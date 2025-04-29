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ОБЗР в школе: что изучают и для чего он нужен?

Екатерина Магомедова

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ОБЗР в школе: новый предмет - что изучают и зачем он нужен?

С сентября 2024 года в российских школах вводится новый обязательный предмет - Основы безопасности и защиты родины (ОБЗР). Это обновлённая версия привычного ОБЖ с расширенной программой и акцентом на патриотическое воспитание. Давайте разберёмся, чем новый предмет отличается от прежнего курса и какие знания получит ваш ребёнок.

Что такое ОБЗР и почему его ввели?

Основы безопасности и защиты родины (ОБЗР) - это учебный курс, объединяющий:

  • Традиционные разделы ОБЖ
  • Военно-патриотическую подготовку
  • Основы гражданской обороны
  • Информационную безопасность

Основные причины введения ОБЗР:

  1. Современные вызовы безопасности
  2. Необходимость патриотического воспитания
  3. Подготовка молодёжи к защите Отечества
  4. Формирование гражданской ответственности

Чем ОБЗР отличается от ОБЖ?

КритерийОБЖОБЗР
Основной акцентЛичная безопасностьБезопасность страны и общества
Военная подготовкаМинимальнаяРасширенный курс
Патриотический компонентОтсутствуетОсновной элемент
Количество часов1 час в неделю2 часа в неделю

Программа ОБЗР по классам

5-7 классы:

  • Основы гражданской обороны
  • Правила поведения в ЧС
  • История российской армии
  • Основы первой помощи

8-9 классы:

  • Военная подготовка
  • Информационная безопасность
  • Основы военной службы
  • Символы и традиции России

10-11 классы:

  • Тактическая подготовка
  • Огневая подготовка
  • Военная топография
  • Конституционные обязанности граждан

Как будут проходить уроки ОБЗР?

🎯 Практические занятия

Строевая подготовка, сборка-разборка оружия

🏫 Выездные уроки

Экскурсии в военные части, музеи

💻 Современные технологии

Использование тренажёров и симуляторов

📚 Проектная работа

Исследовательские работы по истории армии

Частые вопросы родителей

❓ Является ли предмет обязательным?

Да, ОБЗР входит в обязательную программу для всех школьников с 5 класса.

❓ Будут ли оценки по ОБЗР?

Да, предмет будет оцениваться и влиять на средний балл.

❓ Можно ли отказаться от ОБЗР?

Отказаться можно только по медицинским показаниям или религиозным убеждениям.

ОБЗР - это новый важный предмет в школьной программе, который сочетает практические навыки безопасности с патриотическим воспитанием. Он поможет школьникам не только освоить основы самозащиты, но и понять свою роль в защите Родины.

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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