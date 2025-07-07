Какие предметы изучают в 4 классе российской школы по ФГОС?

Четвёртый класс — заключительный этап начальной школы. В этом году школьники завершают освоение базовой программы и готовятся к переходу в среднее звено. Учебная нагрузка возрастает, появляются новые темы и более сложные задания. Поэтому родителям важно понимать, что именно изучают дети в 4 классе по ФГОС.

📚 Основные предметы в 4 классе по ФГОС

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), в 4 классе дети продолжают изучение следующих предметов:

Русский язык — грамматика, орфография, синтаксис, развитие письменной и устной речи, написание сочинений и изложений.

Литературное чтение — знакомство с произведениями классиков и современных авторов, развитие навыков анализа текстов, выразительное чтение.

Математика — сложение и вычитание многозначных чисел, умножение, деление, дроби, геометрические задачи, решение уравнений.

Окружающий мир — основы географии, биологии, обществознания, экологии, изучение природы России и мира, правил безопасности.

🎨 Творческие и прикладные предметы

Изобразительное искусство (ИЗО) — работа с цветом, композиции, развитие художественного вкуса.

Музыка — вокал, музыкальные инструменты, ритмика, знакомство с композиторами и музыкальными жанрами.

Технология (труд) — изготовление поделок, работа с бумагой, тканью, конструирование и создание проектов.

Физическая культура — упражнения для здоровья, спортивные игры, формирование привычки к активному образу жизни.

🌐 Иностранный язык

Английский язык продолжает изучаться в рамках курса начальной школы. Дети осваивают базовый словарный запас, учатся составлять простые фразы, читать короткие тексты и понимать речь на слух.

⏳ Учебная нагрузка

Количество уроков в неделю в 4 классе по ФГОС обычно составляет до 26–28 часов. При этом школы стараются соблюдать баланс между учёбой и отдыхом, чтобы сохранить здоровье и мотивацию детей.

🎯 Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает детям полюбить учебу?

Часто четвероклассники начинают испытывать трудности с учёбой: учебный материал усложняется, а требования повышаются. В таких ситуациях родителям важно вовремя поддержать ребенка и помочь ему справиться со сложностями.

Онлайн-школа «Дом Знаний» предлагает современный и удобный формат обучения, который помогает детям не только подтянуть школьные предметы, но и действительно полюбить учёбу.

Программа обучения включает:

интересные и понятные уроки по всем основным предметам 4 класса;

индивидуальные занятия с опытными педагогами и тьюторами;

интерактивные задания и игровые элементы для повышения мотивации;

помощь психологов для формирования уверенности в себе и развития самостоятельности;

дружелюбную атмосферу без давления и стресса.

В «Доме Знаний» ученики могут обучаться в комфортном ритме, задавать вопросы и получать качественные объяснения. Школа помогает каждому ребёнку поверить в свои силы и с интересом осваивать учебные предметы.

💡 Итог

4 класс — важный этап, когда закладывается фундамент для дальнейшего успешного обучения. Знания по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому и другим предметам становятся прочной основой для средней школы.