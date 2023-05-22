Мероприятия проекта “Поколение Z”

В проведении проекта “Поколение Z”, организованного АНОО “Дом Знаний”, также включены мероприятия по психолого-педагогической работе.
Это организация и проведение 50-ти тренингов для социализации и адаптации 500 детей.
Данные тренинги будут проводиться на базах социально-реабилитационных центров, мест размещения беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, а также возвращенных с территории Ближнего Востока.
Все мероприятия будут нацелены на подтверждение национальной идентичности детей, как Россиян, и проведение с ними психологического и интеллектуального сопровождения.
Участники будут награждены памятными сувенирами.
Это организация и проведение 50-ти тренингов для социализации и адаптации 500 детей.
Данные тренинги будут проводиться на базах социально-реабилитационных центров, мест размещения беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, а также возвращенных с территории Ближнего Востока.
Все мероприятия будут нацелены на подтверждение национальной идентичности детей, как Россиян, и проведение с ними психологического и интеллектуального сопровождения.
Участники будут награждены памятными сувенирами.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается