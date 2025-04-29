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Какие предметы идут в аттестат 9 класса в 2025 году: полный список и новые правила

Екатерина Магомедова

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Аттестат 9 класса в 2025 году: какие предметы включают и как изменились правила

Получение аттестата после 9 класса - важный этап для каждого школьника. В 2025 году сохраняются основные принципы формирования документа, но есть и некоторые изменения. Разберёмся, какие предметы войдут в аттестат, как рассчитываются итоговые оценки и на что стоит обратить особое внимание.

1. Полный список предметов в аттестате 2025 года

В 2025 году в аттестат об основном общем образовании включаются оценки по следующим дисциплинам:

Обязательные предметы:

  • Русский язык
  • Математика (алгебра и геометрия оцениваются отдельно)
  • Литература
  • Иностранный язык (английский, немецкий, французский или другой изучаемый язык)
  • История
  • Обществознание
  • География
  • Биология
  • Физика
  • Химия

Дополнительные предметы (зависят от учебного плана школы):

  • Информатика
  • Физическая культура
  • Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
  • Технология
  • Искусство (МХК)
  • Музыка
  • Второй иностранный язык (если предусмотрен программой)
  • Родной язык и родная литература (для национальных школ)

❗ Важно: Оценки по ИЗО, музыке и технологии могут не входить в аттестат, если школа не включает эти предметы в число основных.

2. Как выставляются итоговые оценки в 2025 году

Система выставления оценок в аттестат в 2025 году сохраняет принципы предыдущих лет:

  • Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое между годовой отметкой и результатом ОГЭ по предмету
  • Округление производится по математическим правилам: 4.5 → 5; 4.4 → 4
  • По предметам, не сдаваемым на ОГЭ, в аттестат идёт годовая оценка

Пример расчёта:

  • Годовая оценка по математике - 4
  • Результат ОГЭ - 5
  • Итог: (4 + 5) / 2 = 4.5 → 5 в аттестат

3. Нововведения 2025 года

В 2025 году ожидаются следующие изменения:

  • Цифровые аттестаты - расширение практики выдачи документов в электронном формате
  • Упрощение процедуры пересдачи ОГЭ для улучшения оценок
  • Учёт индивидуальных достижений в виде дополнительных приложений к аттестату
  • Обновлённый дизайн бланков аттестатов

4. Частые вопросы родителей и учеников

Влияют ли четвертные оценки на аттестат?

Нет, в аттестат идут только годовые оценки и результаты ОГЭ.

Можно ли исправить оценку в уже выданном аттестате?

Да, но только через официальное заявление в школу и при наличии веских оснований.

Обязательно ли сдавать ОГЭ по всем предметам?

Нет, обязательными остаются только русский язык и математика + 2 предмета по выбору.

Аттестат за 9 класс - важный документ, который может повлиять на дальнейшую образовательную траекторию. В 2025 году сохраняется преемственность в правилах его формирования, но появляются и новые возможности. Главное - сосредоточиться на качественной подготовке к ОГЭ и регулярной работе в течение учебного года.

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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