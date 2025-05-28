Есть ли в Турции русские школы? Всё, что нужно знать родителям в 2025 году

Турция — популярное направление для переезда у россиян: мягкий климат, развитая инфраструктура, простота оформления ВНЖ. Но одним из главных вопросов для семей с детьми остаётся: есть ли в Турции русские школы? Ответ — да, и их становится всё больше.

В этой статье мы расскажем, какие русские школы действуют в Турции, как они работают, выдают ли российский аттестат и сколько стоит обучение.

Где находятся русские школы в Турции

Русскоязычные школы открыты в популярных городах с большой русскоговорящей диаспорой. Вот основные направления:

Анталья — самый популярный регион с несколькими школами

Алания — быстро развивающееся направление с новыми учебными центрами

Стамбул — международные школы с русскими программами

Мерсин, Измир, Бодрум — появляются частные инициативы и филиалы

Какие бывают русские школы

В Турции представлены несколько типов русскоязычных школ:

Аккредитованные российские школы — действуют по российским ФГОС, выдают государственный аттестат РФ (например, школа при посольстве в Анкаре)

Частные школы с русской программой — часто работают как филиалы онлайн-школ (например, «Дом Знаний»)

Онлайн-школы с обучением на территории Турции — ребёнок учится дистанционно, но с возможностью очных встреч и мероприятий

Выдают ли аттестат российского образца?

Да, при выборе аккредитованной школы или официального партнёра российских онлайн-школ (с лицензией и аккредитацией) дети получают государственный аттестат РФ. Он признаётся в российских вузах, колледжах и школах.

Важно уточнять наличие аккредитации, чтобы избежать проблем при возвращении в РФ или при поступлении.

Сколько стоит обучение в русской школе в Турции?

🔸 Частные школы: от 3 000 до 8 000 евро в год

🔸 Онлайн-школы с сопровождением в Турции: от 70 000 руб в год

🔸 Школы при посольствах: бесплатны, но имеют ограниченные места и строгие требования к родителям

Преимущества русских школ в Турции

Обучение на родном языке

Сохранение российской программы и традиций

Гибкий график и онлайн-доступ к урокам

Поддержка при поступлении в вузы РФ

Комфортная адаптация ребёнка в новой стране

Онлайн-школа как альтернатива

Если в вашем городе в Турции нет русской школы — оптимальным вариантом станет онлайн-обучение в лицензированной российской школе. Например, «Дом Знаний» предоставляет:

Полноценное дистанционное образование

Государственный аттестат РФ

Поддержку кураторов

Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ

Онлайн и очные мероприятия в Турции

Вы можете перевести ребёнка в такую школу через портал Госуслуги — процедура полностью официальна.

Вывод

Да, в Турции есть русские школы — от официальных до частных и онлайн-форматов. Главное — выбрать аккредитованное учреждение, чтобы ребёнок получил качественное образование и признанный аттестат.

Если вы ищете стабильность, русскоязычную среду и легкость перехода — онлайн-школа с поддержкой в Турции, как «Дом Знаний», станет отличным решением.