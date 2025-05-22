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Ребёнок не может сконцентрироваться на уроках: как вернуть внимание и мотивацию

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
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Ребёнок не может сосредоточиться на уроках — советы + помощь онлайн-школы «Дом Знаний»

Ребёнок не может сконцентрироваться на уроках: как вернуть внимание и мотивацию

Вы замечаете, что ваш ребёнок сидит на уроке и смотрит в окно? Или отвлекается каждые 5 минут на телефон, шум или собственные мысли? Нарушение концентрации — частая проблема в школьном возрасте. Но хорошая новость в том, что с этим можно справиться, если подойти правильно.

🔍 Почему ребёнок теряет концентрацию?

Причин может быть много:

  • Скучные или непонятные уроки;
  • Недостаток сна и перегрузка;
  • Стресс, тревожность, конфликты;
  • Отсутствие мотивации и интереса;
  • Неподходящая учебная среда — шум, частые отвлекающие факторы.

    • Также стоит учитывать особенности возраста — в начальной и средней школе дети только учатся удерживать внимание. И тут важно не наказывать, а помочь.

    🎯 Как помочь ребёнку сосредоточиться?

    1. Сделайте уроки понятными. Если ребёнок не понимает материал, он быстрее устанет и начнёт отвлекаться. Подберите объяснение на уровне его восприятия.
    2. Установите чёткий режим дня. Отдых, сон и питание — основа для концентрации.
    3. Делайте перерывы. После 25–30 минут работы необходима короткая пауза. Лучше 3 продуктивных подхода, чем 1,5 часа с отвлечениями.
    4. Сократите визуальные отвлечения. Уберите лишние предметы с рабочего стола, отключите уведомления.
    5. Развивайте внимание через игры. Существуют простые упражнения и тренажёры для тренировки памяти и фокуса.

      6. 🏫 Где ребёнку помогут сосредоточиться на учебе?

      Один из лучших вариантов — онлайн-школа «Дом Знаний». В ней ученики получают не только качественное образование, но и:

      • Поддержку опытных психологов, которые помогают справиться с тревожностью и дефицитом внимания;
      • Заботливых тьюторов, которые лично сопровождают ребёнка и помогают не "выпасть" из учебного процесса;
      • Формат мини-классов (до 10 человек), где каждый ученик получает внимание и поддержку;
      • Гибкий график и понятный формат подачи материала.

        • Такая система помогает детям не просто "учиться", а учиться осознанно, с интересом и вниманием.

        💬 Итог

        Если ребёнок не может сконцентрироваться на уроках, это не значит, что он ленив или неусидчив. Это сигнал, что ему нужна помощь, правильная организация среды и эмоциональная поддержка.

        Онлайн-школа «Дом Знаний» — одна из немногих, где работают с этой проблемой профессионально. Благодаря психологам и тьюторам ученики возвращают интерес к учёбе и учатся управлять своим вниманием.

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        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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