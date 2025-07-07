7 главных интернет-трендов среди подростков в 2025 году: что стоит знать родителям

В современном мире подростки всё чаще формируют свою личность и ценности под влиянием интернет-трендов. Онлайн-активность для них — это не просто развлечение, а важная часть самовыражения.

Родителям бывает трудно успевать за молниеносными изменениями интернет-среды. Чтобы помочь лучше понять подростковую онлайн-культуру, мы собрали 7 самых актуальных трендов 2025 года.

1. Культ «сигма»: идеология независимых одиночек

Сигма-культура стала одним из главных подростковых трендов. Она пропагандирует образ независимого, самодостаточного человека, которому не нужно чужое одобрение. Этот стиль поведения популярен благодаря вирусной песне «Сигма-бой», вызвавшей волну мемов и видео в соцсетях.

Важно понимать, что культ «сигма» — это не только о парнях. Появился и образ «сигма-гёрл». Часто к этому тянутся подростки, которые ищут свою индивидуальность и хотят дистанцироваться от общества.

2. «Тупофоны» и цифровой детокс

Тяга к ретро возвращает подростков к «тупофонам» — простым телефонам без соцсетей и интернета. Также популярны плёночные камеры и ретро-электроника 80-х и 2000-х годов. Такой цифровой минимализм помогает им устраивать «детокс» и отключаться от постоянного онлайн-потока.

3. Стримы и трэш-контент

Трэш-стримеры и провокационные блогеры набирают популярность. Они шокируют зрителей скандальным поведением, что иногда вызывает беспокойство у родителей. Такой контент часто становится вирусным, но требует осторожного отношения.

4. Twitch и геймерские сообщества

Платформа Twitch остаётся местом притяжения подростков. Здесь они смотрят трансляции игр, участвуют в мастер-классах и обсуждениях. Это не только про развлечения — многие находят здесь поддержку и даже зарабатывают.

5. Визуальные и эстетические тренды у девушек

Популярны стили:

light feminine — пастельные цвета, нежность и мягкость;

dark feminine — дерзкий, смелый образ с элементами провокации;

traditional wife — ностальгия по традиционным женским ролям.

Родителям стоит понимать, что подростки таким образом ищут себя, а критика может вызвать протест. Главное — диалог и поддержка.

6. Челленджи и флешмобы

Челленджи остаются популярными. Некоторые — добрые и креативные, но встречаются и рискованные. Родителям стоит быть внимательными, обсуждать с детьми их участие в челленджах и объяснять возможные последствия.

7. Стэн-культура: феномен фанатизма

Термин «стэн» описывает фанатскую одержимость. Подростки активно следят за кумирами, иногда переходя границы. Важно учить ребёнка уважать личное пространство других и находить здоровый баланс в своих увлечениях.

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