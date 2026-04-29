День Победы — это праздник со слезами на глазах. И лучше всего передать его атмосферу помогают не только стихи, но и песни. Когда ребенок поет «Катюшу» или «Солнечный круг», он не просто запоминает слова — он чувствует гордость, благодарность и сопричастность к великой истории.

Но как выбрать песню, которую ребенок сможет легко выучить? Которая не будет слишком длинной, сложной по мотиву или непонятной по смыслу?

В этой статье мы собрали легкие песни на 9 мая для детей — отдельно для малышей 3-5 лет, для дошкольников 5-7 лет и для младших школьников. Плюс бонус: советы, как разучить песню быстро и без слёз.

Как выбрать песню для ребенка на 9 мая?

Прежде чем бросаться учить «День Победы» Левченко (она прекрасна, но сложна для 4-летки), ответьте на три вопроса:

Сколько лет ребенку? Малышу нужны 2-4 коротких куплета с повторяющимся припевом. Школьник вытянет 2 куплета + припев с несложной мелодией. Понимает ли он смысл? Объясните ключевые слова: «Победа», «ветеран», «салют», «мир», «солдат». Без понимания исполнение будет механическим. Где будет выступление? Для утренника в саду нужна бодрая песня под минус. Для семейного круга — трогательная, возможно, под гитару.

Легкие песни на 9 мая для самых маленьких (3-5 лет)

Эти песни максимально простые: короткие строчки, повторяющиеся фразы, знакомые мотивы. Ребенок запомнит их за 2-3 дня.

«Солнечный круг» (фрагмент — припев) Это песня-символ мирного детства. Малышам достаточно выучить припев — он легко запоминается и очень трогательно звучит.

Припев: Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!

Почему легко: слова повторяются, мелодия простая, ребенок быстро входит в ритм. Как учить: на каждую строчку придумайте жест (солнце — руками круг, небо — руки вверх, мама — обнять себя, я — показать на себя).

«Мой дедушка герой» Авторская (народная) песня для малышей. Можно петь на мотив любой знакомой колыбельной или просто ритмично проговаривать.

Мой дедушка герой, Он защищал страну. Он смелый и отважный, Я гордость в нем храню.

Припев: Спасибо, дед, за мир! Спасибо за весну! Я вырасту — и тоже Родину сберегу.

Почему легко: очень короткие строки, понятные ребенку слова «дедушка», «герой», «мир».

«Мы идем с флажками». Эта песня идеальна для марша на утреннике. Слова простые, а под строчку «раз-два, раз-два» удобно шагать.

Мы идем с флажками, Красными шарами. Раз-два, раз-два! Вот как мы шагаем, Мир мы прославляем. Раз-два, раз-два!

Почему легко: всего 6 коротких строк, счет «раз-два» помогает держать ритм, можно повторять несколько раз по кругу.

Песни на 9 мая для дошкольников (5-7 лет) — подготовка к школе

В этом возрасте ребенок уже может запомнить 2 куплета и припев. Песни становятся чуть длиннее, но остаются напевными и легкими для голоса.

«Катюша» (один куплет + припев) «Катюша» — это песня-легенда. Ребенку достаточно выучить первый куплет и припев для выступления. Мелодию слышали все, поэтому учить будет легко.

Куплет: Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой.

Припев: Выходила, песню заводила Про степного, сизого орла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла.

Почему легко: песня на слуху у всех с детства, мелодия — классическая, ребенок быстро подхватывает.

«Три танкиста» (фрагмент для мальчиков) Короткая, ритмичная, очень боевая. Мальчики 5-7 лет обожают её за энергичный ритм и тему техники.

Три танкиста — три веселых друга, Экипаж машины боевой. Днем и ночью, в снег и вьюгу, Защищают наш покой.

Почему легко: маленький объем, повторяющееся слово «три танкиста», четкий маршевый ритм.

«Пусть всегда будет солнце» (полная версия для дошкольников) Да, это песня на 3 куплета, но для 6-летки она вполне по силам. Особенно если разбить разучивание на 3 дня (по куплету в день).

Куплет 1: Солнечный круг, небо вокруг — Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке И подписал в уголке.

Припев тот же: «Пусть всегда будет солнце...»

Почему легко: строчки короткие, рифма прозрачная («круг — вокруг», «листке — в уголке»), а припев ребенок уже знает с 3 лет.

Песни на 9 мая для младших школьников (7-10 лет)

Здесь уже можно брать настоящие военные песни, но в упрощенном варианте — один куплет и припев.

«Смуглянка» (припев) Эту песню знают все родители и бабушки. Припев «Смуглянки» — зажигательный, молдавский мотив легко запоминается.

Припев той самой «Смуглянки»: Смуглянка-молдаванка, Зелененький листочек! А ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, Споем про радость и про дождик!

Почему легко: мелодия скачущая и веселая, дети запоминают её как «игрушечную».

«День Победы» (только припев) Да, знаменитая песня Левченко сложна для ребенка целиком (там высокие ноты и сложный текст). Но припев может выучить даже первоклассник. Он звучит гордо и показательно.

Припев: День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек... Были версты, обгорелые, в пыли — Этот день мы приближали как могли.

Короткий рефрен: Это День Победы! Порохом пропахший, Это праздник с сединою на висках... Это радость со слезами на глазах, День Победы! День Победы! День Победы!

Почему легко: припев многократно повторяется, от зубов отскакивает, а исполнение одного припева производит сильное впечатление.

Сравнительная таблица: какая песня подойдет вашему ребенку

##Как быстро и легко разучить песню с ребенком к 9 мая? Родители часто жалуются: «Поет под нос, слова путает, не хочет повторять». Вот 5 рабочих советов:

1. Пойте сами — эмоционально Ребенок копирует вас. Если вы поете с горящими глазами, он тоже включится. Не можете петь? Включите запись легендарного исполнения (например, Марка Бернеса или детский хор) — дети заражаются атмосферой.

2. Используйте минусовки на YouTube Вбейте в поиск «[название песни] минус детский голос». Ребенок будет слышать мелодию, но его голос станет главным. Это очень мотивирует!

3. Рисуйте текст Пусть ребенок нарисует сюжет песни: танк, салют, солдат с цветами, вечный огонь. Зрительный образ привяжется к тексту, и слова всплывут в памяти сами.

4. Разбивайте на микро-задачи Не учите «все и сразу». Разучивайте по одной строчке в день. Сегодня — первый куплет, завтра — припев, послезавтра — соединяем.

5. Исполните «на выходе» Договоритесь: «Споешь бабушке по видеозвонку — пойдем в парк/купим мороженое». Конкретная мотивация работает лучше, чем «надо для утренника».

Где исполнять песни на 9 мая?

Ваш ребенок выучил песню — отлично! А где показать результат?

Домашний концерт для прабабушки/прадедушки. Это самое трогательное, что можно сделать. Даже если ветеран не слышит хорошо — эмоции передаются через объятия.

Утренник в детском саду / школе. Классика, ребенок в костюме с георгиевской ленточкой.

Акция «Поем двором». Многие ТОСы и управляющие компании организуют небольшие концерты во дворах 9 мая утром.

Видео в семейный чат. Можно записать клип — даже на телефон. Ребенок в белой рубашке или с флажком — это будет семейная реликвия.

Бонус: короткие авторские песни для детей (легко учить)

Если хотите уникальную песню для выступления (которую не споет никто другой в группе), вот два коротких четверостишия на знакомые мотивы.

На мотив «В лесу родилась елочка»:

В Москве гремел тот салют, Героям всем — почет. Пусть никогда не будет тут Ни горя, ни забот.

Припев: И пусть цветет весна, И пусть растем и мы. Спасибо ветеранам всем За то, что нет войны.

На мотив «Маленькой елочке» (очень просто):

Майский денек, Солнце взошло. Мы отмечаем Победу! Дедушка мой, Мир и покой Ты подарил нам, как деду.

Песни на 9 мая для детей — это не галочка «для утренника». Это живая память, которую вы передаете своему ребенку. Не переживайте, если он фальшивит или забыл слово.