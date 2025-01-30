Расписание ОГЭ и ЕГЭ 2025: даты проведения экзаменов

Расписание ОГЭ и ЕГЭ 2025 📅
На этой странице вы найдете актуальные расписания основных государственных экзаменов (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год.
📌 Расписание ОГЭ 2025:
📌 Расписание ЕГЭ 2025:
⚡ Важно! Проверьте даты экзаменов заранее, чтобы успеть хорошо подготовиться. Удачи в сдаче экзаменов! 💪🎓
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается