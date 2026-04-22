Какие произведения входят в ЕГЭ по литературе 2026: официальный список ФИПИ

ЕГЭ по литературе 2026 проверяет глубокое знание русской классики, умение анализировать текст и писать сочинение-рассуждение.

Список произведений определяется кодификатором ФИПИ (актуальная версия 2026 года).

В экзамен включены:

Фрагменты ключевых произведений в заданиях 1–5 (часть 1). Сопоставления в задании 5 и 10. Темы сочинений (задание 11) — можно использовать любой текст из кодификатора.

Материал основан на официальном Кодификаторе элементов содержания ФИПИ 2026 (таблица 3). Полужирным выделены произведения, фрагменты которых могут быть в КИМ и по которым точно формулируются темы сочинений.

1. Древнерусская литература и литература XVIII – первой половины XIX века (ОШ1–ОШ10)

Эти произведения из программы 9 класса, но активно используются в ЕГЭ-2026.

«Слово о полку Игореве» (ОШ1) Поэзия XVIII в.: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин (ОШ2) Д. И. Фонвизин — комедия «Недоросль» (ОШ3) Поэзия первой половины XIX в.: В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов (ОШ4) А. С. Грибоедов — комедия «Горе от ума» (ОШ5) А. С. Пушкин: Роман в стихах «Евгений Онегин» (ОШ6) Роман «Капитанская дочка» (ОШ7)

М. Ю. Лермонтов — роман «Герой нашего времени» (ОШ8) Н. В. Гоголь: Комедия «Ревизор» (ОШ9) Поэма «Мёртвые души» (ОШ10)

Важно: Стихотворения Пушкина и Лермонтова можно привлекать по выбору в задании 10 и для сочинения.

2. Литература второй половины XIX века

Здесь самые «тяжёлые» произведения — именно по ним чаще всего формулируются задания 1–5 и темы сочинений.

А. Н. Островский — драма «Гроза» И. А. Гончаров — роман «Обломов» И. С. Тургенев — роман «Отцы и дети» Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой — стихотворения Н. А. Некрасов: Стихотворения («Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.) Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

М. Е. Салтыков-Щедрин — роман-хроника «История одного города» (избранные главы) + сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.) Ф. М. Достоевский — роман «Преступление и наказание» Л. Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир» Н. С. Лесков — рассказы и повести А. П. Чехов: Рассказы («Студент», «Ионыч», «Человек в футляре» и др.) Пьеса «Вишнёвый сад»

3. Литература конца XIX – начала XX века и Серебряный век

М. Горький: Рассказы («Старуха Изергиль» и др.) Пьеса «На дне»

Поэзия Серебряного века: И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, И. Северянин, В. В. Хлебников и др. И. А. Бунин — рассказы («Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.) А. А. Блок — стихотворения + поэма «Двенадцать» В. В. Маяковский — стихотворения + поэма «Облако в штанах» С. А. Есенин — стихотворения М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова — стихотворения + поэма «Реквием» (Ахматова)

4. Литература XX – начала XXI века

М. А. Шолохов — роман-эпопея «Тихий Дон» М. А. Булгаков — романы «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (рассказы, повести, пьесы) А. П. Платонов — рассказы и повести А. Т. Твардовский — стихотворения Проза о Великой Отечественной войне: В. П. Астафьев, Ю. В. Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. Д. Воробьёв, В. П. Некрасов, Е. И. Носов и др. Б. Л. Пастернак — стихотворения + роман «Доктор Живаго» (избранные главы) А. И. Солженицын — повесть «Один день Ивана Денисовича», фрагменты «Архипелага ГУЛАГ»

Примечание 2026 года: Из кодификатора исключены (не будут представлены в заданиях): «Что делать?» Чернышевского, произведения Л. Н. Андреева, «Мы» Замятина, «Как закалялась сталь» Островского, «По праву памяти» Твардовского, Набоков и некоторые другие.

Как готовиться к ЕГЭ по литературе 2026

Обязательно перечитайте 15–18 ключевых произведений (выделены выше) — именно по ним строятся задания 1–5 и большинство тем сочинения. Знайте наизусть 8–12 стихотворений (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Блок, Есенин, Ахматова). Для сочинения (задание 11) выбирайте 3–4 «универсальных» произведения из разных эпох (например, «Гроза», «Преступление и наказание», «Вишнёвый сад», «Мастер и Маргарита»). Уделяйте внимание проблематике, образам, средствам художественной выразительности.

Совет: Скачайте официальный кодификатор, спецификацию и навигатор подготовки с сайта ФИПИ — это главный документ 2026 года.