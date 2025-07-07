Какие предметы изучают в 4 классе российской школы по ФГОС?
Четвёртый класс — заключительный этап начальной школы. В этом году школьники завершают освоение базовой программы и готовятся к переходу в среднее звено. Учебная нагрузка возрастает, появляются новые темы и более сложные задания. Поэтому родителям важно понимать, что именно изучают дети в 4 классе по ФГОС.
📚 Основные предметы в 4 классе по ФГОС
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в 4 классе дети продолжают изучение следующих предметов:
🎨 Творческие и прикладные предметы
🌐 Иностранный язык
Английский язык продолжает изучаться в рамках курса начальной школы. Дети осваивают базовый словарный запас, учатся составлять простые фразы, читать короткие тексты и понимать речь на слух.
⏳ Учебная нагрузка
Количество уроков в неделю в 4 классе по ФГОС обычно составляет до 26–28 часов. При этом школы стараются соблюдать баланс между учёбой и отдыхом, чтобы сохранить здоровье и мотивацию детей.
🎯 Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям полюбить учебу?
Часто четвероклассники начинают испытывать трудности с учёбой: учебный материал усложняется, а требования повышаются. В таких ситуациях родителям важно вовремя поддержать ребенка и помочь ему справиться со сложностями.
Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает современный и удобный формат обучения, который помогает детям не только подтянуть школьные предметы, но и действительно полюбить учёбу.
Программа обучения включает:
В «Доме Знаний» ученики могут обучаться в комфортном ритме, задавать вопросы и получать качественные объяснения. Школа помогает каждому ребёнку поверить в свои силы и с интересом осваивать учебные предметы.
💡 Итог
4 класс — важный этап, когда закладывается фундамент для дальнейшего успешного обучения. Знания по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому и другим предметам становятся прочной основой для средней школы.
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