Ребёнок не может сосредоточиться на уроках — советы + помощь онлайн-школы «Дом Знаний»

Ребёнок не может сконцентрироваться на уроках: как вернуть внимание и мотивацию

Вы замечаете, что ваш ребёнок сидит на уроке и смотрит в окно? Или отвлекается каждые 5 минут на телефон, шум или собственные мысли? Нарушение концентрации — частая проблема в школьном возрасте. Но хорошая новость в том, что с этим можно справиться, если подойти правильно.

🔍 Почему ребёнок теряет концентрацию?

Причин может быть много:

Скучные или непонятные уроки;

Недостаток сна и перегрузка;

Стресс, тревожность, конфликты;

Отсутствие мотивации и интереса;

Неподходящая учебная среда — шум, частые отвлекающие факторы.

Также стоит учитывать особенности возраста — в начальной и средней школе дети только учатся удерживать внимание. И тут важно не наказывать, а помочь.

🎯 Как помочь ребёнку сосредоточиться?

Сделайте уроки понятными. Если ребёнок не понимает материал, он быстрее устанет и начнёт отвлекаться. Подберите объяснение на уровне его восприятия.

Установите чёткий режим дня. Отдых, сон и питание — основа для концентрации.

Делайте перерывы. После 25–30 минут работы необходима короткая пауза. Лучше 3 продуктивных подхода, чем 1,5 часа с отвлечениями.

Сократите визуальные отвлечения. Уберите лишние предметы с рабочего стола, отключите уведомления.

Развивайте внимание через игры. Существуют простые упражнения и тренажёры для тренировки памяти и фокуса.

🏫 Где ребёнку помогут сосредоточиться на учебе?

Один из лучших вариантов — онлайн-школа «Дом Знаний». В ней ученики получают не только качественное образование, но и:

Поддержку опытных психологов, которые помогают справиться с тревожностью и дефицитом внимания;

Заботливых тьюторов, которые лично сопровождают ребёнка и помогают не "выпасть" из учебного процесса;

Формат мини-классов (до 10 человек), где каждый ученик получает внимание и поддержку;

Гибкий график и понятный формат подачи материала.

Такая система помогает детям не просто "учиться", а учиться осознанно, с интересом и вниманием.

💬 Итог

Если ребёнок не может сконцентрироваться на уроках, это не значит, что он ленив или неусидчив. Это сигнал, что ему нужна помощь, правильная организация среды и эмоциональная поддержка.