5 главных ошибок на ОГЭ 2026 по русскому языку, из-за которых теряют баллы даже сильные ученики

Каждый год тысячи девятиклассников теряют драгоценные баллы на ОГЭ по русскому не из-за сложных тем, а из-за банальных, но очень коварных ошибок. Эти «подводные камни» хорошо известны проверяющим, но продолжают «топить» даже тех, кто неплохо знает предмет.
В этой статье мы разобрали 5 самых частых ошибок на ОГЭ-2026, показали живые примеры и дали конкретные приёмы, как их обходить.
Ошибка №1. Глаголы-хамелеоны: путаница со спряжением
Это абсолютный лидер среди грамматических ошибок на экзамене.
Почему ошибаются:
Не смотрят на инфинитив при безударных окончаниях; Забывают глаголы-исключения; Путают I и II спряжение.
Типичные ошибки:
❌ Они бормочат → ✅ Они бормочут
❌ Он дышет → ✅ Он дышит
❌ Мы клеем → ✅ Мы клеим
Как запомнить навсегда:
Безударное окончание → смотрим инфинитив: на -ить (кроме брить, стелить) — II спряжение. Выучите 11 глаголов-исключений: гнать, держать, дышать, зависеть, видеть, слышать, ненавидеть, смотреть, вертеть, обидеть, терпеть.
Ошибка №2. Роковой выбор: -тся или -ться
Классика жанра. Даже отличники иногда ставят мягкий знак где не надо.
Простое правило:
Что делать? — учиться (мягкий знак) Что делает? — учится (без мягкого знака)
Частые ошибки:
❌ Надо старатся → ✅ Надо стараться
❌ Он улыбаеться → ✅ Он улыбается
❌ Не стоит волноватся → ✅ Не стоит волноваться
Лайфхак: Привыкайте задавать вопрос к каждому такому глаголу. Со временем это войдёт в автоматический рефлекс.
Ошибка №3. Словесный мусор: тавтология и плеоназмы
Эксперты очень не любят «воду» в сочинении. Тавтология и плеоназмы сразу портят впечатление от работы.
Примеры тавтологии:
❌ Вернулся обратно
❌ В автобиографии автор рассказывает о своей жизни
❌ Устранить недостатки и недочёты
Примеры плеоназмов:
❌ Свободная вакансия
❌ Май месяц
❌ Личный автограф
❌ Абсолютно новый
Совет: После написания сочинения выделите 3–5 минут и «почистите» текст. Заведите личный стоп-лист плеоназмов.
Ошибка №4. Грамматический ад: числительные и падежи
Одна из самых «дорогих» ошибок — здесь легко потерять баллы за содержание и грамотность одновременно. Самые опасные места:
Составные числительные: ❌ в двух тысяча двадцатом → ✅ в две тысячи двадцатом
Родительный падеж: ❌ пятьсот человек → ✅ пятисот человек
❌ много яблоков → ✅ много яблок
❌ пара носок → ✅ пара носков
Рекомендация: Сделайте шпаргалку по склонению числительных (50–80, 200–900) и «коварным» существительным (туфель, чулок, яблок, помидоров).
Ошибка №5. Пунктуационная дуэль: двоеточие или тире в БСП
Многие ученики ставят эти знаки «наугад».
Чёткое правило: Двоеточие (:) ставим, когда:
Вторая часть объясняет причину После обобщающего слова перед перечислением
Тире (—) ставим, когда:
- Вторая часть обозначает следствие
- Противопоставление
- Резкая смена событий
Примеры:
✅ Солнце село: стало темно (причина)
✅ Солнце село — стало темно (следствие)
✅ В саду росли цветы: розы, лилии, тюльпаны
Полезный чек-лист перед сдачей работы
Перед тем, как отдать бланк, проведите быструю проверку:
- Все глаголы правильно согласованы? -тся / -ться на своих местах?
- Нет ли тавтологий и плеоназмов?
- Числительные склонены верно?
- Двоеточие и тире расставлены по смыслу?
- Объём: минимум 140 слов в сумме (изложение + сочинение)
Как готовиться эффективно
- Ведите тетрадь ошибок
- Решайте реальные варианты ОГЭ 2025–2026 годов
- Читайте вслух хорошую прозу (Чехов, Бунин, Паустовский)
- Оставляйте минимум 15 минут на проверку
Грамотность — это не талант, а хорошо натренированный навык. Тот, кто знает свои слабые места и целенаправленно их прорабатывает, почти всегда получает высокий балл. Хотите уверенно сдать ОГЭ по русскому языку на 30+ баллов и не терять очки на глупых ошибках? В нашей онлайн-школе мы помогаем девятиклассникам закрывать именно такие «подводные камни» через практику, разбор ошибок и индивидуальные рекомендации. Оставляйте заявку — подберём удобный формат подготовки и поможем набрать максимум баллов на ОГЭ-2026.