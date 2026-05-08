«Не слушает», «вертится», «смотрит в окно», «не может сосредоточиться» — эти жалобы учителей и родителей становятся всё громче с каждым годом. Проблема детского внимания перестала быть индивидуальной особенностью: сегодня это общемировой тренд, который признают педагоги, психологи и нейробиологи. Давайте разберёмся, насколько серьезна ситуация, что происходит с вниманием российских школьников и как им помочь.

Глава 1. Глобальная картина: кризис внимания в цифрах

1.1. Что говорят учителя по всему миру

Международный опрос 2025 года, охвативший более 3000 педагогов, дал тревожный результат: 88% учителей считают, что у учеников снижается концентрация внимания . Это не просто субъективное ощущение — тенденция подтверждается исследованиями в разных странах.

В США ситуация особенно показательна: три четверти (75%) учителей начальной школы (с 1 по 2 класс) заявили, что внимательность детей снизилась после пандемии COVID-19 . Именно дистанционное обучение, по мнению экспертов, стало триггером: экраны и гаджеты вошли в жизнь младших школьников гораздо активнее, чем раньше.

1.2. Канадская статистика: взгляд изнутри класса

Исследование, проведённое в англоязычных школах провинции Нью-Брансуик (Канада), показало процент детей, которые сообщают, что им трудно сосредоточиться из-за постоянных отвлечений на уроке .

Таблица 1. Доля учащихся 4-5 классов, испытывающих трудности с вниманием из-за отвлечений (Канада)

Данные на 2025-2026 учебный год показывают, что 59,2% учеников — почти 6 из 10 — регулярно сталкиваются с проблемой удержания внимания из-за того, что в классе происходят отвлечения . За три года этот показатель вырос на 15 процентных пунктов — тревожная динамика, которую нельзя игнорировать.

1.3. Почему это происходит: роль гаджетов и короткого контента

Исследователи сходятся во мнении, что одна из главных причин — избыток экранного времени и привыкание к короткому, динамичному контенту (TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels) . Мозг привыкает к частой смене стимулов и быстрому дофаминовому вознаграждению, после чего удержание внимания на «скучном» уроке становится сверхзадачей.

Важный нюанс, который обсуждают эксперты: речь идёт не столько о потере способности концентрироваться, сколько о потере желания это делать . То есть дети физически могут сосредоточиться, если им действительно интересно, но их мотивация к выполнению рутинных учебных задач снижена. В онлайн-школе "Дом Знаний" педагоги понимают потребности ребенка и помогают ему освоить знания в интересной и доступной форме.

Глава 2. Что происходит в России: данные исследований

2.1. Переход в среднюю школу: зона особого риска

Российские психологи активно изучают проблему внимания школьников. Исследование, проведённое среди пятиклассников (возраст 11-12 лет), показало, что период адаптации к средней школе становится серьёзным испытанием для когнитивных способностей детей .

Ключевые выводы российского исследования:

Высокий уровень школьной тревожности негативно влияет на концентрацию и избирательность внимания. Тревожные дети хуже сосредотачиваются, быстрее устают и чаще отвлекаются.

Примерно треть пятиклассников нуждается в психолого-педагогической поддержке — у них зафиксирован высокий уровень тревожности, мешающий успешной учёбе.

Девочки показывают более высокие результаты в тестах на концентрацию и избирательность внимания, чем мальчики .

Это важное наблюдение: проблема внимания не всегда связана с «лень» или «плохим воспитанием». Часто за рассеянностью стоит школьная тревожность, страх ошибки или неспособность адаптироваться к новым требованиям.

2.2. Интернет-зависимость и внимание подростков

Масштабное исследование, проведённое на базе Уральского федерального университета (2025 год, выборка — 98 подростков 14-16 лет), выявило прямую связь между интернет-погружённостью и свойствами внимания .

Что показало исследование :

Чем выше уровень интернет-погружённости подростка, тем ниже концентрация и устойчивость внимания.

Подростки с признаками компьютерной зависимости демонстрируют снижение точности и избирательности внимания по сравнению со сверстниками, которые проводят меньше времени в сети.

Различия в свойствах внимания между группами с разным уровнем интернет-активности статистически значимы — то есть это не случайность, а закономерность.

Фактически российские данные подтверждают мировой тренд: чем больше ребёнок в сети — тем сложнее ему сфокусироваться на уроке.

Глава 3. Синдром дефицита внимания (СДВГ): медицинский аспект

Нельзя говорить о проблемах внимания, не упомянув клинический диагноз. СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) — это нейробиологическое расстройство, которое требует медицинской помощи, а не просто «воспитания».

3.1. Глобальная распространённость

По оценкам ВОЗ и национальных систем здравоохранения, распространённость СДВГ среди детей и подростков составляет 5-7% . Это означает, что в среднем в каждом классе из 30 человек 1-2 ребёнка имеют клинически значимые нарушения внимания, требующие диагностики и поддержки.

Обратите внимание: в Саудовской Аравии зафиксирован более высокий показатель (12,7%) — это может быть связано с разными диагностическими критериями или активным скринингом, но также указывает, что реальная распространённость варьируется в зависимости от региона и диагностических подходов .

3.2. Подтипы СДВГ

Исследование в Саудовской Аравии показало, что наиболее распространённым является неустойчивый (inattentive) подтип СДВГ — когда у ребёнка есть дефицит внимания, но нет выраженной гиперактивности . Это особенно коварная форма: таких детей не видно, они не мешают уроку, они просто «выпадают» из процесса, учитель может не заподозрить проблему, списывая всё на лень.

Глава 4. Почему внимание снижается: комплекс причин

Обобщая данные исследований, можно выделить несколько ключевых факторов, влияющих на концентрацию ребёнка в классе.

Глава 5. Что делать? Стратегии помощи (основанные на исследованиях)

Анализ показывает, что проблема внимания — это не приговор, а вызов. Исследователи не только фиксируют кризис, но и предлагают решения.

5.1. Структурированные перерывы — самый эффективный метод

Филиппинское исследование (2025 год) целенаправленно изучало факторы, улучшающие концентрацию младших школьников. Наиболее сильная положительная корреляция с уровнем внимания была у структурированных перерывов .

Топ факторов, улучшающих внимание (по силе влияния) :

Структурированные перерывы — короткие, организованные паузы между блоками заданий.

Мультимодальное обучение — чередование аудиальных, визуальных и кинестетических методов.

Активное обучение — вовлечение ученика в процесс, а не пассивное слушание.

5.2. Организация пространства: тишина и порядок

Исследователи подтверждают интуитивно очевидное: шум — главный враг внимания . Уровень шума в классе имеет отрицательную корреляцию с концентрацией. Это касается не только громких звуков, но и фонового гула, частых переключений между активностями.

Практические рекомендации по организации пространства:

Минимизировать визуальный шум (яркие плакаты, развешанные без системы).

Использовать зоны для индивидуальной работы (парты-перегородки или наушники).

Внедрить «сигналы тишины» (световые или звуковые маркеры начала концентрации).

5.3. Отношения с учителем как фактор фокуса

Исследование, проведённое в итальянских школах, показало: внимание детей приковано к учителю даже тогда, когда он не объясняет тему . Дети бессознательно сканируют эмоциональное состояние педагога и характер его взаимодействия с другими учениками.

Что это значит? Если в классе происходит конфликт, учитель кого-то ругает или демонстрирует раздражение — внимание всего класса переключается на эту драму. Эмоционально неблагополучная атмосфера «крадёт» учебное время. Вывод: спокойный, предсказуемый и эмоционально тёплый стиль общения учителя — это не «мягкость», а инструмент управления вниманием.

5.4. Профилактика интернет-зависимости

Российское исследование рекомендует разрабатывать программы профилактики цифровой зависимости, уделяя особое внимание развитию произвольного внимания в «реальной», а не виртуальной деятельности . Просто отобрать телефон недостаточно — нужно предлагать альтернативные, увлекательные офлайн-активности, которые требуют длительной концентрации (настольные игры, конструирование, рисование).

Итоги и главные выводы

Таблица 2. Сводная аналитика по проблеме детского внимания

Что важно понять родителям и учителям

Проблема массовая, а не единичная. Если ваш ребёнок отвлекается — он не один такой. Это общемировой тренд, связанный с изменением информационной среды.

Корень не в лени. Часто за невнимательностью стоят тревожность, перегрузка нервной системы или клинические особенности. Ругать и стыдить — контрпродуктивно.

Снижение внимания обратимо. Методики есть, и они работают: структурированные перерывы, мультимодальные уроки, контроль шума и экранного времени дают измеримый эффект.

СДВГ — это к врачу, а не к репетитору. Если ребёнок систематически не может сосредоточиться даже в комфортной обстановке и один на один, стоит обратиться к детскому психиатру или неврологу для диагностики.

Мы живём в эпоху, когда человеческий мозг адаптируется к новым условиям — к потоку коротких сообщений, клипов, уведомлений. Эта адаптация идёт тяжело, особенно для детской нервной системы. Но понимание причин — это первый шаг к решению. И решение есть: нужно освоить новые методы обучения и воспитания, учитывающие реалии цифрового мира.