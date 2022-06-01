ЕГЭ по литературе: мифы и классика. Что нужно знать?

Есть мнение, что литература – один из самых сложных предметов для подготовки, поэтому выбирают его не часто и с большим страхом. Конечно, это не самый простой экзамен, но нередко такие мнения исходят из стереотипов. Один из них – внимание к мельчайшим деталям. Поверьте, вам вовсе не обязательно знать, что ест на «завтракобедоужин» Обломов и экзамен не состоит только из сочинений немыслимых размеров. Вполне достаточно знать структуру предстоящего экзамена, чтобы суметь подготовиться на высший балл.

Структура ЕГЭ литературе

На экзамен отведено ровно 3 часа и 55 минут (235 минут).

Контрольные измерительные материалы содержат 17 заданий, разделённых на две части по уровню сложности.

Перваявключает в себя 16 заданий, где последние четыре ответа должны быть развёрнутыми. Можно разделить на условные 2 блока.

Втораяжечасть включает только развернутые ответы, их можно назвать мини-сочинениями.

Блок первый

Задания 1-7 нуждаются в кратком ответе. Они проверяют знания учеников о том, какие могут быть жанры и направления произведений, особенности композиций, различные термины и знания о героях.

Будьте предельно внимательны. Задание седьмое с этого года меняется - теперь оно содержит два пропущенных места, куда необходимо вставить верные термины.

8 задание содержит вопрос, на который нужно отвечать несколькими предложениями. В идеале – до десяти.

Задание 9 можно назвать сопоставлением. Оно предлагает вспомнить что-то из прочитанного и сравнить с уже вписанным в КИМ.

Блок второй

Вся вторая часть сосредоточена на поэзии. Здесь проверяется знание средств выразительности. Поэтому с 10 по 14 задание можно столкнуться с проверкой знаний на род, жанр и направления в стихотворении. Нужно также уметь определять размер, пригодится для 14-го.

В 15 задании требуется провести анализ лирического отрывка. После которого придется развернуто отвечать на вопрос.

Задание 16 можно соотнести с 9 из блока первого. Здесь тоже придется вспомнить и сопоставить. Темы самые разнообразные, поэтому, дорогие выпускники, читайте и узнавайте больше! Расширяйте свою базу.

Часть два

Перед вашими глазами оказываются четыре темы. Они настолько разные, что каждый сможет найти то, что покажется ему нетрудным. Здесь пишется объемное сочинение в 150-350 слов. Предполагается анализ литературного произведения, тему требуется раскрыть с трёх сторон.

Подготовка к итоговому сочинению или сочинению по русскому языку не помогут с 17 заданием. Здесь немного иная структура, есть свои особенности и принципы оценивания.

Существенное изменение в КИМ ЕГЭ по литературе заключается в том, что теперь участники должны будут показать свои глубокие знания не только по отечественной, но и по зарубежной литературе. Кроме того, оценивая работу выпускника, организаторы теперь будут учитывать аспект грамотности. Также составители заданий значительно обогатили литературный материал, шире представив поэзию второй половины 19-20 столетий и русскую литературу 21 века.

Подготовка

1.Ваш самый лучший и главный друг – кодификатор. Его можно найти на сайте ФИПИ. В этом документе содержатся все темы, требования к ответам, полный список произведений. Того, чего нет в кодификаторе, точно не будет на экзамене.

2. Проза должна читаться и читаться вовремя. Не откладывайте, информации слишком много. Придется не только читать полностью, но и закреплять краткими пересказами и анализами. Всё это укладывает по полочкам новые знания, а также помогает лучше разобраться в проблематике произведений.

3.Выписывайте стихотворения по авторам. Придется запоминать большое количество названий, а также имена поэтов, но их не много. Учите стихи наизусть, желательно по 2-3 у каждого поэта, а также разнообразьте темы, необходимы самые разные – любовь, природа, дружба, родина.

4. Напишите личный план по подготовке к ЕГЭ по литературе в виде таблицы, распечатайте его и двигайтесь четко по плану, чтобы все успеть.

5. Ведите конспекты от руки, чтобы лучше запоминать все полученные сведения. Их же можно сократить, сложить и взять с собой на ЕГЭ, но исключительно для храбрости. Шпаргалки помогают собраться с мыслями и набраться уверенности в себе.

Теория

Чтобы решить практические задания, нужно хорошо знать произведения, основные термины и определения. Теория для подготовки к ЕГЭ по литературе включает следующие разделы:

♦ роды, виды, жанры;

♦направления, течения;

♦тематику лирических произведений;

♦композицию;

♦конфликт в произведениях;

♦систему образов;

♦писательскую роль в произведении;

♦сатиру и юмор;

♦художественные детали, пространство и время;

♦эпизод;

♦пейзаж в тексте.

Также при подготовке к экзамену повторите основы сложения стихотворений. Вспомните, что такое строфа, какие рифмы относятся к мужским, а какие — к женским. При анализе произведений Вам потребуются сведения о том, с помощью каких приемов создаются и раскрываются литературные образы. Особое внимание уделяется характерам героев.

Если Вы читаете всё вовремя, уже немного знакомы с литературоведческими терминами, умеете анализировать работы, то помощь репетитора не понадобится. Но в работе с сочинениями очень важно давать их на проверку, чтобы не закреплять собственные ошибки.

План сочинения

Любому сочинению на ЕГЭ по литературе очень нужна структура. Важно четко разделять начало мысли и ее завершение, для этого и существует небольшая шпаргалка в виде плана:

- Вступление,

- Аргумент 1-й,

- Аргумент 2-й,

- Заключение.

Во вступлении очень важно выдвинуть тезис, то есть кратко сформулировать главную мысль.

Каждый аргумент также делится на три основных части: введение, доказательство и микровывод. Это важно. Именно так можно сохранить логику и целостность всего сочинения на ЕГЭ по литературе.

Желаем вам на экзаменах удачи и терпения, дорогие наши выпускники! Прекрасных Вам результатов!