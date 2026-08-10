Пробный период в онлайн-школе: чек-лист для родителей — как проверить онлайн-школу

Онлайн-обучение сильно отличается от обычной школы, поэтому выбирать ее только по красивому сайту и обещаниям не стоит.

Пробный период в онлайн-школе — один из способов познакомиться с форматом до окончательного решения. Но даже если школа предлагает пробные занятия, важно понимать, что именно проверять. За время пробного периода можно составить достаточно объективное первое впечатление: посмотреть, как общается учитель, насколько ребенку понятен формат, как устроена платформа и действительно ли обучение соответствует обещаниям.

Разбираемся, на что обратить внимание родителям.

Что такое пробный период в онлайн-школе

Пробный период — это возможность познакомиться с обучением до полноценного поступления.

В зависимости от школы он может включать:

один или несколько пробных уроков;

демонстрацию образовательной платформы;

знакомство с преподавателем;

выполнение тестовых заданий;

общение с сотрудником школы;

просмотр учебных материалов.

Само наличие пробного периода — хороший повод познакомиться со школой, но не стоит воспринимать его как единственный критерий выбора.

Что проверить во время пробного периода

Главная задача родителей — не просто спросить ребенка: «Тебе понравилось?»

Эмоции важны, но полезно оценить обучение по нескольким конкретным параметрам.

1. Понятно ли ребенку объяснение учителя

После занятия спросите:

Что сегодня изучали?

Что было понятным?

Что было сложным?

Смог бы ты самостоятельно выполнить задание по этой теме?

Если ребенок может своими словами объяснить, чему научился, это хороший знак.

2. Общается ли учитель с учениками

Посмотрите, является ли ребенок участником урока или только слушателем.

На полноценном живом занятии преподаватель должен не только рассказывать материал, но и:

задавать вопросы;

вызывать учеников к ответу;

проверять понимание;

разбирать ошибки;

отвечать на вопросы.

Если ребенок весь урок просто смотрит на экран и слушает длинную лекцию, перед вами скорее лекционный формат, чем полноценный интерактивный урок.

3. Сколько учеников находится на занятии

Размер класса напрямую влияет на количество внимания, которое получает ребенок.

Если на уроке несколько десятков учеников, преподавателю сложно регулярно обращаться к каждому.

В «Доме Знаний» обучение проходит в мини-классах до 10 человек.

Это позволяет учителю лучше видеть работу каждого ученика и уделять время индивидуальным вопросам.

4. Как устроена образовательная платформа

Попросите показать платформу, которой ребенок будет пользоваться каждый день.

Обратите внимание:

легко ли найти расписание;

понятно ли, где находятся домашние задания;

где смотреть учебные материалы;

как отправлять выполненную работу;

где находятся записи уроков;

как ученик получает информацию об оценках.

Если даже взрослому сложно разобраться в интерфейсе, ребенку может потребоваться дополнительная помощь.

5. Есть ли записи уроков

Спросите, что произойдет, если ребенок пропустит занятие.

Хороший вариант — когда живые уроки записываются и доступны ученику для повторного просмотра.

В «Доме Знаний» все живые уроки записываются.

Это позволяет вернуться к объяснению учителя, если ребенок пропустил занятие или хочет повторить сложную тему.

6. Как проверяют знания

Не ограничивайтесь вопросом «Есть ли домашние задания?».

Уточните:

кто проверяет работу;

учитываются ли домашние задания при выставлении оценок;

есть ли тестирование;

как учитель сообщает об ошибках;

можно ли задать вопрос по сложной теме.

В полноценной школе должна существовать система контроля знаний, а не просто доступ к видеоурокам.

7. Что происходит, если ребенок ничего не понял

Это один из самых важных вопросов.

В любой школе ребенок иногда сталкивается со сложными темами.

Поэтому заранее узнайте:

«Что будет, если ребенок не понял объяснение на уроке?»

В «Доме Знаний» ученик может запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем. Этот подход принципиально отличается от формата, где после просмотра урока ребенок остается один на один с домашним заданием.

8. Как устроено расписание

Пробный период — хорошая возможность оценить не только урок, но и весь учебный режим.

Узнайте:

сколько уроков проходит в день;

во сколько начинается учебный день;

сколько длятся занятия;

есть ли перемены;

обязательна ли посещаемость;

можно ли совмещать обучение со спортом и кружками.

В «Доме Знаний» в зависимости от класса проходит от 4 до 7 живых уроков в день.

При этом отсутствие необходимости ездить в школу позволяет рациональнее использовать время до и после занятий.

9. Что входит в стоимость

Пробный урок может понравиться ребенку, но это еще не означает, что предложение выгодное.

Перед оплатой обязательно попросите предоставить полный список того, что входит в тариф.

Например, в тариф «С зачислением» входят:

официальное зачисление;

обучение по программе ФГОС;

ежедневные живые онлайн-уроки;

мини-классы до 10 учеников;

авторские видеоматериалы;

электронные учебники;

домашние задания и тесты;

записи всех занятий;

личный наставник;

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

сопровождение школьного психолога;

кружки и клубы по интересам;

классные часы и профориентация;

ведение личного дела;

аттестат государственного образца.

Чем прозрачнее список услуг, тем проще сравнивать разные школы.

10. Проверьте официальный статус школы

Даже идеальный пробный урок не отвечает на вопрос о том, кто именно обучает ребенка и какой документ он получит после окончания школы.

Если вы ищете полноценную замену обычной школе, уточните:

есть ли лицензия;

есть ли государственная аккредитация;

происходит ли официальное зачисление;

кто ведет личное дело;

кто выставляет итоговые оценки;

кто выдает аттестат.

В «Доме Знаний» тариф «С зачислением» предусматривает официальное обучение. Документы оформляются напрямую, без школ-партнеров.

Чек-лист: что проверить до оплаты

Чтобы не держать всю информацию в голове, сохраните этот список.

Учебный процесс

☐ Есть живые уроки с преподавателями

☐ Понятно расписание

☐ Известно количество учеников в классе

☐ Есть домашние задания

☐ Проверяются результаты работы

☐ Есть обратная связь от учителей

☐ Можно получить дополнительную помощь

Технологии

☐ Понятная образовательная платформа

☐ Доступны учебные материалы

☐ Есть электронные учебники

☐ Уроки записываются

☐ Понятно, где искать домашние задания и оценки

Официальный статус

☐ Есть лицензия

☐ Есть государственная аккредитация

☐ Ребенок официально зачисляется

☐ Ведется личное дело

☐ Понятно, кто выдает аттестат

Финансы

☐ Понятна полная стоимость обучения

☐ Известно, что входит в тариф

☐ Нет неожиданных обязательных доплат

☐ Понятны условия оплаты

☐ Понятны условия расторжения договора

Какие вопросы задать школе перед поступлением

Если вы хотите максимально эффективно использовать пробный период, подготовьте вопросы заранее.

Можно спросить:

«Кто будет вести уроки?»

«Сколько детей будет в классе?»

«Что происходит, если ребенок пропустил занятие?»

«Кто проверяет домашние задания?»

«Как ребенок получает помощь, если не понял тему?»

«Есть ли индивидуальные консультации?»

«Как выставляются оценки?»

«Ребенок официально зачисляется в школу?»

«Кто ведет личное дело?»

«Кто выдает аттестат?»

«Что конкретно входит в стоимость обучения?»

Если на эти вопросы школа отвечает четко и без попыток уйти от ответа, родителям гораздо проще принять решение.

На что обратить внимание после пробного урока

После занятия обязательно поговорите с ребенком.

Но вместо общего вопроса «Понравилось?» попробуйте спросить:

Было ли тебе понятно объяснение?

Ты успевал за учителем?

Учитель обращался к ученикам?

Ты мог задать вопрос?

Было ли комфортно общаться с одноклассниками?

Понятно ли, что нужно делать после урока?

Хотел бы ты учиться в таком формате каждый день?

Ответы ребенка помогут понять, подходит ли ему именно такой способ обучения.

Что пробный урок не может показать

Есть вещи, которые невозможно оценить за один день.

Например:

насколько стабильно работает школа в течение года;

как меняется успеваемость;

насколько быстро учителя отвечают на сложные вопросы;

как школа сопровождает ребенка в течение учебного года;

насколько качественно организована подготовка к экзаменам.

Поэтому пробный период стоит использовать вместе с другими способами проверки школы: изучением документов, условий договора, программы обучения и отзывов родителей.

Посчитайте выгоду для вашей семьи

Перед поступлением полезно оценить не только качество обучения, но и финансовую сторону.

Учитывайте не только стоимость школы, но и расходы, которые могут исчезнуть после перехода на онлайн-формат: дорогу, дополнительные занятия, часть расходов на репетиторов и другие сопутствующие затраты.

Для этого можно воспользоваться Калькулятором выгоды «Дома Знаний»:

Во время пробных занятий важно смотреть не только на то, понравился ли ребенку урок. Проверьте, как общается учитель, сколько учеников в классе, как устроена платформа, кто проверяет домашние задания, как организована обратная связь и что происходит, если ребенок не понимает тему.

Главный принцип выбора простой: не покупайте обещания — сначала проверьте, как устроено обучение на практике и что именно получает ваш ребенок за стоимость обучения.