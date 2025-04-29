Получение аттестата после 9 класса - важный этап для каждого школьника. В 2025 году сохраняются основные принципы формирования документа, но есть и некоторые изменения. Разберёмся, какие предметы войдут в аттестат, как рассчитываются итоговые оценки и на что стоит обратить особое внимание.

❗ Важно: Оценки по ИЗО, музыке и технологии могут не входить в аттестат, если школа не включает эти предметы в число основных.

В 2025 году в аттестат об основном общем образовании включаются оценки по следующим дисциплинам:

Система выставления оценок в аттестат в 2025 году сохраняет принципы предыдущих лет:

В 2025 году ожидаются следующие изменения:

4. Частые вопросы родителей и учеников

Влияют ли четвертные оценки на аттестат?

Нет, в аттестат идут только годовые оценки и результаты ОГЭ.

Можно ли исправить оценку в уже выданном аттестате?

Да, но только через официальное заявление в школу и при наличии веских оснований.

Обязательно ли сдавать ОГЭ по всем предметам?

Нет, обязательными остаются только русский язык и математика + 2 предмета по выбору.