Задачи проекта "Поколение Z"

АНОО “Дом Знаний” запланировано проведение психолого-педагогической работы с молодыми людьми целевых групп, в возрасте от 14 до 18 лет.

“Поколение Z” предполагает проведение занятий по предметам общего цикла, а также развитие специальных навыков участников.

Запланировано 500 занятий для 10-ти детей из числа беженцев, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также территории боевых действий на Ближнем Востоке.



Занятия будут включать в себя темы:



• Предметов школьного цикла;



• Профориентации;



• soft-skills;



• Краеведения;



• Психологии;



• И финансовой грамотности.