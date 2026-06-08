Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — главный этап для выпускников 2026 года, определяющий возможности поступления в вузы. Сегодня, 8 июня 2026 года, многие уже сдали первые экзамены и ожидают результатов. В этой статье — актуальный график публикации баллов на 2026 год, способы проверки и подробный план действий при низких результатах. Информация основана на данных Рособрнадзора и региональных источников.

Когда выйдут результаты ЕГЭ-2026: актуальный график

Результаты появляются через 7–14 дней после экзамена. Рособрнадзор устанавливает максимальные сроки обработки работ. Реальные баллы часто приходят раньше.

Основной период (актуальные ориентиры на 2026 год):

1 июня (история, литература, химия) — не позднее 14–15 июня (уже скоро или появляются). 4 июня (русский язык) — не позднее 18–19 июня. 8 июня (математика базовая и профильная) — не позднее 20–21 июня. 11 июня (обществознание, физика) — не позднее 24–25 июня. 15 июня (биология, география, иностранные языки — письменная часть) — не позднее 28 июня. Устная часть иностранных языков и информатика (18–19 июня) — начало июля. Резервные дни (22–25 июня) — результаты в течение нескольких дней после проведения.

Пересдача (8–9 июля) — результаты обычно в середине июля.

Где посмотреть результаты ЕГЭ-2026:

Официальный портал — check.ege.edu.ru (по паспортным данным). Госуслуги — в личном кабинете (раздел «Образование»). Школа — официальные протоколы. Региональные сайты РЦОИ вашего региона. Рекомендуется проверять несколько источников одновременно.

Минимальные баллы ЕГЭ-2026

Для получения аттестата: Русский язык — 24 балла. Математика (база) — удовлетворительно («3»).

Для поступления в вузы (минимальные пороги Минобрнауки, актуально на 2026): Русский язык — 40. Математика (профиль) — 40. Физика — 41. Информатика — 46. Обществознание — 45. История — 40. Химия — 40. Биология — 40. Иностранный язык — 40.

Проходные баллы на бюджет в конкретные вузы обычно значительно выше. Следите за информацией на сайтах университетов.

Что делать, если результат ЕГЭ ниже ожидаемого: пошаговый план

Не паникуйте. Низкий балл — не конец пути. Действуйте быстро.

1. Подать апелляцию

О нарушении порядка проведения — в день экзамена. О несогласии с баллами — в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов в вашем регионе.

Как подать:

Заявление в школе или ППЭ (в двух экземплярах). Подготовьте аргументы, особенно для развёрнутых ответов. Рассмотрение — до 4 дней. Баллы могут повысить, оставить или (редко) понизить.

2. Пересдача ЕГЭ-2026

Обязательные предметы (русский, математика) — можно пересдать 8–9 июля или в дополнительный период (сентябрь). Предметы по выбору — обычно только в следующем году (исключения — уважительные причины с документами).

Предыдущий результат аннулируется при пересдаче.

3. Альтернативы поступления

Платное обучение в вузах.

Целевой приём, отдельные квоты (сироты, дети военнослужащих, многодетные и др.).

СПО (колледжи и техникумы) — поступление по аттестату или внутренним испытаниям.

Подготовка к 2027 году — год на усиленную работу.

Олимпиады, ДВИ, льготы — дополнительные баллы или поступление без ЕГЭ.

4. Анализ и поддержка

Посмотрите работу (если доступна) и разберите ошибки с репетитором. Обратитесь к школьному психологу или специалисту для снятия стресса.

Полезные советы для выпускников 2026

Делайте скриншоты и сохраняйте все документы. Мониторьте сайты вузов — приёмная кампания стартует сразу после публикации баллов. Подавайте документы в 5–10 вузов с разными проходными баллами. Один экзамен не определяет всю жизнь. Многие успешные люди проходили через пересдачи.

Результаты ЕГЭ-2026 уже начинают появляться. Действуйте спокойно и системно — у вас есть все инструменты для успешного поступления. Актуальную информацию уточняйте на официальных ресурсах Рособрнадзора и Госуслугах.