Дети и ядовитые растения. Как обезопасить ребенка?

Помните себя в детстве? Наверняка вы ездили к бабушке в деревню? Лес, речка, поле, луг – раздолье для маленького исследователя. Девочки варили «супчики» и «кашки» из выращенных на «огороде» трав и ягод, а мальчики играли в индейцев, прячась в густых зарослях, или делали дудочки из тростника.
Наверняка у врачей есть статистика, сколько детей попадают в больницы с весьма тяжелыми диагнозами после таких игр. Но если потратить немного времени на изучение лесных «врагов», общение с природой станет намного приятнее и безопаснее.
Дети и растения
Постарайтесь оградить ребенка от нежелательных контактов. Добрая соседка, вырастившая у себя на огороде что-то красивое, наверняка захочет порадовать маленькую принцессу букетиком ландышей, не догадываясь, что они являются ядовитым растением.
Чем раньше вы начнете объяснять ребенку правила безопасности на природе, тем лучше. Ядовитые растения привлекают яркими цветами, семенами интересной формы, необычными плодами. Бывает, что вкус растения или ягоды не выдает его опасной природы.
На прогулке в лесу взрослым нужно быть особенно внимательными. Следите, чтобы малыш случайно не сорвал и не съел ядовитые ягоды, перепутав их со съедобными (например, вороний глаз с черникой, волчью ягоду – с калиной).
Если малыш отравился ядовитым растением
Если вы увидели, что ребенок съел ядовитое растение или подозреваете, что это могло произойти, непременно дайте ему выпить воды и постарайтесь вызвать у него рвоту, нажав на корень языка.
Если вы обнаружили у ребенка такие признаки, как расширение зрачков, учащенный или, наоборот, слишком редкий пульс, расстройство речи, излишнее возбуждение или, наоборот, вялость, заторможенность, обязательно вызовите "Скорую помощь" или обратитесь в больницу – отравление может оказаться опасным. Будьте готовы к тому, что ребенку может понадобиться госпитализация в больницу.
Дайте ребенку любой энтеросорбент («Смекта», «Энтеросгель», «Полифепан», «Фильтрум СТИ», активированный уголь или другие) в возрастной дозировке.
Следует учитывать, что симптомы отравления не всегда проявляются сразу после употребления в пищу ядовитого растения, они могут возникнуть и через несколько часов после него.
Растений, обладающих абсолютной ядовитостью, в природе, по-видимому, не существует. Например, белладонна и дурман ядовиты для человека, но безвредны для грызунов, кур, дроздов и других птиц. Обычно отравление ядовитыми растениями происходит при попадании растений через рот, органы дыхания, а также через кожу в результате соприкосновения с ядовитыми растениями, их соками.
Отравления людей через дыхательные пути обычно относят к профессиональным, реже наблюдаются бытовые отравления летучими веществами, выделяемыми ядовитыми растениями. Большие букеты магнолий, лилий, черёмухи, мака, тубероз могут вызвать недомогание, головокружение, головную боль.
Нередки отравления детей соблазнительными на вид ядовитыми плодами. Токсичность растений может значительно варьировать в зависимости от их возраста, фазы вегетации, условий произрастания (климатических, почвенных и др.) и части растения (корни, ветви, плоды, кора). Некоторые растения имеют ядовитый нектар (азалия, багульник) или пыльцу (белена, олеандр), придающие токсические свойства меду; употребление его в пищу может вызвать лихорадку, рвоту, диарею. Отравление после поедания ядовитого растения может проявиться через несколько минут, например после употребления хвои тисса, в других случаях через несколько дней и даже недель.
Большинство ядовитых растений одновременно действуют на различные органы, однако какой-то орган или центр обычно бывает поражен сильнее.
Какие растения наиболее опасны:
Все части веха при растирании между пальцами выделяют специфический неприятный запах. Растение ядовитое в любом виде. Особо ядовит сладкий стебель и сладковатое, с приятным запахом (напоминающим запах сушеных яблок) корневище.
Растение ядовито, особенно плоды и листья.
Прикосновение к борщевику приводит к появлению ожогов I–III степени. Сначала кожа краснеет, появляется зуд, затем могут возникнуть волдыри (как при термическом ожоге).
Будьте внимательны к тому, что окружает Вас и Вашего ребенка и летний отдых на природе станет безопасным.
Наверняка у врачей есть статистика, сколько детей попадают в больницы с весьма тяжелыми диагнозами после таких игр. Но если потратить немного времени на изучение лесных «врагов», общение с природой станет намного приятнее и безопаснее.
Дети и растения
Постарайтесь оградить ребенка от нежелательных контактов. Добрая соседка, вырастившая у себя на огороде что-то красивое, наверняка захочет порадовать маленькую принцессу букетиком ландышей, не догадываясь, что они являются ядовитым растением.
- Запретите ребенку рвать незнакомые растения и тем более пробовать их на вкус, перетирать в руках;
- Приучите малыша всегда мыть руки с мылом после игр с цветами и травами (от сока лютика, например, могут воспалиться глаза);
- Обойдите садовый участок и внимательно осмотритесь, нет ли среди растений, которые растут на участке, ядовитых.
- Приобретая новое декоративное растение для своего участка, заранее поинтересуйтесь, не относится ли оно к числу ядовитых.
Чем раньше вы начнете объяснять ребенку правила безопасности на природе, тем лучше. Ядовитые растения привлекают яркими цветами, семенами интересной формы, необычными плодами. Бывает, что вкус растения или ягоды не выдает его опасной природы.
На прогулке в лесу взрослым нужно быть особенно внимательными. Следите, чтобы малыш случайно не сорвал и не съел ядовитые ягоды, перепутав их со съедобными (например, вороний глаз с черникой, волчью ягоду – с калиной).
Если малыш отравился ядовитым растением
Если вы увидели, что ребенок съел ядовитое растение или подозреваете, что это могло произойти, непременно дайте ему выпить воды и постарайтесь вызвать у него рвоту, нажав на корень языка.
Если вы обнаружили у ребенка такие признаки, как расширение зрачков, учащенный или, наоборот, слишком редкий пульс, расстройство речи, излишнее возбуждение или, наоборот, вялость, заторможенность, обязательно вызовите "Скорую помощь" или обратитесь в больницу – отравление может оказаться опасным. Будьте готовы к тому, что ребенку может понадобиться госпитализация в больницу.
Дайте ребенку любой энтеросорбент («Смекта», «Энтеросгель», «Полифепан», «Фильтрум СТИ», активированный уголь или другие) в возрастной дозировке.
Следует учитывать, что симптомы отравления не всегда проявляются сразу после употребления в пищу ядовитого растения, они могут возникнуть и через несколько часов после него.
Растений, обладающих абсолютной ядовитостью, в природе, по-видимому, не существует. Например, белладонна и дурман ядовиты для человека, но безвредны для грызунов, кур, дроздов и других птиц. Обычно отравление ядовитыми растениями происходит при попадании растений через рот, органы дыхания, а также через кожу в результате соприкосновения с ядовитыми растениями, их соками.
Отравления людей через дыхательные пути обычно относят к профессиональным, реже наблюдаются бытовые отравления летучими веществами, выделяемыми ядовитыми растениями. Большие букеты магнолий, лилий, черёмухи, мака, тубероз могут вызвать недомогание, головокружение, головную боль.
Нередки отравления детей соблазнительными на вид ядовитыми плодами. Токсичность растений может значительно варьировать в зависимости от их возраста, фазы вегетации, условий произрастания (климатических, почвенных и др.) и части растения (корни, ветви, плоды, кора). Некоторые растения имеют ядовитый нектар (азалия, багульник) или пыльцу (белена, олеандр), придающие токсические свойства меду; употребление его в пищу может вызвать лихорадку, рвоту, диарею. Отравление после поедания ядовитого растения может проявиться через несколько минут, например после употребления хвои тисса, в других случаях через несколько дней и даже недель.
Большинство ядовитых растений одновременно действуют на различные органы, однако какой-то орган или центр обычно бывает поражен сильнее.
Какие растения наиболее опасны:
- Вех ядовитый (цикута).
Все части веха при растирании между пальцами выделяют специфический неприятный запах. Растение ядовитое в любом виде. Особо ядовит сладкий стебель и сладковатое, с приятным запахом (напоминающим запах сушеных яблок) корневище.
- Белена.
- Болиголов крапчатый (омег пятнистый).
Растение ядовито, особенно плоды и листья.
- Аконит (борец, голубой лютик, Иссык-Кульский корень).
- Белладонна (красавка).
- Ландыш майский.
- Борщевик.
Прикосновение к борщевику приводит к появлению ожогов I–III степени. Сначала кожа краснеет, появляется зуд, затем могут возникнуть волдыри (как при термическом ожоге).
Будьте внимательны к тому, что окружает Вас и Вашего ребенка и летний отдых на природе станет безопасным.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается