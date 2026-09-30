Пушкинская карта — это государственная программа для подростков и молодежи от 14 до 22 лет. С ее помощью можно бесплатно посещать театры, музеи, выставки, концерты, кино и другие культурные мероприятия. Деньги на карту ежегодно зачисляет государство, поэтому тратить собственные средства не нужно.

Разберемся, как работает Пушкинская карта в 2026 году, кто может ее получить, сколько денег на нее начисляют и как оформить карту.

Пушкинская карта появилась в России в 2021 году.

Ее главная цель — сделать театры, музеи, концерты и другие культурные события доступнее для подростков и молодежи.

Получить карту могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. В 2026 году на нее государство перечисляет 5 000 рублей на календарный год. Из этой суммы до 2 000 рублей можно потратить на билеты в кино.

Важно: Пушкинская карта — не обычная банковская карта. Снять с нее деньги, перевести их на другую карту или расплатиться за покупки в магазине нельзя. Средства предназначены только для оплаты культурных мероприятий, которые участвуют в программе.

Сколько человек уже пользуются Пушкинской картой?

За несколько лет программа стала очень популярной.

По официальным данным Правительства России, к октябрю 2025 года к программе присоединились 12 миллионов молодых людей.

Кто может получить Пушкинскую карту?

Оформить Пушкинскую карту можно, если одновременно выполняются два условия:

Вы являетесь гражданином Российской Федерации. Вам уже исполнилось 14 лет, но еще не исполнилось 23 года.

То есть картой могут пользоваться школьники, студенты колледжей и вузов, а также работающие молодые люди — место учебы или работы значения не имеет. Главное — возраст и гражданство России.

В 2026 году государство зачисляет на Пушкинскую карту 5 000 рублей.

Из них:

до 5 000 рублей можно потратить на театры, музеи, выставки, концерты и другие мероприятия программы;

можно потратить на театры, музеи, выставки, концерты и другие мероприятия программы; не более 2 000 рублей из общего лимита можно использовать для покупки билетов в кино.

Средства обновляются ежегодно. Неиспользованный остаток предыдущего года на новый год не переносится. Поэтому откладывать деньги на карте на несколько лет не получится. При этом до конца года можно приобрести билет на подходящее мероприятие, которое состоится уже в следующем году.

Как получить Пушкинскую карту?

Оформление карты достаточно простое и занимает всего несколько шагов.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах Шаг 2. Подтвердите учетную запись Шаг 3. Установите приложение «Госуслуги Культура» Шаг 4. Оформите Пушкинскую карту Шаг 5. Выберите мероприятие Шаг 6. Купите билет

После этого остается сохранить билет и прийти на мероприятие.

Куда можно сходить по Пушкинской карте?

Выбор мероприятий достаточно большой. Пушкинской картой можно оплачивать билеты:

в театры;

музеи;

картинные галереи;

филармонии;

концертные залы;

на выставки;

экскурсии;

некоторые мастер-классы и культурные мероприятия;

в кинотеатры на фильмы, включенные в программу.

При этом важно понимать: не любой спектакль, концерт или фильм автоматически можно оплатить Пушкинской картой. Само мероприятие должно быть включено в специальную афишу программы.

Пользоваться картой можно не только в своем городе. Ею разрешено оплачивать подходящие мероприятия в учреждениях культуры по всей России.

Можно ли купить карту другому человеку?

Нет. Пушкинская карта является именной.

Нельзя покупать по ней билет для друга, брата, сестры, родителей или другого человека. Также запрещено передавать свою карту кому-либо для использования.

При посещении мероприятия сотрудники учреждения могут попросить подтвердить личность владельца билета.

Можно ли снять деньги с Пушкинской карты?

Нет. Снять 5 000 рублей наличными или перевести их на другую банковскую карту невозможно.

Самостоятельно пополнить Пушкинскую карту тоже нельзя. Она предназначена исключительно для оплаты мероприятий, которые официально участвуют в программе.