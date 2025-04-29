ОБЗР в школе: новый предмет - что изучают и зачем он нужен?
С сентября 2024 года в российских школах вводится новый обязательный предмет - Основы безопасности и защиты родины (ОБЗР). Это обновлённая версия привычного ОБЖ с расширенной программой и акцентом на патриотическое воспитание. Давайте разберёмся, чем новый предмет отличается от прежнего курса и какие знания получит ваш ребёнок.
Что такое ОБЗР и почему его ввели?
Основы безопасности и защиты родины (ОБЗР) - это учебный курс, объединяющий:
- Традиционные разделы ОБЖ
- Военно-патриотическую подготовку
- Основы гражданской обороны
- Информационную безопасность
Основные причины введения ОБЗР:
- Современные вызовы безопасности
- Необходимость патриотического воспитания
- Подготовка молодёжи к защите Отечества
- Формирование гражданской ответственности
Чем ОБЗР отличается от ОБЖ?
|Критерий
|ОБЖ
|ОБЗР
|Основной акцент
|Личная безопасность
|Безопасность страны и общества
|Военная подготовка
|Минимальная
|Расширенный курс
|Патриотический компонент
|Отсутствует
|Основной элемент
|Количество часов
|1 час в неделю
|2 часа в неделю
Программа ОБЗР по классам
5-7 классы:
- Основы гражданской обороны
- Правила поведения в ЧС
- История российской армии
- Основы первой помощи
8-9 классы:
- Военная подготовка
- Информационная безопасность
- Основы военной службы
- Символы и традиции России
10-11 классы:
- Тактическая подготовка
- Огневая подготовка
- Военная топография
- Конституционные обязанности граждан
Как будут проходить уроки ОБЗР?
🎯 Практические занятия
Строевая подготовка, сборка-разборка оружия
🏫 Выездные уроки
Экскурсии в военные части, музеи
💻 Современные технологии
Использование тренажёров и симуляторов
📚 Проектная работа
Исследовательские работы по истории армии
Частые вопросы родителей
❓ Является ли предмет обязательным?
Да, ОБЗР входит в обязательную программу для всех школьников с 5 класса.
❓ Будут ли оценки по ОБЗР?
Да, предмет будет оцениваться и влиять на средний балл.
❓ Можно ли отказаться от ОБЗР?
Отказаться можно только по медицинским показаниям или религиозным убеждениям.
ОБЗР - это новый важный предмет в школьной программе, который сочетает практические навыки безопасности с патриотическим воспитанием. Он поможет школьникам не только освоить основы самозащиты, но и понять свою роль в защите Родины.