но очень коварных ошибок. Эти «подводные камни» хорошо известны проверяющим, но продолжают «топить» даже тех, кто неплохо знает предмет.

В этой статье мы разобрали 5 самых частых ошибок на ОГЭ-2026, показали живые примеры и дали конкретные приёмы, как их обходить.

Ошибка №1. Глаголы-хамелеоны: путаница со спряжением

Это абсолютный лидер среди грамматических ошибок на экзамене.

Почему ошибаются:

Не смотрят на инфинитив при безударных окончаниях; Забывают глаголы-исключения; Путают I и II спряжение.

Типичные ошибки:

❌ Они бормочат → ✅ Они бормочут

❌ Он дышет → ✅ Он дышит

❌ Мы клеем → ✅ Мы клеим

Как запомнить навсегда:

Безударное окончание → смотрим инфинитив: на -ить (кроме брить, стелить) — II спряжение. Выучите 11 глаголов-исключений: гнать, держать, дышать, зависеть, видеть, слышать, ненавидеть, смотреть, вертеть, обидеть, терпеть.

Ошибка №2. Роковой выбор: -тся или -ться

Классика жанра. Даже отличники иногда ставят мягкий знак где не надо.

Простое правило:

Что делать? — учиться (мягкий знак) Что делает? — учится (без мягкого знака)

Частые ошибки:

❌ Надо старатся → ✅ Надо стараться

❌ Он улыбаеться → ✅ Он улыбается

❌ Не стоит волноватся → ✅ Не стоит волноваться

Лайфхак: Привыкайте задавать вопрос к каждому такому глаголу. Со временем это войдёт в автоматический рефлекс.

Ошибка №3. Словесный мусор: тавтология и плеоназмы

Эксперты очень не любят «воду» в сочинении. Тавтология и плеоназмы сразу портят впечатление от работы.

Примеры тавтологии:

❌ Вернулся обратно

❌ В автобиографии автор рассказывает о своей жизни

❌ Устранить недостатки и недочёты

Примеры плеоназмов:

❌ Свободная вакансия

❌ Май месяц

❌ Личный автограф

❌ Абсолютно новый

Совет: После написания сочинения выделите 3–5 минут и «почистите» текст. Заведите личный стоп-лист плеоназмов.

Ошибка №4. Грамматический ад: числительные и падежи

Одна из самых «дорогих» ошибок — здесь легко потерять баллы за содержание и грамотность одновременно. Самые опасные места:

Составные числительные: ❌ в двух тысяча двадцатом → ✅ в две тысячи двадцатом

Родительный падеж: ❌ пятьсот человек → ✅ пятисот человек

❌ много яблоков → ✅ много яблок

❌ пара носок → ✅ пара носков

Рекомендация: Сделайте шпаргалку по склонению числительных (50–80, 200–900) и «коварным» существительным (туфель, чулок, яблок, помидоров).

Ошибка №5. Пунктуационная дуэль: двоеточие или тире в БСП

Многие ученики ставят эти знаки «наугад».

Чёткое правило: Двоеточие (:) ставим, когда:

Вторая часть объясняет причину После обобщающего слова перед перечислением

Тире (—) ставим, когда:

Вторая часть обозначает следствие

Противопоставление

Резкая смена событий

Примеры:

✅ Солнце село: стало темно (причина)

✅ Солнце село — стало темно (следствие)

✅ В саду росли цветы: розы, лилии, тюльпаны

Полезный чек-лист перед сдачей работы

Перед тем, как отдать бланк, проведите быструю проверку:

Все глаголы правильно согласованы? -тся / -ться на своих местах?

Нет ли тавтологий и плеоназмов?

Числительные склонены верно?

Двоеточие и тире расставлены по смыслу?

Объём: минимум 140 слов в сумме (изложение + сочинение)

Как готовиться эффективно

Ведите тетрадь ошибок Решайте реальные варианты ОГЭ 2025–2026 годов Читайте вслух хорошую прозу (Чехов, Бунин, Паустовский) Оставляйте минимум 15 минут на проверку

Грамотность — это не талант, а хорошо натренированный навык. Тот, кто знает свои слабые места и целенаправленно их прорабатывает, почти всегда получает высокий балл. Хотите уверенно сдать ОГЭ по русскому языку на 30+ баллов и не терять очки на глупых ошибках? В нашей онлайн-школе мы помогаем девятиклассникам закрывать именно такие «подводные камни» через практику, разбор ошибок и индивидуальные рекомендации. Оставляйте заявку — подберём удобный формат подготовки и поможем набрать максимум баллов на ОГЭ-2026.