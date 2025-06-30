В 2024 году АНОО «Дом Знаний» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации, получив поддержку на реализацию проекта «Путь к знаниям».
Цель проекта — помощь детям, оставшимся без попечения родителей, вернувшимся из зон боевых действий, сиротам и подросткам из высокогорных районов Дагестана. Эти дети, пережившие травмы, изоляцию и образовательные разрывы, потерю родителей или разлуку с ними, получили возможность вернуться к знаниям в безопасной, гибкой, поддерживающей онлайн-среде.
Что удалось реализовать:
Главный результат — не цифры, а перемены
Подростки, которые не верили в себя, начали пробовать. Те, кто не говорил — заговорили. Те, кто боялся камеры — начали делиться. А главное — почувствовали, что учёба может быть не обязанностью, а опорой.
Один участник сказал: «Вы — первые взрослые, с которыми я не боюсь чего-то не знать».
Это и есть результат. Это и есть путь. Путь, который стал возможен благодаря гранту Президента Российской Федерации и тем, кто верит: каждый ребёнок достоин получить качественное школьное образование.
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается