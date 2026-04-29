День Победы — это не просто красный день календаря. Это день, когда «со слезами на глазах» — не фигура речи, а чистая правда. В этот праздник хочется подобрать слова, которые действительно тронут душу. Сказать «спасибо» тем, кто воевал, обнять пожилых родственников, поздравить коллег и просто напомнить друг другу: мир — это главная ценность.

В этой статье мы собрали лучшие поздравления с Днем Победы

Иногда нужно сказать немного, но так, чтобы задело за живое. Эти короткие поздравления идеальны для мессенджеров и соцсетей.

Для ветеранов и пожилых родственников

С Днем Победы! Низкий вам поклон за мирное небо, за тишину, за то, что мы есть. Здоровья, тепла и долгих лет жизни!

9 мая — день, который мы никогда не забудем благодаря вам. Спасибо за подвиг! Обнимаю и желаю только самого светлого.

Помним, гордимся, благодарим! С Великой Победой! Пусть в вашем доме всегда будет солнце.

Для близких и друзей

С Днем Победы! Пусть никогда не будет войны. Мира, добра и счастливых лиц вокруг.

9 мая — праздник со слезами на глазах. Помним прошлое, верим в мирное будущее. С праздником!

Этот день — напоминание о том, как хрупок мир. Берегите друг друга. С 9 Мая!

Для подписи к фото в соцсетях

Мир — это главное. С праздником, друзья!

Помним. Гордимся. Никогда не забываем.

Спасибо за Победу! Пусть небо над головой всегда будет мирным.

Трогательные поздравления с 9 мая ветеранам

Ветеранов с каждым годом становится все меньше. Каждое теплое слово для них — бесценно. Эти поздравления не оставят равнодушными.

Длинное — для личной встречи или открытки Дорогой наш ветеран! Вы подарили нам жизнь, свободу, будущее. Вы видели ужасы войны, теряли друзей, но не сломались. Ваш подвиг — в каждом мирном рассвете, в каждой улыбке ребенка, в каждой цветущей весне.

Низкий вам поклон до самой земли. Мы обещаем помнить, обещаем передавать эту память своим детям и внукам. Здоровья вам, тепла, заботы близких и только мирного неба над головой. С Днем Великой Победы!

Короткое — для телеграммы или открытки Спасибо вам за тишину по утрам. За детский смех. За возможность жить, любить, работать. Ваш подвиг бессмертен. Мы помним, мы гордимся, мы любим вас. С 9 Мая!

Дорогой наш герой! Вы прошли через ад, чтобы мы жили в раю. Земной вам поклон и самые долгие, здоровые, счастливые годы. С Днем Победы!

Ваши ордена и медали — это история нашей страны. Спасибо, что написали её своим сердцем и кровью ради нас. Обнимаем крепко. С праздником!

Красивые поздравления с 9 мая в прозе — для рассылки в мессенджере или чате

Если нужно поздравить сразу много людей — родственников, коллег, соседей.

Универсальное поздравление Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Победы! Это день нашей общей памяти, нашей общей гордости и нашей общей благодарности. Желаю вам мира в доме, здоровья близким, уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши дети никогда не узнают, что такое война. С праздником!

Теплое — для семейного чата Родные мои! 9 мая — это день, когда хочется еще крепче обнять родителей, бабушек, дедушек. Спасибо нашим ветеранам за Победу. Спасибо нашим родным, кто трудился в тылу. Вечная память ушедшим. Крепкого здоровья живущим. Пусть мир и покой всегда будут в нашем доме. С Днем Победы!

Официальное (для рабочего чата или корпоративной рассылки) Уважаемые коллеги! Поздравляем всех с 79-й годовщиной Великой Победы! Этот праздник объединяет нас вне зависимости от возраста и должности. Мы — наследники великой страны, победившей фашизм. Желаю вам профессиональных успехов, семейного благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. С 9 Мая!

Стихи-поздравления с 9 мая — для открытки и детского утренника Стихи звучат особенно торжественно. Вот несколько вариантов на любой случай.

Для ветерана (трогательные) Спасибо вам, отцы и деды, За то, что вы не знали страха. За то, что 45-й весною Водрузили Знамя над Рейхстагом.

И пусть проходят год за годом, Мы память свято сохраняем. С великим праздником Победы! Вас любим, чтим и обожаем.

Короткое — для сообщений Гремят салюты над страной, И май цветущий кружит вальс. Помянем павших тишиной, Живущих — обнимим сейчас.

С Победой! Мира и тепла, Пусть не коснется сердце зло. Весна Победы вновь пришла, Пусть будет всем вам хорошо!

Для ребенка (выучить и рассказать ветерану) Девятое мая — День нашей Победы! Я знаю об этом почти с малых лет. Тот праздник со слезами иль без? Со слезами, конечно, но в них солнца свет.

Мой прадед воевал, чтоб мирно я жила. Спасибо за Победу, Спасибо, что жива! Я выучу историю и детям передам. Спасибо вам, герои, по пояс земной вам!

Поздравление для деда/прадеда-ветерана (личное, от души) Если ваш дедушка воевал — считайте, вам повезло. Таких семей уже единицы. Скажите ему это:

Дедушка, с Днем Победы! Ты для меня — живая легенда. Я знаю, что ты ничего не рассказываешь о войне — слишком тяжело. Но я горжусь каждым твоим орденом и сединой. Спасибо, что ты вернулся. Спасибо, что я есть на этом свете. Дай бог тебе здоровья и ясных дней. Я тебя очень люблю. С праздником, родной.

Поздравления с 9 мая коллегам и партнерам (деловой стиль) Для рабочей среды нужны сдержанные, но душевные слова.

Для рабочего чата Коллеги, с Днем Победы! Желаю вам мира, добра и только рабочих побед. Пусть наши семьи будут в безопасности. Спасибо ветеранам за возможность работать, строить планы и радоваться жизни. С праздником!

Для корпоративной рассылки Уважаемые коллеги! 9 мая — это день национальной гордости. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и профессиональных успехов. Пусть небо над вашими домами всегда будет чистым. С Днем Великой Победы!

Руководителю от сотрудников Уважаемый [Имя Отчество]! Поздравляем вас с 9 мая! Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья и сил. Спасибо вашим родителям, которые воевали или работали в тылу. Пусть их подвиг вдохновляет нас на новые свершения. С праздником!

Открытки и статусы: короткие фразы для соцсетей Если вам нужно просто поставить статус в WhatsApp или подписать фото с георгиевской ленточкой.

На 9 мая (коротко и ёмко)

Вечная память. Вечная слава. Вечная благодарность.

Мы помним! Мы гордимся! Никто не забыт, ничто не забыто.

9 мая: радость со слезами на глазах.

Пусть небо над всем миром будет мирным.

Спасибо деду за Победу.

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат.

Мир всем людям на Земле.

Короткие стихи-статусы (для Telegram, VK) Салют Победы не погас, Пусть помнит каждый из нас: Цена свободы велика, Но непреклонны русские войска!

Слова к портрету в «Бессмертном полку» Дедушка, я иду в «Бессмертном полку» с твоим портретом. Ты не дожил до этого дня, но я помню каждую твою историю. Спасибо тебе за Победу. Я твой внук (твоя внучка). Я продолжу твою память.

Пост в соцсетях в память о ветеране В этот день я не просто поздравляю — я вспоминаю. Моего прадеда уже нет с нами, но его медали хранятся в нашей семье как главная святыня. Вечная память героям, которые не вернулись. И низкий поклон тем, кто вернулся и строил мирную жизнь. Помним, гордимся, скорбим.

Полезные советы: как поздравить ветерана, чтобы не обидеть

Ветераны — люди особенные. Им не нужны длинные напыщенные речи. Им важна искренность.

Не надевайте на них медали. Ветераны сами решают, надевать награды или нет. Не настаивайте.

Не задавайте вопрос «А вы убивали?». Это бестактно. Если ветеран хочет говорить — он расскажет сам.

Слушайте, если он говорит. Даже если вы слышали эту историю 10 раз. Для него это важно.

Цветы и помощь по хозяйству лучше конфет. Красные гвоздики — классика. А предложение «давайте я куплю продукты» — то, что реально нужно одинокому пожилому человеку.