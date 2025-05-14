Расписание ЕГЭ 2025 в России: когда и как сдавать экзамены? Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это важнейший этап для всех выпускников, который определяет их будущее в плане поступления в университеты и колледжи. Знание точных дат экзаменов, а также правильная подготовка — залог успеха. В этой статье мы расскажем вам о расписании ЕГЭ 2025 года в России, а также предложим советы по подготовке, чтобы максимально эффективно использовать оставшееся время.

Когда пройдет ЕГЭ в 2025 году? ЕГЭ 2025 года в России традиционно пройдет в несколько этапов. Основная волна экзаменов начнется в июне, однако для некоторых предметов предусмотрены дополнительные даты.

Основное расписание ЕГЭ 2025:

26 мая 2025 года

Русский язык (первый день экзаменов)

28 мая 2025 года Математика (профильный уровень)

2 июня 2025 года Математика (базовый уровень)

4 июня 2025 года Физика

6 июня 2025 года Литература

9 июня 2025 года Иностранные языки (английский, немецкий, французский)

11 июня 2025 года Химия

13 июня 2025 года Биология

16 июня 2025 года История

18 июня 2025 года Обществознание

Кроме того, предусмотрены дополнительные дни для сдачи экзаменов. Например, если вы по какой-то причине не смогли сдать экзамен в основной день, вы сможете пересдать его в резервные дни. Эти даты обычно публикуются за несколько месяцев до начала экзаменов.

Как подготовиться к ЕГЭ 2025? Готовиться к ЕГЭ нужно заранее, чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене. Вот несколько советов, как правильно распределить своё время и силы: Начните подготовку как можно раньше. Чем больше времени вы уделите подготовке, тем менее напряжённым будет процесс. Начните с повторения основ, чтобы укрепить знания.

Чем больше времени вы уделите подготовке, тем менее напряжённым будет процесс. Начните с повторения основ, чтобы укрепить знания. Используйте онлайн-курсы и репетиторов. Онлайн-школы, такие как «Дом Знаний», предлагают структурированные курсы, которые помогут вам систематически проходить все важные темы и сдать экзамен на высокий балл.

Онлайн-школы, такие как «Дом Знаний», предлагают структурированные курсы, которые помогут вам систематически проходить все важные темы и сдать экзамен на высокий балл. Решайте пробники и тесты. Это поможет вам привыкнуть к формату экзамена и научиться эффективно управлять временем.

Это поможет вам привыкнуть к формату экзамена и научиться эффективно управлять временем. Не забывайте про отдых. Важно не перегружать себя, особенно в последние недели перед экзаменами. Достаточный отдых поможет сохранить энергию и сосредоточенность.

Как онлайн-школа «Дом Знаний» помогает своим ученикам в подготовке к ЕГЭ? Онлайн-школа «Дом Знаний» предоставляет уникальные возможности для подготовки к ЕГЭ 2025 года. Мы понимаем, как важно не только изучить теорию, но и развить навыки, которые необходимы для успешной сдачи экзамена. Индивидуальные занятия с опытными преподавателями — мы подбираем программу обучения в зависимости от ваших сильных и слабых сторон.

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