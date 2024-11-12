Новый год — один из действительно всенародных праздников в России. К нему россияне готовятся основательно, поэтому в магазинах праздничная суматоха начинается уже со второй недели декабря. Люди запасаются продуктами для новогоднего пиршества и подарками для близких и друзей.
Праздник считается семейным, и каждая семья отмечает его по-своему. Но есть немало общих черт, которые буквально объединяют всю страну и делают встречу Нового года особым событием.
Немного истории
Новогодний праздник самым непосредственным образом связан с календарем. Если нет календаря, то нет и новогодней ночи. Если меняется календарь, то изменяется и дата празднования.
В России после принятия христианства календарь менялся и реформировался несколько раз. Согласно древним славянским традициям, наступление нового года отмечалось весной. По принятому церковному календарю вплоть до петровских реформ XVIII века старый год сменялся новым 1 сентября — церковное новолетие и сегодня отмечается 14 сентября (что совпадает с 1 сентября по старому стилю).
В 1699 году Петр I своим указом синхронизировал российское летоисчисление с европейским и ввел наступление нового года в ночь на 1 января. В том же указе содержались правила украшения домов ветками елей, сосен, можжевельника. Снимать украшения разрешалось не ранее 7 января. Эта новая традиция быстро прижилась.
После смерти Петра I новогодние торжества пошли на спад, а при Екатерине II опять возродились. Более того, появилась традиция обмениваться подарками.
Такие популярные сегодня элементы праздника, как елочные игрушки, поздравительные открытки, бокал шампанского под бой часов, появились в России с наступлением XIX века. А первая публичная украшенная елка была установлена в Петербурге уже во второй половине XIX века (1852 г.). Но это было не новогоднее, а рождественское украшение.
На протяжении всего XIX в. новогодний праздник развивался, становился все более красочным. В то время новогодний вечер попадал в святочную неделю, и народ веселился от души.
Украшенные конфетами, пряниками, золочеными орехами, свечками, шариками и разными фигурками елки устанавливались на Рождество и стали его символом. Поэтому после Октябрьской революции эта традиция подверглась жестким гонениям. «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», — предупреждали плакаты детей и взрослых.
Но красота зимнего праздника все же смягчила суровые сердца «пламенных большевиков». Елка была «реабилитирована» в 1935 году, когда один из главных партийных деятелей П. Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, в которой предлагал устроить детям елку. Но теперь она стала символом не Рождества, а Нового года, и остается такой по сей день.
Новогодние традиции
В современной России новогодние праздники начинаются вечером 31 декабря и продолжаются больше недели. В преддверии всенародно любимого торжества городские улицы украшаются гирляндами, на площадях и в магазинах устанавливаются нарядные елки.
Сам праздник считается семейным, и готовятся люди к нему тщательно. Сегодня в праздновании переплетается множество старинных и новых традиций.
Украшение елки
Большинство семей соблюдает эту традицию. Дерево может быть как натуральным, так и искусственным. Роль натуральной «новогодней елки» сегодня исполняют такие виды, как:
- сосна обыкновенная — это наиболее распространенный вариант;
- ель обыкновенная или сербская;
- кедр;
- пихта;
- туя;
- можжевельник.
Нередко в домах устанавливают большую натуральную елку в главной комнате и маленькую искусственную в детской или на кухне.
Украшения подбирают самые разнообразные. Одни предпочитают воспроизводить то, что рекомендуют дизайнеры. Другие развешивают на колючих ветках пестрое собрание из старых фамильных и новых елочных игрушек, добавляя к ним детские поделки.
Нередко встречаются и традиционные съедобные елочные украшения: конфеты, мандарины, фигурный шоколад.
В последние годы огромной популярностью пользуются высокохудожественные елочные игрушки ручной работы.
Праздничный ужин
Обильное изысканное застолье — важная часть новогоднего праздника. Никаких специальных правил для набора блюд нет. Но некоторые считаются типично новогодними:
- Салат Оливье — его рецепт варьируется в широких пределах, но обязательными ингредиентами будут отварной картофель, зеленый горошек, соленые огурцы, вареная колбаса и майонез. К этому набору добавляется все, что подскажет фантазия и позволит кошелек, вплоть до трюфелей и красной икры.
- Сельдь под шубой — многослойный салат, напоминающий пирог. Основу составляет соленая сельдь (или другая рыба). Сверху на нее накладываются слои «шубы» из картофеля, яиц, овощей, мелко натертой отварной свеклы и майонеза.
- Холодец или заливная рыба.
- Пирожки с мясными и сладкими начинками, кулебяки и расстегаи.
Мода последних лет добавила к новогоднему пиршеству суши, роллы, всевозможные морепродукты, сырные и мясные тарелки, чизкейки и тирамису.
Во время боя новогодних курантов большинство празднующих выпивает бокал шампанского.
Подарки, Дед Мороз, Снегурочка
Вручение подарков — один из самых веселых моментов новогоднего праздника. Особенно радуются дети.
Традиция дарить друг другу новогодние подарки уходит корнями в далекое прошлое. Вплоть до второй половины ХХ века для детей самым желанным подарком была пригоршня конфет и мандарин.
Сегодня детям дарят красиво оформленные наборы сладостей, игрушки, электронные гаджеты. Родители и родственники стараются выбрать для новогоднего сюрприза что-то особенное или то, о чем ребенок давно мечтает. Многие дети получают подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Для этого родители специально приглашают актеров, исполняющих эти роли.
Дед Мороз и Снегурочка стали ключевыми сказочными персонажами, когда в 30-х годах прошлого века в СССР началось возвращение новогодних праздников. Образ Деда Мороза во многом заимствован из древней славянской мифологии и народных сказок. Но в фольклоре Морозко — это зловещий дух зимы. В советской трактовке опасный Морозко превратился в доброго Деда Мороза с мешком подарков. Чтобы получить подарок, нужно хорошо себя вести, а при встрече с Дедом Морозом рассказать ему стишок.
Снегурочка — это ледяная девушка, внучка Деда Мороза. Персонаж тоже заимствован из русских народных сказок. Она вместе с Дедом Морозом приходит на детские праздники, поет, танцует, загадывает загадки, помогает раздавать подарки.
В современной России образ Деда Мороза получил дальнейшее развитие. В 1999 году в Великом Устюге для него была создана сказочная резиденция, куда круглый год приезжают туристы.
Резиденция — это целый комплекс, построенный в стиле традиционного русского деревянного терема. Здесь есть музей елочных игрушек, зрительный зал, множество сувенирных лавок, световых инсталляций. Посетители резиденции могут встретиться с Дедом Морозом, пообщаться с ним, принять участие в веселых конкурсах и викторинах, покататься на лошадях, а зимой — на собачьих упряжках.
Во второй декаде ноября Дед Мороз со своей свитой на специальном сказочном поезде выезжает из Великого Устюга и отправляется в путешествие по разным городам. На каждой остановке устраиваются представления, игры, танцы. Большинство этих развлечений бесплатные.
Китайский календарь
В 70-х годах прошлого века в СССР зародилась мода на китайские гороскопы и лунный календарь животных. История календаря насчитывает тысячи лет, а сам календарь представляет собой сложную систему исчисления времени, основанную на лунных и солнечных циклах.
Самая зрелищная часть календаря — это 12 животных, 5 элементов (стихий) и 5 цветов. Различные сочетания образуют 60-летний цикл. Например, 2025 год будет называться годом Зеленой Деревянной Змеи, 2026 год — Красной Огненной Лошади.
Первая публикация с упрощенной информацией о китайском календаре появилась в СССР в 1973 г. в журнале «За рубежом». Тогда это не вызвало массового интереса. Но когда в 80-х годах в страну хлынул поток китайских новогодних сувениров, гороскоп вместе с календарем стали массовым увлечением. Многие стали даже слишком серьезно относиться к рекомендациям гороскопа, и накануне новогодних праздников старательно выясняют, какие угощения нужно поставить на стол, какого цвета должна быть одежда.
Сегодня мода на китайский календарь прочно укоренилась. Сувениры, игрушки, открытки с символами наступающего года пользуются большим спросом. При этом никого не смущает тот факт, что Новый год по китайскому календарю наступает не в ночь на 1 января, а в день первого новолуния после зимнего солнцестояния. Все просто веселятся и дарят друг другу красочные вещицы с символами года.
Новогодние катки
Одно из самых популярных развлечений во время длинных новогодних выходных — посещение катка. Эта зимняя забава приобрела в России популярность еще в XVIII веке. Для этого в городах зимой на площадях устраивались специальные площадки.
Современные новогодние катки бывают закрытые (в помещении) и открытые. Они украшаются светящимися гирляндами, инсталляциями с елочными игрушками. Все это создает радостную, сказочную атмосферу. Посетители могут кататься на своих коньках, либо тут же брать их напрокат.
На новогодних катках проводятся праздничные мероприятия: эстафеты, конкурсы, выступления фигуристов, мастер-классы. Рядом с катком идет бойкая торговля сувенирами, горячими напитками, пирожками и разными лакомствами.
Праздничные мероприятия
Каждый российский город к Новому году готовит уличные украшения, арт-инсталляции и программу развлекательных мероприятий. В театрах, на концертных площадках и городских площадях проводятся концерты, театрализованные постановки, различные шоу и дегустации блюд и напитков.
В больших городах проходят фестивали и выставки. В Москве Большой театр обязательно ставит балет «Щелкунчик». Билеты неизменно пользуются ажиотажным спросом, и попасть на новогоднего «Щелкунчика» считается большой удачей.
Рестораны и отели в это время предлагают своим клиентам специальные меню и банкетные программы. Многие заведения приглашают посетителей на тематические вечеринки и бал-маскарады.
Заключение
Новогодние праздники — это радостное и важное событие в жизни России. Они объединяют в себе старые и новые традиции, создают атмосферу доброго волшебства, позволяют людям отдохнуть, весело провести время вместе, набраться сил для работы и учебы в следующем году.
Главная ценность новогодних праздников — укрепление семейных и дружеских связей, создание атмосферы ожидания перемен к лучшему и надежды на то, что наступающий год будет лучше и успешнее, чем уходящий.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается