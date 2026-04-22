Какие произведения входят в ОГЭ по литературе 2026: официальный список по кодификатору ФИПИ

ОГЭ по литературе проверяет знание ключевых произведений русской и зарубежной литературы, умение анализировать текст, понимать проблематику и художественные особенности. Список произведений определяется кодификатором ФИПИ и не меняется кардинально из года в год. На экзамене 2026 задания могут формулироваться по произведениям из этого перечня. Материал основан на официальных документах ФИПИ (кодификатор, спецификация и навигаторы подготовки к ОГЭ-2026).

Ниже — структурированный список с разделением по периодам.

1. Древнерусская литература

«Слово о полку Игореве» (обязательно полностью)

2. Литература XVIII века

М. В. Ломоносов — сборник стихотворений (обязательно: «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года») Д. И. Фонвизин — комедия «Недоросль» Г. Р. Державин — сборник лирики (обязательно: «Памятник», «Властителям и судиям») Н. М. Карамзин — повесть «Бедная Лиза» И. А. Крылов — сборник басен (обязательно: «Листы и Корни», «Волк на псарне», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом»)

3. Литература первой половины XIX века

В. А. Жуковский — стихотворения и баллады (обязательно: «Светлана», «Море», «Невыразимое») А. С. Грибоедов — комедия «Горе от ума» А. С. Пушкин: Роман в стихах «Евгений Онегин» Роман «Капитанская дочка» Поэма «Медный всадник» «Повести Белкина» (особенно «Станционный смотритель») Многочисленные стихотворения (обязательные: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Пророк», «К морю», «Я вас любил…», «Бесы», «Анчар», «Зимнее утро», «Няне» и др.)

М. Ю. Лермонтов: Роман «Герой нашего времени» Поэмы «Мцыри», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Большой список стихотворений (обязательные: «Парус», «Бородино», «Смерть Поэта», «Родина», «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «Пророк» и др.)

Н. В. Гоголь: Комедия «Ревизор» Повесть «Шинель» Поэма «Мёртвые души» (I том)

4. Литература второй половины XIX века

Поэзия: Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов (обязательные стихотворения: «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети») М. Е. Салтыков-Щедрин — сказки (обязательно: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь») Ф. М. Достоевский — одно произведение по выбору (рекомендуется «Бедные люди» или «Белые ночи») Л. Н. Толстой — рассказ «После бала» + одно произведение по выбору («Кавказский пленник», «Детство») А. П. Чехов — рассказы (обязательные: «Хамелеон», «Тоска», «Злоумышленник», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Мальчики» и др.) И. С. Тургенев, Н. С. Лесков — по одному произведению по выбору («Муму», «Левша» и др.)

5. Литература XX – начала XXI века Поэзия: И. А. Бунин, А. А. Блок, В. В. Маяковский (обязательно: «Необычайное приключение…», «Хорошее отношение к лошадям»), С. А. Есенин, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак Проза: М. А. Шолохов — рассказ «Судьба человека» А. Т. Твардовский — поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.) В. М. Шукшин — рассказы («Чудик», «Стенька Разин», «Критики», «Срезал» и др.) А. И. Солженицын — рассказ «Матрёнин двор»

**Дополнительные авторы **(одно или несколько произведений по выбору): М. Горький, М. А. Булгаков, В. Г. Распутин, В. П. Астафьев, Ч. Айтматов, Б. Васильев и др.

6. Литература народов России и зарубежная литература

Стихотворения Р. Гамзатова, М. Карима и др. Зарубежная литература — по выбору (Гомер, Шекспир, Сервантес, Мольер, Гёте и др.)

Как готовиться к ОГЭ по литературе 2026

Обязательно перечитайте все произведения, отмеченные как обязательные (особенно басни Крылова, сказки Салтыкова-Щедрина, рассказы Чехова, «После бала» Толстого, «Судьбу человека» Шолохова, «Матрёнин двор»). Уделите внимание стихотворениям Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Некрасова, Маяковского, Есенина — их часто дают для анализа в части 1. Для части 2 (сочинение) выбирайте 2–3 крупных произведения (например, «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Капитанская дочка», «Горе от ума»). Изучайте теоретико-литературные понятия: роды и жанры, средства выразительности, темы и проблемы.

Совет: Скачайте официальный кодификатор и навигатор подготовки с сайта ФИПИ — это главный документ. Для удобства используйте таблицы-справочники с кратким содержанием, проблематикой и цитатами. Если нужно подробное краткое содержание конкретных произведений (например, «Хамелеон» Чехова, сказки Салтыкова-Щедрина или «Недоросль»), анализ или примеры заданий — напишите в комментариях. Удачной подготовки к ОГЭ-2026! Информация актуальна на 2026 год по материалам ФИПИ.