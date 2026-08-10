Вопросы, которые родители задают чаще всего перед переходом на онлайн-обучение, звучат так: _«Придется целый день сидеть за компьютером? А когда ребенок будет ходить на спорт и заниматься в кружках?»._ И их опасения понятны: если школа проходит через компьютер, может показаться, что ребенок будет проводить перед экраном с утра до вечера.
На практике все зависит от того, как организовано расписание уроков онлайн-школы.
В полноценной онлайн-школе учебный день не состоит из бесконечных вебинаров. Есть фиксированные живые занятия, перерывы между ними, время на домашние задания, а записи уроков позволяют не потерять материал, если ребенок пропустил занятие.
Разберемся, как устроен учебный день в и действительно ли онлайн-обучение мешает спорту, кружкам и свободному времени.
Расписание уроков онлайн-школы: как проходит учебный день в онлайн-школе «Дом Знаний»
В «Доме Знаний» ребенок учится по полноценному школьному расписанию.
Каждый учебный день проходят живые онлайн-уроки с учителями по всем основным предметам школьной программы.
В зависимости от класса в расписании может быть от 4 до 7 уроков в день.
Занятия проходят в определенное время, поэтому ребенок сохраняет привычный школьный режим:
- утром начинается учебный день;
- между уроками есть перемены;
- после занятий остается время на домашнюю работу, спорт, кружки и отдых.
Это не формат, при котором ребенок должен самостоятельно выбирать, когда смотреть десятки записанных лекций. У него есть понятное расписание и регулярные занятия с учителями.
Нужно ли весь день сидеть перед компьютером?
Нет.
Важно различать учебный день и время перед экраном.
Во время живого урока ребенок действительно находится за компьютером. Но часть учебной работы выполняется самостоятельно и не требует постоянного присутствия на онлайн-занятии.
Например, в «Доме Знаний» используется формат «перевернутого класса».
Перед живым уроком ученик:
- знакомится с новой темой через короткий видеоматериал;
- выполняет тест для самопроверки;
- приходит на онлайн-урок уже подготовленным.
На живом занятии учитель не просто читает лекцию. Он разбирает сложные моменты, отвечает на вопросы, обсуждает тему с учениками и проверяет понимание материала.
Поэтому компьютер используется как инструмент обучения, а не как место, где ребенок проводит весь день без перерыва.
Сколько уроков бывает в день
Количество занятий зависит от класса.
В «Доме Знаний» ребенок посещает от 4 до 7 живых уроков в день.
Это сопоставимо с обычным школьным учебным днем.
При этом не все время между началом и окончанием занятий ребенок находится в непрерывном контакте с экраном. Между уроками предусмотрены перемены, а после завершения занятий начинается свободное время.
Именно поэтому родителям важно смотреть не только на количество уроков, но и на всю структуру расписания.
Можно ли совмещать онлайн-школу со спортом?
Да, и для многих семей это одно из преимуществ онлайн-формата.
Ребенку не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно.
В обычной школе дорога может занимать от нескольких десятков минут до нескольких часов в день. В онлайн-формате это время можно использовать по-другому.
Например, после окончания уроков ребенок может:
- пойти на тренировку;
- заниматься танцами или музыкой;
- посещать кружок;
- встретиться с друзьями;
- погулять;
- заниматься своими увлечениями.
Если спортивная секция проходит днем, родителям важно заранее сопоставить ее расписание с учебными занятиями. Но отсутствие дороги значительно расширяет возможности для планирования дня.
А если тренировку нельзя перенести?
Здесь на помощь приходят записи уроков.
Все живые занятия в «Доме Знаний» записываются и доступны для пересмотра.
Это особенно удобно, если ребенок:
- заболел;
- участвовал в соревнованиях;
- был на важном мероприятии;
- пропустил занятие по другой уважительной причине;
- хочет повторить сложную тему.
Таким образом, пропущенный урок не означает, что ребенок навсегда потерял объяснение учителя.
При этом записи не заменяют регулярное обучение: основной формат — именно живые занятия, а записи являются дополнительной возможностью вернуться к материалу.
Почему живые уроки важнее, чем просто записи
Может показаться, что если все уроки доступны в записи, ребенок сможет полностью учиться в удобное для себя время.
Но для школьника такой подход подходит не всегда.
Регулярные живые уроки помогают сформировать:
- режим;
- дисциплину;
- привычку заниматься по расписанию;
- ответственность за посещение;
- постоянный контакт с учителями и одноклассниками.
Во время живого занятия ребенок может сразу задать вопрос преподавателю и получить обратную связь.
Поэтому в «Доме Знаний» основой обучения являются ежедневные живые уроки, а записи помогают сделать учебный процесс более гибким.
Что делать с домашними заданиями?
После живых занятий у ребенка остается самостоятельная работа.
Домашние задания являются обязательной частью обучения.
Ученик выполняет их на образовательной платформе, а результат учитывается при выставлении оценок.
В «Доме Знаний» используется средневзвешенная система оценивания, которая учитывает:
- работу с учебным видеоматериалом;
- участие в уроке;
- выполнение домашнего задания.
При этом ребенок может самостоятельно организовать часть времени после уроков: сделать домашнюю работу сразу или распределить ее в соответствии со своими планами.
Как в расписании остается время на отдых
Полноценная школа — это не только уроки и домашние задания.
Ребенку необходимы сон, прогулки, физическая активность, общение с друзьями и время на собственные интересы.
Онлайн-формат помогает освободить часть дня за счет отсутствия дороги.
Например, вместо того чтобы утром тратить время на сборы и поездку в школу, ребенок подключается к уроку из дома.
После занятий ему также не нужно ехать обратно.
Это особенно удобно для семей, в которых ребенок регулярно посещает спортивные секции или другие дополнительные занятия.
Маленькие классы помогают сделать обучение эффективнее
Еще один важный фактор — количество учеников в группе.
В «Доме Знаний» занятия проходят в мини-классах до 10 человек.
Это позволяет учителю уделять внимание каждому ребенку и не тратить значительную часть урока на организационные вопросы.
Если ученик не понял тему, он может задать вопрос непосредственно преподавателю.
Кроме того, при необходимости можно запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем. Такие консультации входят в стоимость обучения, а их количество не ограничено.
Что входит в учебный день в «Доме Знаний».
Давайте рассмотрим на самом популярном тарифе «С зачислением». Расписание — это только одна часть образовательного процесса.
В тариф «С зачислением» также входят:
- официальное зачисление в школу;
- обучение по программе ФГОС;
- ежедневные живые онлайн-уроки;
- мини-классы до 10 учеников;
- авторские видеоматериалы;
- электронные учебники;
- домашние задания и тесты;
- записи всех уроков;
- поддержка личного наставника (тьютора);
- индивидуальные видеоконсультации;
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;
- сопровождение школьного психолога;
- кружки и клубы по интересам;
- классные часы и профориентация;
- ведение личного дела;
- аттестат государственного образца.
То есть расписание живых занятий является частью полноценной школьной системы, а не набором отдельных онлайн-лекций.
Как родителям понять, подойдет ли расписание ребенку
Перед переходом в онлайн-школу стоит заранее оценить обычный день ребенка.
Можно выписать:
- время тренировок;
- кружки;
- музыкальные занятия;
- дополнительные занятия;
- время на дорогу;
- домашние обязанности;
- время на отдых.
После этого сравнить их с расписанием школы.
Если у ребенка много занятий в течение дня, особенно важно уточнить:
- Во сколько начинаются уроки?
- Сколько занятий проходит ежедневно?
- Есть ли перемены?
- Обязательна ли посещаемость?
- Записываются ли уроки?
- Можно ли пересмотреть пропущенное занятие?
- Сколько времени обычно занимает домашняя работа?
- Есть ли возможность получить помощь учителя, если тема осталась непонятной?
Такая проверка поможет понять не абстрактно, «удобна ли онлайн-школа», а насколько конкретное расписание подходит именно вашему ребенку.
Онлайн-школа — это не школа 24/7
Главное заблуждение заключается в том, что онлайн-обучение автоматически означает постоянное пребывание ребенка перед экраном.
На самом деле качественная онлайн-школа должна иметь четкую структуру:
живой урок → самостоятельная работа → домашнее задание → свободное время.
При этом записи занятий позволяют сохранить материал, если урок пришлось пропустить, а отсутствие дороги дает семье дополнительные часы, которые можно использовать для спорта, кружков, прогулок и отдыха.
Поэтому вопрос лучше ставить не так: «Будет ли ребенок весь день за компьютером?»
Гораздо полезнее спросить: «Как именно устроен учебный день и сколько времени ребенок реально проводит за экраном?»
Посчитайте выгоду для вашей семьи
При выборе онлайн-школы стоит учитывать не только расписание, но и время, которое семья экономит ежедневно.
Не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно, а значит, часть освободившихся часов можно направить на спорт, дополнительные занятия или отдых.
Чтобы оценить не только финансовую, но и практическую сторону перехода на онлайн-обучение, воспользуйтесь Калькулятором выгоды.
Расписание уроков онлайн-школы может быть организовано так, чтобы ребенок получал полноценное школьное образование и при этом сохранял время для спорта, кружков, друзей и отдыха.
В «Доме Знаний» основой обучения являются ежедневные живые уроки — от 4 до 7 занятий в зависимости от класса. При этом все уроки записываются, а отсутствие дороги до школы позволяет рациональнее использовать время в течение дня.
Поэтому онлайн-школа — это не необходимость сидеть за компьютером с утра до вечера. При грамотном расписании ребенок получает понятный учебный режим, общение с учителями и одноклассниками и одновременно больше возможностей организовать жизнь за пределами уроков.