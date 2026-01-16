Подготовка к ОГЭ по русскому языку 2026: как писать сочинение-рассуждение по-новому (задания 13.1–13.3) | Дом Знаний

Если вы ищете эффективную подготовку к ОГЭ по русскому языку 2026, особенно к заданиям 13.1–13.3 (сочинение-рассуждение), то эта статья для вас. В 2026 году ФИПИ обновил критерии оценивания, сделав их более унифицированными и гибкими. Мы разберём все изменения, новые критерии, шаблоны написания, типичные ошибки и приведём примеры из официальной демоверсии.

Изменения в ОГЭ по русскому языку 2026: что нового в заданиях 13.1–13.3

Согласно демоверсии ФИПИ 2026 года, структура КИМ осталась прежней, но задания на сочинение-рассуждение (13.1, 13.2, 13.3) стали единообразными:

Используется один понятийный аппарат для всех трёх заданий.

Критерии оценивания теперь в единой таблице (ранее были отдельные).

Снято жёсткое требование к способу обращения к тексту: можно цитировать, ссылаться на номера предложений, делать сжатый пересказ или анализ.

По критерию «Логичность речи» (СК3) теперь 1 балл даётся даже при двух логических ошибках (ранее — только при одной).

Максимум за содержание сочинения — 7 баллов, общий максимум экзамена — 37 первичных баллов.

Минимальный объём сочинения — 70 слов. Если текст — простой пересказ без анализа, все баллы за содержание снимаются.

Универсальный шаблон сочинения-рассуждения для ОГЭ 2026 (13.1–13.3)

Структура остаётся классической: вступление → основная часть → заключение. Вот проверенный шаблон:

Вступление (тезис + определение): «Что такое честность? На мой взгляд, честность — это способность говорить правду, даже когда это невыгодно. Это качество помогает сохранять самоуважение и доверие окружающих.»

Основная часть (2 примера):

«Во-первых, в предложенном тексте (предложения 26–31) герой признаётся в слабости... Это доказывает, что...»

«Во-вторых, из жизни (или литературы): в повести... герой поступает честно, что приводит к...»

Заключение: «Таким образом, честность — важное качество, которое делает человека сильнее и надёжнее.»

Полезные клише: «По-моему...», «Это иллюстрирует...», «Подтверждением служит...», «Итак...».

Типичные ошибки в сочинении ОГЭ по русскому 2026 и как их избежать

Нет чёткого тезиса или неверное толкование понятия → 0 по СК1.

Пересказ вместо анализа примеров и их роли → максимум 1 по СК2.

Логические противоречия или скачки мысли → потеря баллов по СК3.

Отсутствие абзацев, вступления или вывода → 0 по СК4.

Объём меньше 70 слов → обнуление содержания.

Чтобы избежать этих ошибок, нужна регулярная практика.

Пример сочинения по демоверсии ОГЭ 2026 (текст Нагибина о Гагарине)

Задание 13.3: «Что такое честность?»

Пример текста: «Честность — это качество, которое позволяет человеку оставаться верным себе и другим. В тексте Ю.М. Нагибина (предложения 26–31) Гагарин честно признаётся Королёву в плохом самочувствии, несмотря на риск. Это испытание на честность показывает, как правда помогает пройти проверку и укрепить доверие. Во-вторых, в реальной жизни честность спасает отношения: друг, признавшийся в ошибке, сохраняет дружбу. Таким образом, честность — основа доверия и самоуважения.» (около 85 слов)

Этот пример набирает максимум по СК1–СК4.

