За девять школьных лет ребёнок обычно уже освоил многое, просто навыки распределены неравномерно. Одни темы забыл, другие понимает, но решает медленно, третьи пропустил из-за болезни.

С чего лучше начать подготовку к ОГЭ?

Сначала выберите актуальный пример экзаменационной работы по нужному предмету. На сайте ФИПИ можно найти демонстрационные материалы, спецификации и задания для подготовки. Учтите, что осенью 2026 года документы на 2027 год опубликованы в статусе проектов, поэтому окончательный формат стоит перепроверить позднее.

Предложите ученику выполнить доступную часть заданий без подсказок и без привычной гонки за оценкой. Ничего страшного, если работа окажется неполной. Задача диагностики — увидеть, какие навыки уже есть. После этого разберите каждый неверный ответ. Ребёнок не понял условие? Знает формулу, но неправильно посчитал? Не смог вспомнить теорию? Или потерял время, потому что слишком долго сидел над одним номером?

Не начинайте с большого количества пробных вариантов

Когда взрослым тревожно, им хочется видеть много работы. Сегодня полный вариант, завтра ещё один, в воскресенье два подряд. Но если ученик не понимает базовый алгоритм, повторение сложных заданий не превратит его автоматически в знание. Он будет снова и снова сталкиваться с теми же ошибками, а мотивация только снизится.

В первые недели лучше разделить программу на блоки. По математике это могут быть вычисления, алгебраические преобразования, уравнения, текстовые задачи, геометрия. По русскому — работа с текстом, орфография, пунктуация, письменные задания. Для каждого предмета нужен свой маршрут, построенный по официальным материалам и текущим знаниям школьника, а не произвольному списку из интернета.

Проработайте один небольшой блок: вспомните правило, решите вместе пример, затем предложите похожее задание для самостоятельной работы. Если ребёнок справился, вернитесь к теме через несколько дней. Если ошибся, выясните причину. Важно, чтобы он не просто узнал правильный ответ, а сумел повторить ход решения без подсказки.

Как составить такой план, чтобы не забросить занятия?

Обычно самый удачный план не самый подробный, а тот, который можно выполнять в обычный учебный день. Например, школьник занимается выбранным экзаменационным предметом три раза в неделю по 30–45 минут, если такой объём подходит его нагрузке. В понедельник разбирает тему, в среду решает задания, в субботу повторяет ошибки. Для другого ребёнка понадобятся более короткие занятия или дополнительные встречи с педагогом.

Не стоит копировать расписание популярного блогера, который уверяет, что готовился по четыре часа ежедневно. У ребенка есть обычные уроки, секция по плаванию, домашние задания и дорога. Если вся подготовка возможна только после десяти вечера, план не выдержит и двух недель. Время на сон и отдых — необходимая часть обучения, а не признак слабой дисциплины.

Удобно заранее определить один свободный день, в который школьник не обязан думать об ОГЭ. Это особенно важно, когда подготовка длится много месяцев. Нельзя каждый день жить в состоянии волнения, как перед контрольной. Хорошая система должна помогать учиться, сохраняя обычную жизнь.

Тетрадь ошибок очень пригодится в подготовке к ОГЭ

Представим, что Максим неправильно решил задачу на проценты. В обычном режиме он сравнил бы ответ с решебником, отметил красной ручкой и пошёл дальше. Через неделю ошибка повторилась бы. Лучше записать не только правильный вариант, но и причину: «Принял новое значение за исходное», «Перепутал процент и количество», «Не проверил, что именно спрашивали».

Такая тетрадь может быть бумажной или электронной. В ней не нужно переписывать весь учебник. Достаточно фиксировать трудные типы заданий, короткое объяснение и дату следующей проверки. Когда тема снова появляется, ребёнок решает новый пример без подсказки. Если получается, проблему можно считать частично закрытой. Если нет — возвращаемся к объяснению.

Родителям важно не превращать список ошибок в доказательство неуспешности. Это рабочий инструмент. У спортсмена есть тренировочные записи, у музыканта — сложные пассажи, у школьника — задания, которым пока нужно внимание. В таком виде ошибка перестаёт быть поводом для стыда.

Когда переходить к полным вариантам и таймеру?

Полный вариант важен: он знакомит с последовательностью заданий, ограничением времени, бланками и правилами оформления. Но его польза значительно возрастает, когда у ребёнка уже есть необходимая база. На раннем этапе можно время от времени использовать отдельные разделы; позже — практиковать полноценную работу и анализировать результат.

Засекайте время не для того, чтобы напугать, а чтобы найти препятствия. Если Максим тратит половину экзамена на задачу, которую пока не умеет решать, полезно потренировать разумный переход к другим заданиям. Если он всё знает, но не успевает переписать ответы, стоит отдельно освоить оформление. Скорость появляется после понимания, а не вместо него.

На пробниках важно учиться и бытовым вещам: внимательно читать инструкции, переносить ответ в нужное место, проверять вычисления, не застревать на первом сложном задании. Именно такие мелочи способны повлиять на итоговый результат, даже если теорию ученик освоил.

Как выбрать материалы и не утонуть в ссылках?

В интернете огромное количество разборов, тренажёров и курсов. Это одновременно преимущество и проблема: школьник начинает открывать всё подряд, но не успевает закончить ни одного направления. Основой должны быть официальные документы ФИПИ, школьные учебники и понятные материалы, которые соответствуют программе. Дополнительных ресурсов лучше выбирать немного.

Разбор видео полезен, если после просмотра ребёнок решает задание сам. В противном случае возникает иллюзия знания: пока преподаватель объясняет, всё кажется очевидным, но на пустом листе мысль исчезает. Попробуйте правило «посмотрел — закрыл — сделал». Нельзя сказать, что тема выучена, пока собственное решение не получилось хотя бы на новом примере.

Репетитор или курс тоже стоит выбирать по задаче. Если ученик не понимает дроби, не нужно покупать самый дорогой пакет со множеством вебинаров и мотивационных марафонов. Важнее, чтобы преподаватель смог обнаружить пробел и объяснить его понятным способом. Иногда достаточно нескольких адресных консультаций; иногда требуется системное сопровождение. Условия зависят от ребёнка, а не от рекламы.

Что делать, если у ребенка нет мотивации?

В подготовке неизбежно будут неудачные недели. Ребёнок заболел, получил плохую отметку, не справился с пробником или просто устал. В такие моменты взрослые часто усиливают контроль: «Теперь точно каждый день по два часа». Но перегрузка редко возвращает интерес к работе.

Полезно вернуться к ближайшей конкретной цели. Не «получить высокий балл на экзамене», а «на этой неделе научиться решать задачи на движение». Разница в масштабе позволяет почувствовать управление ситуацией. Разделите большую задачу на маленькие, и пусть школьник сам отметит выполненное.

Не нужно делать вид, что экзамен вообще неважен. Лучше честно говорить: да, он имеет значение, и мы будем готовиться. Но результат одной пробной работы не определяет будущее человека, а трудности — нормальная часть учёбы. Подростку полезно чувствовать ответственность, не оставаясь один на один со страхом.

Как могут помочь родители?

Родителям не обязательно снова осваивать всю школьную математику или пунктуацию. Их вклад может быть организационным: помочь составить реалистичное расписание, найти актуальные материалы, договориться о консультации, обеспечить спокойное рабочее место. Если школьник просит объяснить задачу, а взрослый не помнит тему, можно честно сказать: «Я не уверен, давай найдём разбор у учителя». Это намного полезнее, чем притворяться всезнающим.

Раз в неделю можно обсуждать три вопроса: что получилось, что осталось непонятным и какая помощь нужна. Не стоит превращать разговор в отчёт о количестве решённых страниц. Важнее, стал ли ребёнок увереннее в конкретных типах задач и умеет ли объяснять свои ответы.

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Мини-классы. В мини-группе до 10 человек ребёнку сложно остаться незамеченным: учитель видит каждого ученика, задаёт вопросы и помогает разобраться, если что-то осталось непонятным. А если во время урока появляется вопрос, его можно сразу задать преподавателю и получить объяснение — не откладывая непонятную тему «на потом».

Поддержка тьютора. Онлайн-обучение требует от ребёнка больше самостоятельности: нужно следить за расписанием, заданиями и своим прогрессом. Но ему не приходится разбираться со всем этим одному — тьютор помогает организовать учебный процесс, отвечает на возникающие вопросы и поддерживает ребёнка, если появляются сложности.

Государственный аттестат. Онлайн-формат не означает отказ от привычного школьного документа об образовании. В «Доме Знаний» ребёнок проходит обучение и аттестацию в рамках школы и по окончании соответствующего уровня обучения получает аттестат государственного образца. Это позволяет продолжить образование дальше — например, поступать в колледж или вуз на общих основаниях при выполнении требований приёма.

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