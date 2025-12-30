Основной государственный экзамен по информатике — один из самых востребованных среди выпускников 9 класса. Он сочетает в себе как теоретические, так и практические аспекты: от базовых понятий кодирования до написания программ и работы с офисными приложениями. В 2026 году структура экзамена остается стабильной, но требования к аккуратности и точности выполнения заданий только ужесточаются.

Для многих ребят информатика становится ключевым предметом, особенно если они рассматривают IT-направления в будущем. При этом даже те, кто не планирует углубляться в технические дисциплины, могут успешно сдать ОГЭ, если подойдут к подготовке системно. В этом гайде подробно разбирается, как подготовиться к ОГЭ по информатике с нуля, какие ресурсы использовать, как выбрать язык программирования и как избежать потери баллов из-за технических недочетов.

Как готовиться к ОГЭ по информатике самостоятельно с нуля

Самостоятельная подготовка к экзамену по информатике в 9 классе требует четкого планирования, но вполне осуществима даже без опыта. Главное — начать заранее, желательно с сентября, и придерживаться регулярного графика занятий.

Внимательно изучите требования к экзаменационной работе

Первое, с чего стоит начать, — это анализ официальных документов от Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Демоверсия, спецификации и кодификаторы — три «кита», на которых строится вся подготовка. В «демке» приведены актуальные задания и подробные критерии оценивания. Особенно важно обратить внимание на формат практических задач: например, в задании по электронным таблицам правильный результат нужно не только получить, но и оформить в соответствии с указаниями. Неправильное имя файла или формат сохранения (например, PDF вместо XLSX) автоматически приведет к нулевому баллу, независимо от верности вычислений.

Читайте учебные пособия

Они помогут систематизировать знания и восполнить пробелы. Рекомендуется начинать с учебников, по которым ведется обучение в школе, — особенно если предмет объясняет опытный преподаватель. Дополнительные материалы, которые стоит выделить:

«Информатика и ИКТ. Подготовка к ОГЭ» Л. Н. Евич — отличный выбор для базового уровня;

сборник Д. М. Ушакова с 10 типовыми вариантами — идеален для тренировки;

учебно-методический комплект Л. Л. Босовой — подходит как для теории, так и для практических занятий.

Эти материалы содержат не только задания, но и разборы решений, что особенно полезно при самостоятельном обучении. Преподаватели часто используют их как основу для домашних работ и контрольных, поэтому их изучение повысит шансы на понимание школьной программы.

Выполняйте как можно больше вариантов заданий

Практика — ключ к успеху. Решайте задания из открытого банка ФИПИ, проходите полные варианты под таймером, имитируя экзаменационную обстановку. Это поможет не только отработать навыки, но и научиться эффективно расходовать время. Например, на часть 1 (тесты) рекомендуется тратить не более 30 минут, чтобы оставить 2 часа на сложные практические задачи.

Особое внимание уделите оформлению ответов. В бланке ответов №1 каждая цифра или буква пишется в отдельной клетке, без пробелов и лишних знаков. Даже если решение верное, но ответы записаны с ошибкой — балл не засчитывается. Также важно проверять ответы после завершения работы: перечитайте условие, убедитесь, что вы выполнили все, что требовалось.

Выучите базу наизусть

Некоторые темы требуют механического запоминания. Сюда относятся:

степени двойки от 2⁰ до 2¹⁰;

правила построения таблиц истинности;

единицы измерения информации (бит, байт, килобайт и т.д.);

приоритет логических операций.

Знание этих элементов ускорит решение первых заданий и снизит усталость на экзамене. Например, если вы сразу помните, что 2¹⁰ = 1024, вы не потратите драгоценные минуты на вычисления.

Определитесь с языком программирования

На экзамене разрешено использовать один из пяти языков программирования: Pascal, BASIC, C++, Python или «КуМир». Выбор зависит от ваших целей и уровня подготовки.

«КуМир» — учебный язык, созданный специально для школьников. Он прост, но имеет ограниченное применение вне экзамена. Python — современный, гибкий и востребованный язык программирования, подходящий как для ОГЭ, так и для будущей карьеры. C++ подойдет тем, кто уже имеет опыт и хочет продемонстрировать высокий уровень, но его синтаксис сложнее.

Важно: выберите язык программирования один раз и не меняйте его за 2–3 месяца до экзамена. Лучше глубоко освоить один, чем пытаться поверхностно осилить два. На экзамене вы будете использовать тот язык программирования, с которым тренировались — поэтому убедитесь, что ваша школа или курсы поддерживают выбранный вами инструмент.

Как выработать стратегию подготовки

Успешная подготовка начинается с четкого понимания цели. От нее зависят объем работы, расстановка приоритетов и выбор ресурсов.

Стратегия «сдать и забыть»

Если вы выбираете информатику «на всякий случай», сосредоточьтесь на заданиях, которые приносят максимальный балл при минимальных усилиях: 1–10 (тесты), 11, 12 и 13.1 (текст/презентация). Программирование можно сдавать на «КуМире» — его задачи стандартны и предсказуемы.

Регулярные занятия по 30–40 минут 3–4 раза в неделю, видеоуроки и шпаргалки-напоминалки помогут закрыть базовый минимум. Главное — не пренебрегать тренировками с имитацией экзаменационных условий: сохраняйте файлы, проверяйте имена, соблюдайте формат.

Стратегия «изучить и сдать»

Оптимальна для тех, кто планирует поступать в IT-классы, технические лицеи или вузы. Здесь важны не только баллы, но и глубокое понимание принципов работы алгоритмов, структур данных и логики программ.

Рекомендуется:

решать задачи разными способами;

анализировать эффективность кода;

экспериментировать с крайними случаями (пустой ввод, ноль, отрицательные числа);

вести конспект с таблицами, схемами и комментариями к решениям.

Такой подход не только обеспечит высокий результат на экзамене, но и заложит прочный фундамент для дальнейшего обучения.

Стратегия самостоятельного обучения

Самостоятельная подготовка требует дисциплины, но дает гибкость. Составьте календарный план: например, сентябрь — системы счисления и логика, октябрь — алгоритмы и файлы, ноябрь — электронные таблицы, декабрь — программирование.

Каждые две недели проходите полную «демку» под таймером. После — анализируйте каждое задание: где потратили много времени? Что вызвало затруднения? Ведите «дневник прогресса», где фиксируйте слабые места и успехи. Это поможет видеть динамику и корректировать план.

Заключение

ОГЭ по информатике — это не только экзамен, но и возможность проверить, насколько вы владеете цифровыми навыками, необходимыми в современном мире. Независимо от того, выбираете ли вы стратегию «сдать и забыть» или стремитесь к глубокому пониманию предмета, успех зависит от регулярности, внимания к деталям и умения работать с данными.

Популярные вопросы и ответы

Какие курсы для подготовки к ОГЭ по информатике лучше выбрать?

Выбор курса зависит от текущего уровня ученика и его целей. Для новичков подойдут программы с акцентом на базовые темы: кодирование, логика, текстовые редакторы. Для продвинутых — интенсивы по алгоритмам и программированию.

Обращайте внимание, работают ли наставники курса с актуальными «демками», дают ли обратную связь по практическим заданиям и используют ли официальные критерии оценки. Хороший курс всегда включает разбор реальных работ выпускников.

Когда стоит начинать подготовку к ОГЭ по информатике с репетитором?

Оптимальное время — начало учебного года в 9 классе. Если ребенок испытывает трудности уже в сентябре (например, не понимает, как строить логические схемы или медленно работает в Excel), помощь репетитора будет оправданна.

Опытные преподаватели помогут:

выявить пробелы в знаниях;

составить индивидуальный план подготовки;

отработать сложные тематики (например, рекурсию или работу с массивами).

Однако если ученик дисциплинирован и умеет работать с материалами самостоятельно, репетитор может понадобиться только на финальном этапе — для разбора пробников и психологической поддержки.

Какие справочники и пособия подойдут для подготовки к ОГЭ по информатике?

Помимо уже упомянутых материалов, стоит обратить внимание на:

официальный тренажер ФИПИ — бесплатный и максимально приближенный к реальному экзамену;

онлайн-платформы с автоматической проверкой кода (например, РешуЕГЭ, Яндекс.Учебник);

видеоуроки с разбором заданий по темам.

Главное — не накапливать десятки учебников, а глубоко проработать 2–3 проверенных источника. Повторение и практика важнее количества материалов.