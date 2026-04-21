Рассказы А. П. Чехова: юмор, сатира и человеческая душа

Антон Павлович Чехов — непревзойдённый мастер короткого рассказа. В 1880-е годы он создавал небольшие произведения, которые за несколько страниц раскрывают целые характеры и социальные проблемы. В ранних рассказах преобладают юмор и сатира, но уже чувствуется глубокое понимание человеческой психологии.

Разберём четыре известных рассказа: «Хамелеон» (1884), «Злоумышленник» (1885), «Тоска» (1886) и «Пересолил» (1885). Для каждого — краткое содержание, главные герои и основная мысль. Материал удобен для школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

1. «Хамелеон»

Краткое содержание: По базарной площади идут полицейский надзиратель Очумелов и городовой Елдырин. Вдруг из дровяного склада выбегает трёхногая собака и кусает за палец золотых дел мастера Хрюкина. Очумелов возмущается: собаку нужно истребить, а хозяина оштрафовать. Но в толпе кто-то говорит, что это, кажется, собака генерала Жигалова (или его брата). Лицо Очумелова мгновенно меняется: он начинает ругать Хрюкина, что тот сам «расковырял палец гвоздиком», а собаку велит отпустить. Когда выясняется, что собака всё-таки не генеральская, тон снова меняется в пользу Хрюкина. Очумелов уходит, грозя мастеру.

Главные герои: Очумелов — приспособленец и чинопочитатель. Хрюкин — пострадавший мастер. Собака — повод для конфликта.

Главная мысль: Сатира на беспринципность и лизоблюдство чиновников. Человек меняет мнение, как хамелеон — цвет, в зависимости от того, выгодно ли это.

2. «Злоумышленник»

Краткое содержание: В суде допрашивают крестьянина Дениса Григорьева. Его поймали за тем, что он отвинчивал гайки от железнодорожных рельсов. Следователь объясняет: это преступление, гайка держит рельсы, из-за этого может произойти крушение поезда и погибнут люди. Денис спокойно признаётся — да, отвинчивал, потому что из гаек делает грузила для удочек. Он не понимает опасности: «Мы не все отвинчиваем, а с умом… А ежели я гайку отвинчу, то, может, поезд и не упадёт». Следователь в отчаянии, но мужик остаётся искренне уверен в своей правоте.

Главные герои: Денис Григорьев — простой, тёмный крестьянин. Следователь — представитель закона.

Главная мысль: Столкновение народной наивности и официального закона. Чехов показывает, как темнота и необразованность простого человека приводят к трагическим последствиям, а бюрократическая машина не способна объяснить ему элементарные вещи.

3. «Тоска»

Краткое содержание: Снежным вечером извозчик Иона Потапов сидит на козлах. Пять дней назад у него умер сын. Душа Ионы переполнена горем, ему невыносимо хочется рассказать кому-нибудь о своей беде. Сначала он везёт военного — пытается заговорить, но тот отмахивается. Потом трое молодых людей — они грубо обрывают его и смеются. Никому нет дела до чужого горя. В конце дня, вернувшись в конюшню, Иона рассказывает всю историю своей лошади. Лошадь жуёт сено и будто понимает хозяина.

Главные герои: Иона Потапов — старый извозчик. Его лошадь — единственное «живое» существо, которое слушает.

Главная мысль: Глубокое одиночество человека в большом равнодушном городе. Тоска — это не просто грусть, а острая человеческая потребность в сочувствии, которая остаётся неутолённой.

4. «Пересолил»

Краткое содержание: Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приезжает на глухую станцию «Гнилушки» и нанимает возницу Клима, чтобы ехать 30–40 вёрст до имения. В лесу Смирнов вдруг пугается: вдруг Клим — разбойник? Чтобы обезопасить себя, землемер начинает хвастаться и врать: рассказывает, как он якобы опасный человек, как легко расправляется с разбойниками, как у него везде связи. Он так «пересаливает» свои истории, что Клим пугается до смерти, выпрыгивает из телеги и убегает в лес. Через какое-то время Клим возвращается, и они продолжают путь.

Главные герои: Глеб Гаврилович Смирнов — трусливый и хвастливый землемер. Клим — угрюмый возница.

Главная мысль: Юмористическая сатира на трусость и глупое хвастовство. Человек в страхе сам создаёт опасность, «пересаливая» ситуацию выдумками.

Общий смысл рассказов Чехова

Все четыре рассказа написаны в ранний период творчества Чехова и отличаются лаконичностью, точностью деталей и мягким юмором.

«Хамелеон» и «Злоумышленник» — острая социальная сатира на пороки общества (приспособленчество и народную темноту). «Тоска» — психологический рассказ о человеческом одиночестве. «Пересолил» — чистый юмор и анекдот.

Чехов учит видеть человека таким, какой он есть: со всеми слабостями, страхами и нелепостями. За внешней лёгкостью скрывается глубокое сочувствие к людям. Эти рассказы входят в школьную программу 8–9 классов и часто встречаются на ЕГЭ по литературе (проблемы: равнодушие, приспособленчество, одиночество человека).