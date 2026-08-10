«Мы не можем оплатить обучение сразу за весь год». «А вдруг рассрочка — это на самом деле кредит с переплатой?» — такие вопросы родителей при выборе онлайн-школы вполне естественны. Стоимость полноценного обучения в онлайн-школе — серьезная статья расходов для семейного бюджета, поэтому родителям важно заранее понимать, как можно оплачивать обучение, сколько в итоге придется заплатить и есть ли переплата..

Разберемся, чем отличается рассрочка от помесячной оплаты онлайн-школы, где может возникнуть переплата и на что обратить внимание перед оформлением.

Почему родители не хотят платить за год сразу

Предположим, стоимость обучения составляет 20 000 ₽ в месяц.

Если умножить эту сумму на 9 месяцев, получается 180 000 ₽ за год.

Для семейного бюджета гораздо проще распределить расходы во времени, чем сразу найти такую сумму.

При оплате частями родители могут:

не тратить крупную сумму из семейных накоплений;

равномерно планировать расходы;

сохранять финансовую подушку;

не отказываться от онлайн-школы из-за невозможности внести всю сумму сразу.

Поэтому возможность помесячной оплаты или рассрочки может быть важным критерием при выборе школы.

Рассрочка и помесячная оплата — это не одно и то же

Эти понятия часто используют как синонимы, но юридически и финансово они могут означать разные схемы.

Помесячная оплата

При помесячной оплате семья оплачивает обучение непосредственно школе за каждый месяц обучения.

Например:

20 000 ₽ × количество оплачиваемых месяцев.

Здесь нет необходимости сразу оплачивать весь учебный год.

Главное преимущество — простота: родители оплачивают обучение по мере его получения.

Рассрочка

Рассрочка предполагает другой механизм.

В зависимости от условий конкретного предложения оплату за обучение можно разделить на несколько платежей. При этом в схеме может участвовать банк или финансовая организация.

Поэтому перед оформлением рассрочки важно внимательно изучить договор и понять:

кто является стороной договора;

является ли это именно рассрочкой или кредитным продуктом;

есть ли проценты;

предусмотрены ли комиссии;

какова полная сумма выплат;

что произойдет при досрочном погашении;

есть ли дополнительные услуги.

Название «рассрочка» само по себе еще не говорит о том, сколько вы заплатите в итоге.

Рассрочка — это обязательно кредит?

Нет, автоматически считать любую рассрочку кредитом нельзя.

Но если в оплате участвует банк, оформляется отдельный финансовый договор, поэтому родителю необходимо смотреть не только на рекламное название предложения, но и на его реальные условия.

Перед подписанием документов полезно задать простой вопрос:

«Сколько рублей я заплачу за обучение в итоге с учетом всех платежей?»

Если итоговая сумма понятна заранее, сравнить варианты становится намного проще.

Где может возникнуть переплата

Рассрочка может быть выгодной, но важно проверить, за счет чего она предоставляется.

Переплата может возникать, например, из-за:

процентов;

комиссии;

дополнительных платных услуг;

страховки или иных подключенных сервисов;

разницы между ценой при единовременной оплате и ценой при оплате частями.

Поэтому сравнивать нужно не размер ежемесячного платежа, а полную стоимость обучения.

Например:

Вариант А: 20 000 ₽ × 9 месяцев = 180 000 ₽.

Вариант Б: ежемесячный платеж выглядит ниже, но в договоре предусмотрены дополнительные платежи.

На первый взгляд второй вариант кажется выгоднее, но итоговая сумма может оказаться выше.

Как самостоятельно проверить, есть ли переплата

Есть простой алгоритм.

Шаг 1. Узнайте цену обучения

Спросите у школы полную стоимость выбранного тарифа.

Шаг 2. Уточните размер ежемесячного платежа

Необходимо понимать не только первый платеж, но и все последующие.

Шаг 3. Узнайте количество платежей

Например, 10, 12 или другое количество.

Шаг 4. Сложите все платежи

Именно эта сумма показывает, сколько вы фактически заплатите.

Шаг 5. Сравните с ценой обучения без рассрочки

Разница и будет тем, на что стоит обратить внимание.

При наличии банковского договора также необходимо отдельно изучить его условия и указанную в нем полную стоимость кредита.

Что выбрать: рассрочку или помесячную оплату?

Однозначного ответа для всех семей нет.

Выбор зависит от того, какая схема предусмотрена конкретной школой и насколько она удобна для вашего бюджета.

Помесячная оплата может подойти, если:

вы не хотите оформлять финансовый договор;

вам удобно оплачивать обучение каждый месяц;

вы хотите контролировать расходы помесячно;

вам важно не вносить крупную сумму заранее.

Рассрочка может быть удобна, если:

вы хотите распределить оплату;

условия рассрочки прозрачны;

итоговая стоимость вас устраивает;

вам удобнее фиксированный график платежей.

Главное правило — считать общую сумму, а не только ежемесячный платеж.

Как оплачивается обучение в «Доме Знаний»

При выборе тарифа «С зачислением» родители оплачивают не отдельные уроки или видеокурсы, а полноценное школьное обучение.

В тариф входят:

официальное зачисление в школу;

обучение по программе ФГОС;

ежедневные живые уроки;

мини-классы до 10 учеников;

электронные учебники;

авторские видеоматериалы;

домашние задания и тесты;

записи всех занятий;

личный наставник;

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

психологическое сопровождение;

кружки и клубы;

классные часы и профориентация;

ведение личного дела;

аттестат государственного образца.

Стоимость тарифа составляет 20 460 ₽ в месяц.

При расчете стоимости 9 месяцев:

20 460 ₽ × 9 = 184 140 ₽.

Таким образом, родителям заранее понятна базовая стоимость обучения за год.

Почему важно спрашивать не «сколько в месяц?», а «сколько за весь период?»

Представим две школы.

В первой обучение стоит 15 000 ₽ в месяц.

Во второй — 18 000 ₽.

На первый взгляд первая школа выгоднее.

Но если в первой школе отдельно оплачиваются учебники, аттестации, дополнительные занятия и другие услуги, итоговая стоимость может оказаться выше.

Поэтому правильный вопрос:

«Что входит в ежемесячный платеж и сколько мы заплатим за весь учебный период?»

Так родители получают реальную картину расходов и могут корректно сравнить предложения.

Что проверить перед оформлением рассрочки

Если школа предлагает рассрочку через банк или другую финансовую организацию, не стоит подписывать документы только потому, что ежемесячный платеж выглядит комфортным.

Проверьте:

1. Полную стоимость выплат. Сколько всего денег будет перечислено за весь период?

2. Процентную ставку и переплату. Есть ли проценты и дополнительные расходы?

3. Стороны договора. С кем именно вы заключаете договор на финансирование?

4. Дополнительные услуги. Не включены ли в договор необязательные сервисы?

5. Условия досрочного погашения. Можно ли закрыть обязательства раньше срока и на каких условиях?

6. Условия возврата при прекращении обучения. Что произойдет с оставшейся суммой, если ребенок перестанет учиться?

Такой подход позволяет избежать неприятных сюрпризов.

Можно ли оплачивать онлайн-школу без большой суммы на старте?

Именно поэтому родителям стоит заранее уточнить доступные способы оплаты.

Если семейный бюджет не позволяет сразу оплатить весь учебный год, это не обязательно означает, что онлайн-школа становится недоступной.

Помесячная оплата позволяет распределить расходы и заранее планировать бюджет.

При этом важно учитывать не только стоимость обучения, но и все сопутствующие расходы семьи.

А действительно ли онлайн-школа может оказаться выгоднее?

Иногда родители сравнивают только цену онлайн-школы с нулевой стоимостью обучения в обычной государственной школе.

Но у очного обучения могут быть дополнительные расходы:

репетиторы;

дополнительные образовательные занятия;

кружки;

дорога;

питание;

другие расходы, связанные с организацией учебного дня.

Онлайн-обучение также может экономить время: ребенку не нужно ежедневно добираться до школы и обратно.

Поэтому сравнивать лучше общие расходы семьи, а не только стоимость школьного тарифа.

Посчитайте выгоду для своей семьи

Чтобы не делать расчеты вручную, воспользуйтесь Калькулятором выгоды «Дома Знаний». . Он поможет сравнить расходы семьи и оценить, насколько переход на онлайн-обучение может быть выгодным именно в вашей ситуации.

Если семья не может оплатить обучение за целый год сразу, это не повод отказываться от онлайн-школы.

Помесячная оплата позволяет распределить расходы во времени, а рассрочка может быть удобным финансовым инструментом, если ее условия прозрачны и понятна итоговая сумма выплат.

Главное — не ориентироваться только на привлекательный платеж «в месяц». Перед оформлением необходимо узнать полную стоимость обучения, наличие процентов и комиссий, условия договора и дополнительные платежи.

А если вы рассматриваете «Дом Знаний», начните с простого расчета: сколько обучение будет стоить вашей семье в месяц и за весь учебный период. Это поможет принять решение без лишних эмоций и неприятных финансовых сюрпризов.