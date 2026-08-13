Ребёнок не хочет идти в школу: как найти причину и когда стоит сменить формат обучения

Мысли, знакомые многим родителям «Он просто ленится», «Все дети не любят вставать в школу», «Поменяем школу — через месяц будет то же самое». Но за фразой «не хочу в школу» может стоять не только нежелание учиться. Иногда ребенок устал, испытывает трудности с одноклассниками, не успевает за программой или тяжело переносит сам школьный распорядок.

Поэтому прежде чем ругать ребенка за лень или принимать решение о переводе, важно понять причину отказа от школы.

А иногда смена образовательного формата действительно может стать решением — особенно если проблема связана не с учебой как таковой, а с дорогой, расписанием, большой нагрузкой, школьной средой или необходимостью заниматься в большом классе.

Разбираемся, как отличить обычную усталость от устойчивой проблемы и когда стоит рассмотреть онлайн-школу.

Почему ребенок не хочет идти в школу

У нежелания посещать школу редко бывает только одна причина.

Ребенок может говорить: «Не хочу в школу», когда на самом деле имеет в виду:

«Я не понимаю математику и боюсь очередной контрольной»;

«Мне тяжело общаться с одноклассниками»;

«Я постоянно устаю»;

«Мне не нравится учитель»;

«Я не успеваю делать уроки»;

«Меня тревожит дорога в школу»;

«Я хочу больше времени на спорт»;

«Мне трудно находиться весь день в шумном классе»;

«Я боюсь отвечать у доски»;

«Я не понимаю, зачем мне учить этот материал».

Поэтому вопрос «Почему ты ленишься?» редко помогает найти настоящую причину.

Лучше начать с вопроса: «Что именно в школе тебе сейчас нравится меньше всего?»

«Он просто ленится» — всегда ли это так?

Лень может быть одной из причин. Но она не должна становиться универсальным объяснением. Если нежелание идти на занятия становится регулярным и сопровождается другими признаками, стоит разобраться подробнее.

Например, ребенок:

постоянно просит оставить его дома;

испытывает сильное напряжение перед учебной неделей;

регулярно жалуется на усталость;

перестает интересоваться привычными занятиями;

избегает разговоров о школе;

резко меняет отношение к учебе;

испытывает страх перед отдельными уроками или людьми;

часто говорит о том, что не справляется.

В такой ситуации важно не спорить о том, ленивый ребенок или нет, а выяснить, что именно делает школьную жизнь настолько неприятной.

Когда нежелание идти в школу может быть обычной усталостью

Не каждый сложный период означает, что школу нужно менять.

Иногда ребенок просто устал после насыщенной учебной недели.

Особенно это заметно:

после контрольных;

в конце четверти;

во время большого количества домашних заданий;

после нескольких дней недосыпа;

в период высокой внеучебной нагрузки.

Если после отдыха ребенок снова спокойно возвращается к учебе, проблема может быть временной.

В этом случае сначала стоит пересмотреть режим дня, нагрузку и количество дополнительных занятий.

Когда стоит поговорить с ребенком серьезнее

Есть важный ориентир: не отдельная фраза ребенка, а динамика.

Если «не хочу в школу» превращается в постоянную тему, стоит провести спокойный разговор.

Не обязательно устраивать серьезное семейное собрание.

Иногда лучше поговорить во время прогулки, поездки или другого привычного занятия.

Можно задать несколько вопросов:

«Что тебе больше всего не нравится в школе?»

«Есть ли уроки, на которые тебе особенно не хочется идти?»

«Тебе сложно с учебой или больше с людьми?»

«Есть ли что-то, чего ты боишься?»

«Если бы ты мог изменить в школе одну вещь, что бы это было?»

Последний вопрос особенно полезен. Он помогает ребенку перейти от общего «все плохо» к конкретной проблеме.

Причина №1: ребенку трудно учиться в большом классе

Некоторым детям комфортно отвечать перед десятками одноклассников. Другим проще работать в небольшой группе.

В большом классе ребенок может:

бояться задавать вопросы;

не успевать за темпом учителя;

стесняться ошибок;

редко получать индивидуальное внимание;

теряться во время объяснения новой темы.

При этом ребенок может быть вполне способным к учебе.

Ему просто не подходит конкретный формат взаимодействия.

В этом случае уменьшение размера класса иногда помогает больше, чем бесконечные разговоры о мотивации.

Причина №2: ребенок не понимает программу

Еще одна распространенная ситуация:

ребенок не хочет идти в школу, потому что боится снова столкнуться с тем, что не понимает.

Например, несколько пропущенных тем по математике постепенно превращаются в пробелы. Следующая тема строится на предыдущей — и ребенку становится все сложнее.

Появляется ощущение, что он все равно ничего не понимает, какой смысл пытаться догнать программу. В этом случае, отказ от школы может выглядеть как лень, хотя на самом деле ребенок пытается избежать неприятной ситуации.

Здесь могут помочь:

дополнительные объяснения;

индивидуальная работа;

повторение материала;

помощь учителя;

изменение темпа обучения.

Причина №3: перегруженное расписание

Школьный день — это не только уроки.

У ребенка может быть:

дорога в школу и обратно;

дополнительные занятия;

спортивные тренировки;

кружки;

репетиторы;

домашние задания.

В результате свободного времени почти не остается. Особенно остро это ощущают дети, которые профессионально занимаются спортом, музыкой или другими направлениями. В такой ситуации родители иногда думают, что ребенок «не хочет учиться», хотя ему может просто не хватать времени на восстановление.

Онлайн-школа как способ изменить организацию учебного дня

Один из вариантов — изменить не сам объем образования, а способ его организации.

В онлайн-школе ребенку не нужно каждый день тратить время на дорогу.

Например, в «Доме Знаний» ребенок учится из дома, посещая живые онлайн-уроки с преподавателями.

В зависимости от класса в расписании предусмотрено от 4 до 7 уроков в день.

При этом после окончания занятий ребенку не требуется еще ехать домой из школы.

Для семьи, где ребенок занимается спортом или другими дополнительными направлениями, это может стать существенным преимуществом.

Причина №4: ребенку сложно в школьной социальной среде

Иногда проблема вообще не в учебе.

Ребенку может быть тяжело из-за:

конфликтов с одноклассниками;

ощущения изоляции;

насмешек;

постоянного сравнения;

сложностей в общении;

неприятных ситуаций с отдельными учениками или взрослыми.

Если ребенок рассказывает о травле, угрозах или другом небезопасном поведении, это нельзя списывать на «обычные школьные конфликты».

В таких случаях в первую очередь нужна помощь взрослых и специалистов, а не просто смена формата обучения.

При необходимости стоит обратиться к школьному психологу и другим профильным специалистам.

Может ли смена школы действительно помочь?

Да, но не всегда.

Здесь важно определить источник проблемы.

Если ребенку не нравится конкретный учитель, класс или школьная среда, переход действительно может изменить ситуацию.

Если же причина связана с общей учебной мотивацией, трудностями самоорганизации или особенностями самого ребенка, одна только смена школы проблему может не решить.

Поэтому вопрос должен звучать не:

«Поможет ли новая школа?»

А:

«Что именно мы хотим изменить переходом?»

Если на этот вопрос есть четкий ответ, решение принимать гораздо проще.

Когда онлайн-формат действительно может подойти

Рассмотреть онлайн-школу стоит, если родители видят, что ребенку сложно именно в традиционном формате.

Например, если проблема связана с:

ежедневной дорогой;

необходимостью находиться в школе полный день;

слишком большим классом;

неудобным расписанием;

невозможностью совмещать школу и спорт;

необходимостью более гибко организовать учебный день;

желанием учиться в спокойной домашней обстановке.

При этом онлайн-школа не должна означать «ребенок просто остается дома и сам учится».

Если семье нужен полноценный школьный формат, важно искать школу с системным обучением, преподавателями, контролем знаний и официальным статусом.

Как проходит обучение в «Доме Знаний»

В «Доме Знаний» используется формат, который сочетает преимущества онлайн-обучения и привычной школьной системы.

Основой учебного процесса являются живые онлайн-уроки с преподавателями.

Занятия проходят в мини-классах до 10 учеников.

Это позволяет учителю уделять внимание каждому ребенку, а ученику — задавать вопросы и получать обратную связь.

Кроме того:

все уроки записываются;

доступны электронные учебники;

ребенок выполняет домашние задания;

проводятся тесты;

есть поддержка личного наставника;

при необходимости доступны индивидуальные видеоконсультации с преподавателем.

Таким образом, ребенок не остается один на один с учебником и компьютером.

«А если он просто перестанет учиться дома?»

Это одно из главных опасений родителей при переходе на онлайн-формат.

И оно вполне логично.

Домашняя обстановка действительно требует большей самоорганизации.

Поэтому важно различать онлайн-школу и самостоятельное обучение по видео.

В «Доме Знаний» занятия проходят по расписанию, а присутствие на живых уроках является частью учебного процесса.

Есть обязательные домашние задания и система оценивания.

То есть ребенку не предлагают самостоятельно решить, будет он учиться сегодня или нет.

При этом родителям не приходится становиться учителями: учебный процесс организуют преподаватели школы.

Может ли маленький класс изменить отношение к учебе?

Иногда ребенок отказывается от школы не потому, что не любит учиться, а потому что ему некомфортно учиться в конкретной среде.

В мини-классе до 10 учеников:

проще задать вопрос;

легче получить обратную связь;

меньше страха отвечать;

учителю проще заметить, что ребенок не понял тему;

ученику проще поддерживать контакт с преподавателем.

Это не гарантирует, что ребенок сразу полюбит учебу. Но формат может убрать часть факторов, которые раньше мешали.

«Смена школы ничего не решит»

Это возражение стоит воспринимать серьезно.

Иногда оно действительно справедливо.

Если ребенок:

не хочет выполнять задания вообще;

не умеет организовывать свое время;

не видит смысла в учебе;

испытывает проблемы с мотивацией независимо от школы,

простая смена образовательной организации может не дать результата.

Но если родители точно понимают, что проблема связана с конкретными условиями обучения, изменение формата вполне может помочь.

Например:

Было: большая школа + дорога + плотное расписание + мало индивидуального внимания.

Стало: обучение из дома + мини-класс + живой учитель + отсутствие дороги + возможность пересматривать записи.

В этом случае меняется не только название школы, а сама образовательная среда.

Что делать до перевода ребенка

Не стоит принимать решение на эмоциях после одной ссоры утром.

Сначала проведите небольшую диагностику ситуации.

Шаг 1. Поговорите с ребенком

Выясните, что именно его беспокоит.

Шаг 2. Поговорите с классным руководителем

Спросите, как ребенок ведет себя на уроках и переменах.

Шаг 3. Оцените учебную нагрузку

Посмотрите, сколько времени ребенок тратит на:

уроки;

домашние задания;

дорогу;

дополнительные занятия.

Шаг 4. Определите проблему

Попробуйте сформулировать ее одним предложением.

Например:

«Ребенку тяжело совмещать школу с профессиональным спортом».

Или:

«Он понимает материал, но боится отвечать в большом классе».

Шаг 5. Сравните варианты

Посмотрите, какие условия предлагает текущая школа и что изменится после перехода.

Шаг 6. Познакомьтесь с новой школой

Если рассматриваете онлайн-формат, узнайте:

как проходят живые уроки;

сколько учеников в классе;

кто проверяет домашние задания;

как контролируется посещаемость;

как ребенок получает помощь;

кто ведет личное дело;

как происходит официальное зачисление.

Не стоит менять школу только ради «более легкой учебы»

Еще одно важное правило.

Онлайн-школа не должна восприниматься как способ вообще убрать учебную нагрузку.

Если ребенок переходит в онлайн только потому, что родители хотят снизить требования, проблема мотивации может сохраниться.

Цель должна быть другой:

найти формат, в котором ребенок сможет полноценно учиться без лишних факторов, мешающих этому процессу.

Когда обязательно нужна помощь специалиста

Иногда нежелание идти в школу связано не с форматом обучения.

Если ребенок испытывает выраженную тревогу, длительное эмоциональное неблагополучие, сильный страх, рассказывает о травле или других серьезных проблемах, не стоит ограничиваться переводом в онлайн-школу.

В таких ситуациях важно подключить школьного или другого профильного психолога, а при необходимости — обратиться к специалисту соответствующего профиля.

Смена школы может убрать один источник стресса, но не всегда решает его причину.

Чек-лист: пора ли рассматривать смену формата?

Ответьте на несколько вопросов.

☐ Ребенок регулярно говорит, что не хочет идти в школу?

☐ Вы понимаете конкретную причину недовольства?

☐ Проблема связана именно с организацией учебного процесса?

☐ Ребенку сложно совмещать школу с тренировками или кружками?

☐ Большой класс мешает ему задавать вопросы и получать помощь?

☐ Дорога занимает значительную часть дня?

☐ Ребенку комфортнее учиться дома?

☐ Он готов соблюдать расписание и участвовать в живых уроках?

☐ Вы нашли онлайн-школу с полноценной образовательной программой и официальным зачислением?

Чем больше ответов «да», тем разумнее рассмотреть альтернативный формат.

Что важно проверить перед переходом

Не выбирайте онлайн-школу только потому, что ребенок устал от обычной.

Проверьте:

лицензию;

государственную аккредитацию;

образовательную программу;

формат занятий;

количество учеников в классе;

систему контроля знаний;

домашние задания;

обратную связь;

расписание;

условия договора;

порядок перевода;

официальное зачисление.

И обязательно поговорите с ребенком о том, как будет устроен новый учебный день.

Фраза «не хочу в школу» не всегда означает «ребенок ленится».

Иногда за ней скрываются усталость, пробелы в знаниях, большой объем нагрузки, сложности в общении или просто неподходящий ребенку формат обучения.

Поэтому прежде чем менять школу, важно понять причину.

Если проблема связана с конкретной образовательной средой, смена формата действительно может помочь. Онлайн-школа позволяет убрать дорогу, организовать обучение дома, заниматься в небольших классах и использовать записи уроков.

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