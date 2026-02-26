Отличия обычных школ от коррекционных в 2026 году: программы, условия обучения, законы РФ

В 2026 году вопрос отличий между обычными (массовыми) школами и коррекционными (специальными) остается актуальным для родителей детей с ОВЗ. По данным Минпросвещения РФ, в обычных школах работает более 188 тысяч коррекционных и инклюзивных классов , но многие семьи все еще выбирают специализированные учреждения. В этой статье я подробно разберу ключевые различия, опираясь на законы РФ (включая статьи Федерального закона №273-ФЗ), реальные исследования и новые сценарии из практики. Также поговорим об альтернативах, таких как онлайн-школы для детей, где можно комбинировать преимущества обоих подходов.

Что такое обычная (массовая) школа: особенности в 2026 году

Обычная школа — это общеобразовательное учреждение, работающее по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). В 2026 году здесь обучаются дети без ОВЗ и с ОВЗ в инклюзивных классах. Классы обычно 25–32 человека, программа стандартная, с акцентом на академические знания. Исследования показывают, что в таких школах 61% нормативно развивающихся детей сохраняют успеваемость при инклюзии . Новый сценарий: ребенок с легкой ЗПР в обычной школе получает поддержку тьютора, но для подготовки к ОГЭ родители подключают дистанционное обучение в онлайн-школе для индивидуального темпа.

Что такое коррекционная (специальная) школа: виды и программы

Коррекционные школы — специализированные учреждения для детей с ОВЗ, где применяются адаптированные программы. С 2017 года слово "коррекционная" убрано из названий, но суть осталась . Виды (по нозологиям): I–IV для слуха/зрения, V для речи, VI для ОДА, VII для ЗПР, VIII для интеллектуальных нарушений . Классы малые (6–12 человек), обучение до 12 лет, фокус на коррекции. Новый сценарий: в школе VIII вида ребенок с умственной отсталостью получает трудовое обучение, но для социализации родители рассматривают переход в онлайн-школу с аккредитацией.

По исследованиям, в коррекционных школах лучше коррекция, но в обычных — социализация .

Законы РФ: статьи Федерального закона №273-ФЗ и другие нормы

Образование регулирует Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в РФ". Ключевые статьи:

Статья 79: Организация образования для ОВЗ, специальные условия (адаптированные программы, коррекционные занятия, доступ в здания) .

Статья 55: Прием на адаптированные программы с согласия родителей и ПМПК .

Статья 60: Документы об образовании (аттестат или свидетельство) .

Статья 28: Школы обязаны создавать условия для инклюзии .

Новый сценарий: по ст.79 школа организует коррекционные занятия для ребенка с ОВЗ в обычном классе, но для ЕГЭ подключают онлайн-подготовку.

Плюсы и минусы каждого типа школ: исследования и сценарии

Плюсы обычных школ

Социализация: 65% россиян за инклюзию .

Стандартный аттестат.

Минусы

Отсутствие специалистов (38% школ имеют их) .

Риск буллинга (28%).

Плюсы коррекционных

Эффективная коррекция: динамика развития при правильном подходе .

Малые классы.

Минусы

Ограниченная социализация.

Стигматизация.

Новый сценарий: в коррекционной школе VII вида ребенок с ЗПР развивает навыки, но для ОГЭ переходит в онлайн-школу с государственным аттестатом.

Альтернатива: онлайн-школа как гибридный вариант