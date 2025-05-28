Есть ли в Турции русские школы? Всё, что нужно знать родителям в 2025 году
Турция — популярное направление для переезда у россиян: мягкий климат, развитая инфраструктура, простота оформления ВНЖ. Но одним из главных вопросов для семей с детьми остаётся: есть ли в Турции русские школы? Ответ — да, и их становится всё больше.
В этой статье мы расскажем, какие русские школы действуют в Турции, как они работают, выдают ли российский аттестат и сколько стоит обучение.
Где находятся русские школы в Турции
Русскоязычные школы открыты в популярных городах с большой русскоговорящей диаспорой. Вот основные направления:
Какие бывают русские школы
В Турции представлены несколько типов русскоязычных школ:
Выдают ли аттестат российского образца?
Да, при выборе аккредитованной школы или официального партнёра российских онлайн-школ (с лицензией и аккредитацией) дети получают государственный аттестат РФ. Он признаётся в российских вузах, колледжах и школах.
Важно уточнять наличие аккредитации, чтобы избежать проблем при возвращении в РФ или при поступлении.
Сколько стоит обучение в русской школе в Турции?
Преимущества русских школ в Турции
Онлайн-школа как альтернатива
Если в вашем городе в Турции нет русской школы — оптимальным вариантом станет онлайн-обучение в лицензированной российской школе. Например, «Дом Знаний» предоставляет:
Вы можете перевести ребёнка в такую школу через портал Госуслуги — процедура полностью официальна.
Вывод
Да, в Турции есть русские школы — от официальных до частных и онлайн-форматов. Главное — выбрать аккредитованное учреждение, чтобы ребёнок получил качественное образование и признанный аттестат.
Если вы ищете стабильность, русскоязычную среду и легкость перехода — онлайн-школа с поддержкой в Турции, как «Дом Знаний», станет отличным решением.
Уже живёте в Турции или только планируете переезд? Позаботьтесь об образовании ребёнка заранее!
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