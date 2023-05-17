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Задачи проекта "Поколение Z"

Екатерина Магомедова

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АНОО “Дом Знаний” запланировано проведение психолого-педагогической работы с молодыми людьми целевых групп, в возрасте от 14 до 18 лет.
“Поколение Z” предполагает проведение занятий по предметам общего цикла, а также развитие специальных навыков участников.
Запланировано 500 занятий для 10-ти детей из числа беженцев, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также территории боевых действий на Ближнем Востоке.

Занятия будут включать в себя темы:

• Предметов школьного цикла;

• Профориентации;

• soft-skills;

• Краеведения;

• Психологии;

• И финансовой грамотности.
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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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