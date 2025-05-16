Какие предметы изучают в 1 классе в 2025 году: обновлённая школьная программа

Какие предметы изучают в 1 классе в 2025 году: обновлённая школьная программа

Поступление в первый класс — важное событие не только для ребёнка, но и для родителей. Уже в 2025 учебном году программа обучения в 1 классе остаётся ориентированной на стандарты ФГОС, но включает в себя элементы, помогающие детям адаптироваться к школьной жизни, формировать базовые навыки и интерес к обучению. Разберём, какие предметы входят в школьную программу и на что стоит обратить внимание.

Основные предметы в 1 классе в 2025 году

Согласно обновлённым требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), первоклассники начинают обучение по ряду ключевых предметов. Все дисциплины направлены на всестороннее развитие и подготовку к более серьёзным школьным предметам в будущем.

Список основных предметов:

Русский язык — формирует навыки чтения, письма, правильного произношения и понимания речи.

Литературное чтение — знакомит детей с художественными текстами и учит воспринимать письменную речь.

Математика — основы арифметики, логическое мышление, счёт в пределах 20, простые задачи.

Окружающий мир — вводит в представление об обществе, природе, семье и безопасности.

Технология — развитие мелкой моторики и навыков ручного труда (аппликации, поделки и др.).

ИЗО (изобразительное искусство) — развивает творческие способности и художественное восприятие.

Музыка — формирует музыкальный слух, ритм, даёт начальные знания о мире звуков.

Физическая культура — укрепляет здоровье, координацию и вырабатывает привычку к активному образу жизни.

Дополнительные и факультативные занятия

Во многих школах с 1 класса вводятся дополнительные занятия, которые направлены на расширение кругозора и адаптацию к школьной жизни:

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

Иностранный язык — чаще всего английский (по решению школы)

Логика, шахматы, проектная деятельность

Развивающие кружки и секции

Некоторые школы предлагают уроки цифровой грамотности — знакомство с компьютером, базовая работа в интерактивных средах, что особенно актуально в современном цифровом мире.

Как организовано обучение в 1 классе?

Для первоклассников действует щадящий режим:

не более 4–5 уроков в день;

обязательные перемены и динамические паузы;

отсутствие домашних заданий в первом полугодии (в большинстве школ);

оценивание в форме поощрения и устной обратной связи — без отметок «2», «3» и т. д.

Главная цель — плавная адаптация к школьной среде и развитие интереса к обучению.

Где можно учиться по программе 1 класса?

Кроме обычных школ, всё больше родителей выбирают дистанционное обучение. Например, в онлайн-школе «Дом Знаний» можно пройти программу 1 класса в удобном формате, с индивидуальным графиком и поддержкой педагогов. Такой формат подойдёт детям, которые часто болеют, живут за границей или нуждаются в более мягком обучающем подходе.

Итоги