Новогодний праздник самым непосредственным образом связан с календарем. Если нет календаря, то нет и новогодней ночи. Если меняется календарь, то изменяется и дата празднования.

В России после принятия христианства календарь менялся и реформировался несколько раз. Согласно древним славянским традициям, наступление нового года отмечалось весной. По принятому церковному календарю вплоть до петровских реформ XVIII века старый год сменялся новым 1 сентября — церковное новолетие и сегодня отмечается 14 сентября (что совпадает с 1 сентября по старому стилю).

В 1699 году Петр I своим указом синхронизировал российское летоисчисление с европейским и ввел наступление нового года в ночь на 1 января. В том же указе содержались правила украшения домов ветками елей, сосен, можжевельника. Снимать украшения разрешалось не ранее 7 января. Эта новая традиция быстро прижилась.

После смерти Петра I новогодние торжества пошли на спад, а при Екатерине II опять возродились. Более того, появилась традиция обмениваться подарками.

Такие популярные сегодня элементы праздника, как елочные игрушки, поздравительные открытки, бокал шампанского под бой часов, появились в России с наступлением XIX века. А первая публичная украшенная елка была установлена в Петербурге уже во второй половине XIX века (1852 г.). Но это было не новогоднее, а рождественское украшение.

На протяжении всего XIX в. новогодний праздник развивался, становился все более красочным. В то время новогодний вечер попадал в святочную неделю, и народ веселился от души.

Украшенные конфетами, пряниками, золочеными орехами, свечками, шариками и разными фигурками елки устанавливались на Рождество и стали его символом. Поэтому после Октябрьской революции эта традиция подверглась жестким гонениям. «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», — предупреждали плакаты детей и взрослых.

Но красота зимнего праздника все же смягчила суровые сердца «пламенных большевиков». Елка была «реабилитирована» в 1935 году, когда один из главных партийных деятелей П. Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, в которой предлагал устроить детям елку. Но теперь она стала символом не Рождества, а Нового года, и остается такой по сей день.

Новогодние традиции

В современной России новогодние праздники начинаются вечером 31 декабря и продолжаются больше недели. В преддверии всенародно любимого торжества городские улицы украшаются гирляндами, на площадях и в магазинах устанавливаются нарядные елки.

Сам праздник считается семейным, и готовятся люди к нему тщательно. Сегодня в праздновании переплетается множество старинных и новых традиций.

Украшение елки