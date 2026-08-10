Вопросы, которые родители задают чаще всего перед переходом на онлайн-обучение, звучат так: _«Придется целый день сидеть за компьютером? А когда ребенок будет ходить на спорт и заниматься в кружках?»._ И их опасения понятны: если школа проходит через компьютер, может показаться, что ребенок будет проводить перед экраном с утра до вечера.

На практике все зависит от того, как организовано расписание уроков онлайн-школы.

В полноценной онлайн-школе учебный день не состоит из бесконечных вебинаров. Есть фиксированные живые занятия, перерывы между ними, время на домашние задания, а записи уроков позволяют не потерять материал, если ребенок пропустил занятие.

Разберемся, как устроен учебный день в и действительно ли онлайн-обучение мешает спорту, кружкам и свободному времени.

Расписание уроков онлайн-школы: как проходит учебный день в онлайн-школе «Дом Знаний»

В «Доме Знаний» ребенок учится по полноценному школьному расписанию.

Каждый учебный день проходят живые онлайн-уроки с учителями по всем основным предметам школьной программы.

В зависимости от класса в расписании может быть от 4 до 7 уроков в день.

Занятия проходят в определенное время, поэтому ребенок сохраняет привычный школьный режим:

утром начинается учебный день;

между уроками есть перемены;

после занятий остается время на домашнюю работу, спорт, кружки и отдых.

Это не формат, при котором ребенок должен самостоятельно выбирать, когда смотреть десятки записанных лекций. У него есть понятное расписание и регулярные занятия с учителями.

Нужно ли весь день сидеть перед компьютером?

Нет.

Важно различать учебный день и время перед экраном.

Во время живого урока ребенок действительно находится за компьютером. Но часть учебной работы выполняется самостоятельно и не требует постоянного присутствия на онлайн-занятии.

Например, в «Доме Знаний» используется формат «перевернутого класса».

Перед живым уроком ученик:

знакомится с новой темой через короткий видеоматериал; выполняет тест для самопроверки; приходит на онлайн-урок уже подготовленным.

На живом занятии учитель не просто читает лекцию. Он разбирает сложные моменты, отвечает на вопросы, обсуждает тему с учениками и проверяет понимание материала.

Поэтому компьютер используется как инструмент обучения, а не как место, где ребенок проводит весь день без перерыва.

Сколько уроков бывает в день

Количество занятий зависит от класса.

В «Доме Знаний» ребенок посещает от 4 до 7 живых уроков в день.

Это сопоставимо с обычным школьным учебным днем.

При этом не все время между началом и окончанием занятий ребенок находится в непрерывном контакте с экраном. Между уроками предусмотрены перемены, а после завершения занятий начинается свободное время.

Именно поэтому родителям важно смотреть не только на количество уроков, но и на всю структуру расписания.

Можно ли совмещать онлайн-школу со спортом?

Да, и для многих семей это одно из преимуществ онлайн-формата.

Ребенку не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно.

В обычной школе дорога может занимать от нескольких десятков минут до нескольких часов в день. В онлайн-формате это время можно использовать по-другому.

Например, после окончания уроков ребенок может:

пойти на тренировку;

заниматься танцами или музыкой;

посещать кружок;

встретиться с друзьями;

погулять;

заниматься своими увлечениями.

Если спортивная секция проходит днем, родителям важно заранее сопоставить ее расписание с учебными занятиями. Но отсутствие дороги значительно расширяет возможности для планирования дня.

А если тренировку нельзя перенести?

Здесь на помощь приходят записи уроков.

Все живые занятия в «Доме Знаний» записываются и доступны для пересмотра.

Это особенно удобно, если ребенок:

заболел;

участвовал в соревнованиях;

был на важном мероприятии;

пропустил занятие по другой уважительной причине;

хочет повторить сложную тему.

Таким образом, пропущенный урок не означает, что ребенок навсегда потерял объяснение учителя.

При этом записи не заменяют регулярное обучение: основной формат — именно живые занятия, а записи являются дополнительной возможностью вернуться к материалу.

Почему живые уроки важнее, чем просто записи

Может показаться, что если все уроки доступны в записи, ребенок сможет полностью учиться в удобное для себя время.

Но для школьника такой подход подходит не всегда.

Регулярные живые уроки помогают сформировать:

режим;

дисциплину;

привычку заниматься по расписанию;

ответственность за посещение;

постоянный контакт с учителями и одноклассниками.

Во время живого занятия ребенок может сразу задать вопрос преподавателю и получить обратную связь.

Поэтому в «Доме Знаний» основой обучения являются ежедневные живые уроки, а записи помогают сделать учебный процесс более гибким.

Что делать с домашними заданиями?

После живых занятий у ребенка остается самостоятельная работа.

Домашние задания являются обязательной частью обучения.

Ученик выполняет их на образовательной платформе, а результат учитывается при выставлении оценок.

В «Доме Знаний» используется средневзвешенная система оценивания, которая учитывает:

работу с учебным видеоматериалом;

участие в уроке;

выполнение домашнего задания.

При этом ребенок может самостоятельно организовать часть времени после уроков: сделать домашнюю работу сразу или распределить ее в соответствии со своими планами.

Как в расписании остается время на отдых

Полноценная школа — это не только уроки и домашние задания.

Ребенку необходимы сон, прогулки, физическая активность, общение с друзьями и время на собственные интересы.

Онлайн-формат помогает освободить часть дня за счет отсутствия дороги.

Например, вместо того чтобы утром тратить время на сборы и поездку в школу, ребенок подключается к уроку из дома.

После занятий ему также не нужно ехать обратно.

Это особенно удобно для семей, в которых ребенок регулярно посещает спортивные секции или другие дополнительные занятия.

Маленькие классы помогают сделать обучение эффективнее

Еще один важный фактор — количество учеников в группе.

В «Доме Знаний» занятия проходят в мини-классах до 10 человек.

Это позволяет учителю уделять внимание каждому ребенку и не тратить значительную часть урока на организационные вопросы.

Если ученик не понял тему, он может задать вопрос непосредственно преподавателю.

Кроме того, при необходимости можно запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем. Такие консультации входят в стоимость обучения, а их количество не ограничено.

Что входит в учебный день в «Доме Знаний».

Давайте рассмотрим на самом популярном тарифе «С зачислением». Расписание — это только одна часть образовательного процесса.

В тариф «С зачислением» также входят:

официальное зачисление в школу;

обучение по программе ФГОС;

ежедневные живые онлайн-уроки;

мини-классы до 10 учеников;

авторские видеоматериалы;

электронные учебники;

домашние задания и тесты;

записи всех уроков;

поддержка личного наставника (тьютора);

индивидуальные видеоконсультации;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

сопровождение школьного психолога;

кружки и клубы по интересам;

классные часы и профориентация;

ведение личного дела;

аттестат государственного образца.

То есть расписание живых занятий является частью полноценной школьной системы, а не набором отдельных онлайн-лекций.

Как родителям понять, подойдет ли расписание ребенку

Перед переходом в онлайн-школу стоит заранее оценить обычный день ребенка.

Можно выписать:

время тренировок;

кружки;

музыкальные занятия;

дополнительные занятия;

время на дорогу;

домашние обязанности;

время на отдых.

После этого сравнить их с расписанием школы.

Если у ребенка много занятий в течение дня, особенно важно уточнить:

Во сколько начинаются уроки? Сколько занятий проходит ежедневно? Есть ли перемены? Обязательна ли посещаемость? Записываются ли уроки? Можно ли пересмотреть пропущенное занятие? Сколько времени обычно занимает домашняя работа? Есть ли возможность получить помощь учителя, если тема осталась непонятной?

Такая проверка поможет понять не абстрактно, «удобна ли онлайн-школа», а насколько конкретное расписание подходит именно вашему ребенку.

Онлайн-школа — это не школа 24/7

Главное заблуждение заключается в том, что онлайн-обучение автоматически означает постоянное пребывание ребенка перед экраном.

На самом деле качественная онлайн-школа должна иметь четкую структуру:

живой урок → самостоятельная работа → домашнее задание → свободное время.

При этом записи занятий позволяют сохранить материал, если урок пришлось пропустить, а отсутствие дороги дает семье дополнительные часы, которые можно использовать для спорта, кружков, прогулок и отдыха.

Поэтому вопрос лучше ставить не так: «Будет ли ребенок весь день за компьютером?»

Гораздо полезнее спросить: «Как именно устроен учебный день и сколько времени ребенок реально проводит за экраном?»

Посчитайте выгоду для вашей семьи

При выборе онлайн-школы стоит учитывать не только расписание, но и время, которое семья экономит ежедневно.

Не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно, а значит, часть освободившихся часов можно направить на спорт, дополнительные занятия или отдых.

Чтобы оценить не только финансовую, но и практическую сторону перехода на онлайн-обучение, воспользуйтесь Калькулятором выгоды.

Расписание уроков онлайн-школы может быть организовано так, чтобы ребенок получал полноценное школьное образование и при этом сохранял время для спорта, кружков, друзей и отдыха.

В «Доме Знаний» основой обучения являются ежедневные живые уроки — от 4 до 7 занятий в зависимости от класса. При этом все уроки записываются, а отсутствие дороги до школы позволяет рациональнее использовать время в течение дня.

Поэтому онлайн-школа — это не необходимость сидеть за компьютером с утра до вечера. При грамотном расписании ребенок получает понятный учебный режим, общение с учителями и одноклассниками и одновременно больше возможностей организовать жизнь за пределами уроков.