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Какие предметы входят в программу 1 класса в 2025 учебном году?

Екатерина Магомедова

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Какие предметы изучают в 1 классе в 2025 году: обновлённая школьная программа

Какие предметы изучают в 1 классе в 2025 году: обновлённая школьная программа

Поступление в первый класс — важное событие не только для ребёнка, но и для родителей. Уже в 2025 учебном году программа обучения в 1 классе остаётся ориентированной на стандарты ФГОС, но включает в себя элементы, помогающие детям адаптироваться к школьной жизни, формировать базовые навыки и интерес к обучению. Разберём, какие предметы входят в школьную программу и на что стоит обратить внимание.

Основные предметы в 1 классе в 2025 году

Согласно обновлённым требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), первоклассники начинают обучение по ряду ключевых предметов. Все дисциплины направлены на всестороннее развитие и подготовку к более серьёзным школьным предметам в будущем.

Список основных предметов:

  • Русский язык — формирует навыки чтения, письма, правильного произношения и понимания речи.
  • Литературное чтение — знакомит детей с художественными текстами и учит воспринимать письменную речь.
  • Математика — основы арифметики, логическое мышление, счёт в пределах 20, простые задачи.
  • Окружающий мир — вводит в представление об обществе, природе, семье и безопасности.
  • Технология — развитие мелкой моторики и навыков ручного труда (аппликации, поделки и др.).
  • ИЗО (изобразительное искусство) — развивает творческие способности и художественное восприятие.
  • Музыка — формирует музыкальный слух, ритм, даёт начальные знания о мире звуков.
  • Физическая культура — укрепляет здоровье, координацию и вырабатывает привычку к активному образу жизни.

    • Дополнительные и факультативные занятия

    Во многих школах с 1 класса вводятся дополнительные занятия, которые направлены на расширение кругозора и адаптацию к школьной жизни:

    • Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
    • Иностранный язык — чаще всего английский (по решению школы)
    • Логика, шахматы, проектная деятельность
    • Развивающие кружки и секции

      • Некоторые школы предлагают уроки цифровой грамотности — знакомство с компьютером, базовая работа в интерактивных средах, что особенно актуально в современном цифровом мире.

      Как организовано обучение в 1 классе?

      Для первоклассников действует щадящий режим:

      • не более 4–5 уроков в день;
      • обязательные перемены и динамические паузы;
      • отсутствие домашних заданий в первом полугодии (в большинстве школ);
      • оценивание в форме поощрения и устной обратной связи — без отметок «2», «3» и т. д.

        • Главная цель — плавная адаптация к школьной среде и развитие интереса к обучению.

        Где можно учиться по программе 1 класса?

        Кроме обычных школ, всё больше родителей выбирают дистанционное обучение. Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» можно пройти программу 1 класса в удобном формате, с индивидуальным графиком и поддержкой педагогов. Такой формат подойдёт детям, которые часто болеют, живут за границей или нуждаются в более мягком обучающем подходе.

        Итоги

        В 2025 учебном году в 1 классе дети изучают основные школьные дисциплины, направленные на развитие мышления, речи, моторики и творческого потенциала. Образование по ФГОС делает упор на всестороннее развитие, а школы всё активнее внедряют современные подходы и технологии. Родителям важно не только знать, какие предметы изучаются, но и помочь ребёнку сделать первые шаги в мире знаний легко и с удовольствием.

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        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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