Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок получил хорошее образование. Чтобы учителя не просто объясняли темы, а действительно помогали их понять. Чтобы ребёнок не боялся задавать вопросы, с интересом учился и чувствовал себя уверенно.

Но в обычной школе всё не всегда складывается так, как хотелось бы. В классе может быть очень много учеников, учителю трудно уделить внимание каждому, а школьный день нередко занимает почти всё время ребёнка. Если какая-то тема осталась непонятной, приходится разбираться самостоятельно или обращаться к репетитору.

Неудивительно, что всё больше родителей присматриваются к онлайн-образованию. Но и онлайн-школы бывают разными. Одни предлагают только записанные уроки, другие — занятия с преподавателями, третьи делают упор исключительно на подготовку к экзаменам.

Онлайн-школа «Дом Знаний» объединяет полноценное школьное образование, живое общение с педагогами и индивидуальный подход к каждому ребёнку. Здесь учителям важно, чтобы ребенок не просто прошел программу, а что действительно понял и усвоил материал.

Давайте разберёмся, чем «Дом Знаний» отличается от других школ и почему родители чаще всего останавливают свой выбор именно на этой школе.

Полноценная школа с государственной аккредитацией

Один из первых вопросов, который возникает у родителей при выборе онлайн-школы: «А что будет с аттестатом?»

Важно не только то, как ребёнок учится сегодня, но и то, сможет ли он завтра поступить в колледж или университет.

«Дом Знаний» — аккредитованная онлайн-школа, в которой дети обучаются с 1 по 11 класс. Обучение организовано в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).

После успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускники получают государственный аттестат. Он позволяет продолжить образование на общих основаниях.

Для родителей это означает, что онлайн-формат не ограничивает дальнейший образовательный путь ребёнка.

Кроме того, «Дом Знаний» является резидентом инновационного центра «Сколково». Школа использует современные образовательные технологии и развивает собственные цифровые инструменты.

Сегодня ученики «Дома Знаний» живут более чем в 70 регионах России и за рубежом. Они могут находиться в разных городах и странах, но при этом получать школьное образование в единой образовательной среде.

Классы до 10 человек — учитель взаимодействует с каждым учеником

Представьте обычный школьный урок. В классе много детей, а у учителя всего 40–45 минут. За это время нужно объяснить новую тему, проверить задания, ответить на вопросы и уделить внимание тем, кто отстаёт.

Даже очень хороший педагог физически не всегда успевает помочь каждому.

В «Доме Знаний» эту проблему решили с помощью мини-классов, в которых обучается не более 10 человек.

В такой группе ребёнку гораздо сложнее остаться незамеченным. Учитель видит, кто быстро разобрался с материалом, кому нужно дополнительное объяснение, а кто пока стесняется ответить.

Например, если ученик не понял, как решать уравнение, ему не обязательно возвращаться к этой теме дома и пытаться разобраться самостоятельно. Он может задать вопрос преподавателю прямо во время онлайн-занятия.

При этом мини-класс сохраняет важную часть обычной школьной жизни — общение с одноклассниками. Дети обсуждают задания, отвечают на вопросы, учатся слушать друг друга и работать вместе.

Ребёнок не остаётся один на один с компьютером. Он учится вместе с другими детьми и постоянно взаимодействует с педагогом.

Не просто живые онлайн-уроки, а продуманная методистами система обучения

Многие родители представляют онлайн-школу примерно так: ребёнок сидит перед экраном, смотрит длинную видеолекцию, а затем самостоятельно выполняет домашнюю работу.

Но в «Доме Знаний» обучение организовано иначе.

Здесь используется модель перевёрнутого класса. Сначала ученик знакомится с новой темой с помощью подготовленного видеоурока. Он может остановить объяснение, пересмотреть сложный момент и вернуться к непонятному примеру.

Затем проходит онлайн-занятие с преподавателем в мини-классе. На нём дети разбирают материал, выполняют задания, отвечают на вопросы и закрепляют полученные знания.

Такой подход помогает эффективнее использовать время общения с учителем. Вместо того чтобы большую часть занятия просто слушать объяснение, школьник может сосредоточиться на практике.

Особенно удобно это в ситуациях, когда ребёнку требуется больше времени на изучение сложной темы.

Не получилось понять объяснение с первого раза? Можно вернуться к записи. Возник вопрос при решении задачи? Его можно обсудить с преподавателем.

Внимательные педагоги, которые умеют заинтересовать предметом

Хороший учитель способен изменить отношение ребёнка к целому предмету.

Иногда школьник годами считает, что ему не дается математика. А потом встречает педагога, который объясняет привычную тему другими словами, — и вдруг всё становится понятно.

Поэтому в «Доме Знаний» большое внимание уделяют преподавательскому составу.

В школе работают опытные педагоги, в том числе победители всероссийских профессиональных конкурсов.

Но для родителей важны не только награды учителя. Не менее важно, умеет ли он находить общий язык с детьми, объяснять сложное простыми словами и создавать спокойную обстановку на уроке.

Задача педагогов в этой школе не просто дать информацию, а помочь ребёнку разобраться в ней и научиться применять знания самостоятельно.

И когда ребёнок начинает понимать предмет, который раньше казался слишком сложным, меняется его отношение к учёбе в целом

Тьютор и психолог для поддержки каждого ребенка

Переход на онлайн-обучение может вызывать вопросы не только у родителей, но и у самого школьника.

Как привыкнуть к новому расписанию? Что делать, если не получается организовать свой день? К кому обратиться, если возникла проблема?

В «Доме Знаний» ученика на протяжении обучения сопровождает тьютор.

Тьютор помогает ребёнку ориентироваться в учебном процессе, следить за заданиями, планировать время и справляться с организационными трудностями. Ученик не остаётся один со своими трудностями

Представим ситуацию: ученик стал откладывать выполнение заданий, начал пропускать занятия или перестал успевать по нескольким предметам.

В такой ситуации важно не просто сделать замечание и надеяться на то, что ребенок сам все исправит, а найти причину и помочь ребёнку вернуться к привычному учебному ритму.

В этом и заключается одна из задач тьюторского сопровождения.

Кроме того, ученикам доступна психологическая поддержка. Школьный психолог помогает справляться с эмоциональными трудностями, связанными с обучением, адаптацией и общением.

Для родителей это дополнительная уверенность: если у ребёнка возникнут сложности, он всегда может получить поддержку специалистов.

Расписание, которое подстраивается под каждого ученика

Не все дети одинаковые. Один быстро справляется с математикой, но тратит много времени на русский язык. Другой серьёзно занимается спортом, третий посещает музыкальную школу, а четвёртый лучше усваивает информацию в спокойном темпе.

Поэтому одинаковое расписание не всегда удобно каждой семье.

В «Доме Знаний» предусмотрены персональное расписание и индивидуальная образовательная траектория.

Это позволяет учитывать учебные потребности и особенности ребёнка при организации занятий.

Например, если школьнику необходимо уделить больше внимания определённому предмету, его учебный процесс можно выстроить с учётом этой задачи.

А для детей, которые совмещают образование с профессиональным спортом, творчеством или частыми поездками, гибкость расписания становится особенно важной.

При этом индивидуальный подход не означает, что ребёнок изучает только те предметы, которые ему нравятся.

Школа сохраняет полноценную образовательную программу по всем основным дисциплинам в соответствии с ФГОС.

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ уже включена в стоимость обучения

Подготовка к выпускным экзаменам — одна из самых серьёзных статей расходов во многих семьях.

Нередко родители начинают искать репетиторов уже в восьмом или девятом классе. А к одиннадцатому классу дополнительные занятия могут занимать практически всё свободное время школьника.

В «Доме Знаний» предусмотрена бесплатная углублённая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для учеников школы.

Это значит, что родителям не нужно отдельно оплачивать предусмотренную школьной программой дополнительную экзаменационную подготовку.

Ребята повторяют материал, разбирают задания экзаменационного формата, знакомятся с типичными ошибками и учатся распределять время.

Такой подход помогает готовиться к экзаменам постепенно, без необходимости пытаться повторить весь материал за последние несколько месяцев.

Ученики «Дома Знаний» показывают высокие результаты на ОГЭ и ЕГЭ, а школа уделяет особое внимание качеству экзаменационной подготовки.

Разумеется, итоговый балл зависит и от самого ученика: его подготовки, старания и регулярности занятий. Но задача школы — предоставить необходимые знания и помощь на каждом этапе.

Современные технологии помогают вовремя замечать пробелы в знаниях

Бывает так, что ребёнок несколько недель выполняет задания, получает оценки, а потом выясняется, что одну из предыдущих тем он так и не понял.

И чем дальше идёт программа, тем сложнее становится наверстать упущенное.

В «Доме Знаний» для анализа успеваемости используются программы на основе искусственного интеллекта.

Они помогают обрабатывать результаты проверочных работ, выявлять проблемные темы и отслеживать учебный прогресс.

Например, если ученик регулярно ошибается в заданиях на дроби, это может стать сигналом, что ему нужно ещё раз повторить соответствующий материал.

Такие технологии не заменяют учителя. Они помогают педагогам получать дополнительную информацию об обучении ребёнка и принимать более обоснованные решения.

В распоряжении школы также большая библиотека образовательных материалов: более 10 тысяч видеоуроков и видеоматериалов и около миллиона проверочных тестов.

Благодаря этому ученики могут возвращаться к ранее изученным темам, повторять материал и проверять свои знания.

Кружки, дополнительные курсы и поддержка в выборе профессии

Школьное образование не должно ограничиваться только обязательными предметами.

Одному ребёнку интересно программирование, другому — творчество, третьему хочется глубже изучить иностранный язык.

В «Доме Знаний» ученикам предоставляется бесплатный доступ к дополнительным кружкам и курсам.

Это возможность попробовать себя в новых направлениях, найти интересное увлечение и развивать способности за пределами основной учебной программы.

Особое внимание школа уделяет профориентации.

В старших классах перед многими подростками встаёт непростой вопрос: кем стать после школы?

Иногда ребёнок уже знает, какую профессию хочет выбрать. Но нередко даже в десятом или одиннадцатом классе школьник не понимает, что ему действительно интересно.

Профориентационная работа помогает ученикам лучше узнать свои склонности, разобраться в разнообразии профессий и осознаннее подойти к выбору дальнейшего образования.

Онлайн-школа — это не значит отсутствие школьной жизни

Одно из распространённых опасений родителей связано с общением.

«А как ребёнок будет дружить с другими детьми, если учится через интернет?»

Этот вопрос действительно важен. Школа — это не только уроки и оценки. Это друзья, общие интересы, конкурсы, совместные мероприятия и воспоминания, которые остаются на долгие годы.

Поэтому в «Доме Знаний» школьная жизнь не заканчивается после последнего онлайн-занятия.

Для учеников организуются конкурсы, творческие мероприятия и очные встречи.

Ребята получают возможность знакомиться, общаться, проявлять свои способности и чувствовать себя частью школьного сообщества.

Особенно приятно, когда дети, которые долго общались через экран, встречаются вживую.

Такие мероприятия помогают поддерживать дружеские отношения и делают школьную жизнь более насыщенной.

Качественное образование по разумной стоимости

При выборе школы родители всегда оценивают не только образовательную программу, но и стоимость обучения.

Важно понимать, за что именно семья платит и какие возможности получает ребёнок.

В «Доме Знаний» оптимальное соотношение стоимости и качества образования.

В программу входят не только школьные занятия, но и дополнительные возможности: углублённая подготовка к экзаменам, тьюторское сопровождение, доступ к образовательным материалам, кружкам и курсам.

Кроме того, в школе предусмотрены скидки и льготы для семей, а также возможность оплатить обучение материнским капиталом и вернуть до 13% НДФЛ от стоимости обучения.

Для того, чтобы выбрать подходящий вариант обучения, можно воспользоваться Калькулятором выгоды

При сравнении стоимости разных онлайн-школ важно обращать внимание не только на ежемесячную оплату, но и на то, что входит в неё. Иногда дополнительные занятия, сопровождение и подготовка к экзаменам оплачиваются отдельно.

Главное преимущество — внимание к прогрессу каждого ребёнка

Родителям важно видеть, что обучение приносит пользу.

Не просто то, что ребёнок регулярно подключается к урокам и выполняет задания, а то, что он постепенно становится самостоятельнее, увереннее и лучше разбирается в школьных предметах.

В «Доме Знаний» большое внимание уделяют отслеживанию успеваемости.

Для этого используются проверочные работы, образовательная аналитика, работа педагогов и тьюторское сопровождение.

Если ученик начинает отставать, задача школы — заметить проблему и помочь её решить.

А когда ребёнок видит собственный прогресс, у него появляется больше уверенности в своих силах.

Даже небольшое улучшение оценок может стать серьёзным достижением, особенно если раньше учёба давалась с трудом.

Именно поэтому в «Доме Знаний» важны не только итоговые баллы, но и путь, который проходит каждый ученик.

Чем «Дом Знаний» отличается от других онлайн-школ?

Выбирая онлайн-школу, родители нередко сравнивают стоимость, расписание и список предметов. Но есть несколько особенностей, на которые действительно стоит обратить внимание.

В «Доме Знаний» ребёнок получает полноценное школьное образование с 1 по 11 класс, занимается в мини-классе до 10 человек и регулярно общается с преподавателями.

Его сопровождают тьютор и психолог, а учебная программа дополняется подготовкой к экзаменам, кружками и профориентацией.

При этом современные технологии помогают следить за успеваемостью, а гибкая организация занятий позволяет учитывать особенности ребёнка.

Кому подойдёт онлайн-школа «Дом Знаний»?

Обучение в «Доме Знаний» может быть особенно удобным для семей, которым важно сочетать качественное образование и гибкую организацию учебного процесса.

Например, для детей, которым трудно учиться в большом классе и требуется больше внимания преподавателя.

Для школьников, которые профессионально занимаются спортом, музыкой или творчеством и хотят совмещать занятия с полноценной школьной программой.

Для семей, которые часто переезжают, путешествуют или проживают за пределами России.

А также для родителей, которые хотят, чтобы ребёнок обучался в спокойной обстановке, получал поддержку специалистов и постепенно развивал самостоятельность.

При этом онлайн-формат, как и любая другая форма обучения, подходит не всем одинаково. Важно учитывать характер ребёнка, его возраст, потребность в живом общении и готовность семьи к такому формату.

Почему стоит выбрать именно «Дом Знаний»?

Когда родители выбирают школу, они выбирают не просто расписание и набор учебников. Они выбирают среду, в которой ребёнок проведёт значительную часть своего детства.

Важно, чтобы в этой среде его замечали, слышали и поддерживали. Чтобы он не боялся ошибиться, мог обратиться за помощью и постепенно становился увереннее в своих знаниях.

В онлайн-школе «Дом Знаний» стараются создать именно такие условия.

Небольшие классы, квалифицированные педагоги, персональное расписание, поддержка тьюторов и психологов, современные технологии и дополнительные возможности для развития — всё это помогает сделать обучение более удобным и осмысленным.

«Дом Знаний» — это школа, в которой современные технологии сочетаются с главным, что нужно каждому ребёнку: вниманием, поддержкой и качественным образованием.

И если вы ищете онлайн-школу, где важны не только оценки, но и сам ребёнок, стоит познакомиться с «Домом Знаний» поближе.