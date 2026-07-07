С нового учебного года российские первоклассники смогут вздохнуть спокойно — уроки на дом им задавать больше не будут. Об этом сообщили в ТАСС.

Раньше Минпросвещения РФ рекомендовало вводить домашнюю работу постепенно и не перегружать детей. Но на практике даже эта одна «щадящая» норма часто превращалась в дополнительный стресс для малышей, которые только-только привыкают к школе.

Единые правила работы школ

Одновременно министерство закрепило единые правила работы школ. Уроки теперь не могут начинаться раньше восьми утра и заканчиваться позже семи вечера. Запрещены «нулевые» уроки и обучение в три смены. А пятые и девятые классы должны учиться только в первую смену.

Для остальных классов нормативы по домашним заданиям сохраняются:

2–3 классы — до 1,5 часа,

4–5 классы — до 2 часов,

6–8 классы — до 2,5 часов,

9–11 классы — до 3,5 часов.

Почему именно сейчас

Идея отменить домашние задания для самых маленьких витала в воздухе уже давно. Прошлой зимой заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в эпоху искусственного интеллекта традиционная домашка потеряла смысл.

«Любую задачку можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью готовый ответ», — отметил он.

А ещё раньше председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вообще обсудить отмену домашних заданий для всех школьников. По его мнению, дети и так сильно перегружены, а ИИ превратил выполнение уроков на дом в формальность и пустую трату времени.

Родители и учителя уже активно обсуждают, как это повлияет на обучение: кто-то радуется, что у детей наконец появится больше времени на игры и отдых, кто-то переживает, что часть материала может «провиснуть».

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