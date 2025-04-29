Аттестат 9 класса в 2025 году: какие предметы включают и как изменились правила
Получение аттестата после 9 класса - важный этап для каждого школьника. В 2025 году сохраняются основные принципы формирования документа, но есть и некоторые изменения. Разберёмся, какие предметы войдут в аттестат, как рассчитываются итоговые оценки и на что стоит обратить особое внимание.
1. Полный список предметов в аттестате 2025 года
В 2025 году в аттестат об основном общем образовании включаются оценки по следующим дисциплинам:
Обязательные предметы:
- Русский язык
- Математика (алгебра и геометрия оцениваются отдельно)
- Литература
- Иностранный язык (английский, немецкий, французский или другой изучаемый язык)
- История
- Обществознание
- География
- Биология
- Физика
- Химия
Дополнительные предметы (зависят от учебного плана школы):
- Информатика
- Физическая культура
- Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
- Технология
- Искусство (МХК)
- Музыка
- Второй иностранный язык (если предусмотрен программой)
- Родной язык и родная литература (для национальных школ)
❗ Важно: Оценки по ИЗО, музыке и технологии могут не входить в аттестат, если школа не включает эти предметы в число основных.
2. Как выставляются итоговые оценки в 2025 году
Система выставления оценок в аттестат в 2025 году сохраняет принципы предыдущих лет:
- Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое между годовой отметкой и результатом ОГЭ по предмету
- Округление производится по математическим правилам: 4.5 → 5; 4.4 → 4
- По предметам, не сдаваемым на ОГЭ, в аттестат идёт годовая оценка
Пример расчёта:
- Годовая оценка по математике - 4
- Результат ОГЭ - 5
- Итог: (4 + 5) / 2 = 4.5 → 5 в аттестат
3. Нововведения 2025 года
В 2025 году ожидаются следующие изменения:
- Цифровые аттестаты - расширение практики выдачи документов в электронном формате
- Упрощение процедуры пересдачи ОГЭ для улучшения оценок
- Учёт индивидуальных достижений в виде дополнительных приложений к аттестату
- Обновлённый дизайн бланков аттестатов
4. Частые вопросы родителей и учеников
Влияют ли четвертные оценки на аттестат?
Нет, в аттестат идут только годовые оценки и результаты ОГЭ.
Можно ли исправить оценку в уже выданном аттестате?
Да, но только через официальное заявление в школу и при наличии веских оснований.
Обязательно ли сдавать ОГЭ по всем предметам?
Нет, обязательными остаются только русский язык и математика + 2 предмета по выбору.
Аттестат за 9 класс - важный документ, который может повлиять на дальнейшую образовательную траекторию. В 2025 году сохраняется преемственность в правилах его формирования, но появляются и новые возможности. Главное - сосредоточиться на качественной подготовке к ОГЭ и регулярной работе в течение учебного года.