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Расписание ОГЭ и ЕГЭ 2025: даты проведения экзаменов

Екатерина Магомедова

1 мин. чтения
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Расписание ОГЭ и ЕГЭ 2025 📅

На этой странице вы найдете актуальные расписания основных государственных экзаменов (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год.

📌 Расписание ОГЭ 2025:

📌 Расписание ЕГЭ 2025:

⚡ Важно! Проверьте даты экзаменов заранее, чтобы успеть хорошо подготовиться. Удачи в сдаче экзаменов! 💪🎓

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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