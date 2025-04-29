С сентября 2024 года в российских школах вводится новый обязательный предмет - Основы безопасности и защиты родины (ОБЗР). Это обновлённая версия привычного ОБЖ с расширенной программой и акцентом на патриотическое воспитание. Давайте разберёмся, чем новый предмет отличается от прежнего курса и какие знания получит ваш ребёнок.