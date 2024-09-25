АНОО «Дом Знаний» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2024 году. Грант выделен на реализацию проекта «Путь к знаниям», направленного на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проект был создан для помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вернувшимся из зон боевых действий, проживающим в отдаленных горных районах Дагестана. Многие из них столкнулись с серьезными пробелами в знаниях из-за пропущенных занятий. «Путь к знаниям» предлагает им возможность получить качественное образование в онлайн-формате, что особенно актуально для жителей труднодоступных регионов.

Благодаря освещению в СМИ, помощи профессионального сообщества учителей, сотрудников НКО, представителей власти и бизнеса были отобраны 30 ребят для участия в проекте. Для каждого ребенка была проведена диагностика уровня знаний по основным школьным предметам — математике, русскому языку и литературе, естествознанию и истории, а затем составлена индивидуальная образовательная программа для каждого ученика, учитывающая текущий уровень знаний.

Помимо этого, были организованы онлайн-занятия по этим предметам, которые включали в себя как индивидуальные, так и групповые занятия для более эффективного усвоения материала, исходя из уровня знаний каждого ребенка. В проекте участвуют: педагог-психолог, который регулярно проводит онлайн-консультации для детей и родителей, эксперт по финансовой грамотности, а также специалист по профориентации, который поможет определиться с будущей профессией.

«Дом Знаний» использует свой прошлый опыт работы с детьми из группы риска, что позволяет обеспечить учеников качественным современным школьным образованием. Индивидуальный подход и заботливое отношение педагогов помогают детям восполнить пробелы в знаниях и добиться значительных успехов в учебе.