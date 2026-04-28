День Победы — это не просто «красный день календаря». Это момент, когда мы можем без лишних слов передать детям уважение к истории, памяти и героизму своих предков. Но как рассказать современному ребенку о войне, чтобы это не было сухими фактами из учебника?

Самый лучший способ — творить вместе.

Поделки на 9 мая своими руками — это уникальная возможность объединить за одним столом мам, пап, детей, бабушек и дедушек. В процессе создания открытки или вечного огня рождаются разговоры по душам, воспоминания и то самое чувство «мы — семья, мы — одна команда».

В этой статье мы собрали 5 простых, но очень душевных мастер-классов. Мы, в онлайн-школе «Дом Знаний», каждый праздник отмечаем живыми, интересными уроками и мастер-классами от наших талантливых педагогов.

Почему стоит делать поделки всей семьей?

Перед тем как мы перейдем к инструкциям, давайте вспомним о главном. Современные родители часто жалуются на нехватку времени. Но 40 минут совместного творчества дают больше, чем неделя скучных нраучений.

Когда вы мастерите с ребенком (или он с бабушкой, или друзья пришли в гости и включились в процесс):

Формируется доверие. В неформальной обстановке дети раскрываются и задают важные вопросы. Развивается мелкая моторика и усидчивость. Это напрямую связано с речью и успеваемостью в школе. Закрепляются семейные ценности. Ребенок понимает: «Мой прадед — герой, и я горжусь этим».

5 лучших идей поделок к 9 мая своими руками

Все материалы — дешевые и доступные (картон, бумага, салфетки, ленты). Справится даже дошкольник.

1. Открытка-фронтовое письмо (треугольник)

Что нужно: Лист бумаги (лучше состаренный — вымоченный в чае), фломастеры, салфетки (красные и оранжевые).

Как делать: Складываем лист в треугольник, как в полевой почте. Внутри пишем (или рисуем) «Спасибо за Победу!». Снаружи украшаем аппликацией: гвоздика из салфеток (смачиваем шарики салфеток, формируем бутон). Просто, наглядно, очень трогательно.

Кто поможет: Бабушка может красиво каллиграфически подписать адрес «На деревню деду...», а папа — рассказать, почему письма были треугольниками.

2. Вечный огонь из картона и салфеток

Что нужно: Картон серый (постамент), цветная бумага (звезда), салфетки желтые и красные.

Как делать: Из картона вырезаем круг — это пьедестал. Клеим звезду (объемную или плоскую). А пламя делаем из салфеток, скрученных в жгутики и приклеенных вертикально. Это поделка отлично смотрится на школьной выставке.

Совет: Делайте пламя «живым» — пусть ребенок сам выберет, как загнуть язычки огня.

3. Голубь мира из тарелки (идея для детского сада)

Что нужно: Бумажная тарелка, ножницы, карандаш.

Как делать: Складываем тарелку пополам. Делаем надрезы, чтобы получились крылья и хвост. Раскрашиваем голубя в небесный цвет или украшаем георгиевской ленточкой на шее.

Почему голубь? Самое время объяснить малышу, что голубь — символ мира и чистой жизни без войны.

4. Танк из губки для посуды (хит для мальчиков)

Что нужно: Новая зеленая губка, зубочистка, маленький кусочек черного пластилина (дуло).

Как делать: Зеленая губка — корпус танка. Втыкаем зубочистку в переднюю часть — это пушка. Из кусочка губки вырезаем колеса или рисуем их фломастером. Поделка делается за 5 минут, но выглядит брутально. Отлично делать с папой или старшим братом.

5. Георгиевская ленточка с цветами канзаши (для тех, кто постарше)

Что нужно: Атласные ленты черного и оранжевого цвета, зажигалка (только для рук взрослого!), клей.

Как делать: Нарезаем квадратики лент, складываем лепестки как для канзаши и собираем цветок. Крепим его на георгиевскую ленту. Это украшение можно потом подарить ветерану (или надеть самим на парад).

Семейный момент: Делать лепестки лучше с бабушкой — у нее наверняка «набита рука» на такие ленточки.

Не важно, выберете ли вы голубя из тарелки, танк из губки или объемную открытку. Важно другое: вы делаете это вместе.