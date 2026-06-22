Родители и школьники активно ищут информацию о резервных днях ОГЭ и ЕГЭ 2026 сразу после основных экзаменов. Если ребёнок заболел, экзамены совпали или результат ниже минимального — резервные дни дают второй шанс. В этой статье мы собрали актуальное официальное расписание, правила участия и полезные советы от онлайн-школы.

Что такое резервные дни и кому они нужны?

Резервные дни — это дополнительные даты в расписании ГИА, когда можно сдать экзамен, если:

Ученик пропустил основной день по уважительной причине (болезнь, медицинские показания, участие в соревнованиях и т.д., подтверждённые документами). Совпали даты экзаменов по разным предметам. Нужно пересдать один или два предмета после получения неудовлетворительного результата.

Важно: В резервные дни нельзя просто пересдать экзамен «на всякий случай», если вы уже успешно сдали его в основной период.

Расписание резервных дней ОГЭ-2026 (9 класс)

Основной период (резерв):

29 июня 2026 (понедельник) — математика

2 июля 2026 (четверг) — русский язык

3 июля 2026 (пятница) и 6 июля 2026 (понедельник) — все остальные предметы (кроме русского и математики)

Эти даты позволяют пересдать до двух несданных предметов. Дополнительный (сентябрьский) период обычно включает свои резервные даты (ориентировочно 21–25 сентября). Точные даты публикуют ближе к августу.

Расписание резервных дней ЕГЭ-2026 (11 класс)

Резервные дни основного периода:

22–25 июня 2026 — по всем предметам (расписание распределено по дням).

Дополнительные дни для пересдачи одного предмета:

8 и 9 июля 2026 — возможность пересдать один предмет по выбору выпускника (особенно актуально для обязательных предметов — русский и математика).

Выпускники прошлых лет и те, кто пропустил экзамены по уважительным причинам, также сдают в эти резервные окна.

Как подать заявление на резервный день?

Обратиться в свою школу как можно скорее (желательно сразу после пропуска или получения результатов). Предоставить подтверждающие документы (справка от врача и т.д.). Школа передаёт информацию в региональный центр обработки информации.

Как эффективно подготовиться к пересдаче за короткий срок?

Время между основным и резервным периодом ограничено, поэтому важна интенсивная подготовка:

Анализ ошибок — разберите работу с учителем или репетитором. Фокус на слабых темах — используйте адаптивные платформы, которые находят пробелы автоматически. Ежедневная практика — решайте варианты прошлых лет в формате реального экзамена. Поддержка режима — сон, питание и минимальный стресс.

Следите за официальными источниками: сайт Рособрнадзора и регионального центра обработки информации. Не откладывайте подготовку — даже несколько дней имеют значение.