Итоги проекта «Путь к знаниям» — при поддержке Фонда президентских грантов

В 2024 году АНОО «Дом Знаний» стала победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации, получив поддержку на реализацию проекта «Путь к знаниям».

Цель проекта — помощь детям, оставшимся без попечения родителей, вернувшимся из зон боевых действий, сиротам и подросткам из высокогорных районов Дагестана. Эти дети, пережившие травмы, изоляцию и образовательные разрывы, потерю родителей или разлуку с ними, получили возможность вернуться к знаниям в безопасной, гибкой, поддерживающей онлайн-среде.

Что удалось реализовать:

Доступ к образованию для уязвимых детей. Онлайн-формат стал окном в мир знаний для тех, кто физически или психологически не мог посещать обычную школу. Индивидуальные образовательные маршруты позволили восполнить пробелы, не стыдясь и не соревнуясь, а двигаясь в своём темпе.

Психологическая реабилитация. Профессиональные психологи создали систему мягкой, деликатной поддержки. Контакт начинался с тишины и присутствия — когда ребёнок просто подключался и молчал. Это молчание становилось первым шагом к доверию, а затем — к диалогу, участию, живому интересу.

Подход, построенный на уважении. Ни камера, ни голос, ни оценка — не были обязательными. Каждый шаг ребёнка отмечали. Здесь подростки не слышали «почему ты не стараешься», а впервые за долгое время — «тебя слышат» и «у тебя получилось».

Участие, которое стало победой. В проекте прошёл конкурс — не ради оценок, а ради признания усилий. Подростки получили подарки и обратную связь, многие — впервые почувствовали, что их старания замечены и важны.

Истории, которые продолжаются. Некоторые участники проекта стали полноценными учениками онлайн-школы «Дом Знаний». Для них — это не просто возвращение в систему, а доказательство того, что они могут учиться, развиваться, строить будущее.

Поддержка, без которой проект был бы невозможен. «Путь к знаниям» реализован при активном участии Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Дагестан, Министерства по делам молодёжи РД и при поддержке Фонда президентских грантов. Эта системная вовлечённость позволила не просто создать проект, а сохранить его человечность и масштабировать с сохранением смысла.

Главный результат — не цифры, а перемены

Подростки, которые не верили в себя, начали пробовать. Те, кто не говорил — заговорили. Те, кто боялся камеры — начали делиться. А главное — почувствовали, что учёба может быть не обязанностью, а опорой.

Один участник сказал: «Вы — первые взрослые, с которыми я не боюсь чего-то не знать».