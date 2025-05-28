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Есть ли русские школы в Турции? Где учиться детям русскоязычных семей в 2025

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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Есть ли в Турции русские школы? Всё, что нужно знать родителям в 2025 году

Турция — популярное направление для переезда у россиян: мягкий климат, развитая инфраструктура, простота оформления ВНЖ. Но одним из главных вопросов для семей с детьми остаётся: есть ли в Турции русские школы? Ответ — да, и их становится всё больше.

В этой статье мы расскажем, какие русские школы действуют в Турции, как они работают, выдают ли российский аттестат и сколько стоит обучение.

Где находятся русские школы в Турции

Русскоязычные школы открыты в популярных городах с большой русскоговорящей диаспорой. Вот основные направления:

  • Анталья — самый популярный регион с несколькими школами
  • Алания — быстро развивающееся направление с новыми учебными центрами
  • Стамбул — международные школы с русскими программами
  • Мерсин, Измир, Бодрум — появляются частные инициативы и филиалы

    • Какие бывают русские школы

    В Турции представлены несколько типов русскоязычных школ:

    1. Аккредитованные российские школы — действуют по российским ФГОС, выдают государственный аттестат РФ (например, школа при посольстве в Анкаре)
    2. Частные школы с русской программой — часто работают как филиалы онлайн-школ (например, «Дом Знаний»)
    3. Онлайн-школы с обучением на территории Турции — ребёнок учится дистанционно, но с возможностью очных встреч и мероприятий

      4. Выдают ли аттестат российского образца?

      Да, при выборе аккредитованной школы или официального партнёра российских онлайн-школ (с лицензией и аккредитацией) дети получают государственный аттестат РФ. Он признаётся в российских вузах, колледжах и школах.

      Важно уточнять наличие аккредитации, чтобы избежать проблем при возвращении в РФ или при поступлении.

      Сколько стоит обучение в русской школе в Турции?

      • 🔸 Частные школы: от 3 000 до 8 000 евро в год
      • 🔸 Онлайн-школы с сопровождением в Турции: от 70 000 руб в год
      • 🔸 Школы при посольствах: бесплатны, но имеют ограниченные места и строгие требования к родителям

        • Преимущества русских школ в Турции

        • Обучение на родном языке
        • Сохранение российской программы и традиций
        • Гибкий график и онлайн-доступ к урокам
        • Поддержка при поступлении в вузы РФ
        • Комфортная адаптация ребёнка в новой стране

          • Онлайн-школа как альтернатива

          Если в вашем городе в Турции нет русской школы — оптимальным вариантом станет онлайн-обучение в лицензированной российской школе. Например, «Дом Знаний» предоставляет:

          • Полноценное дистанционное образование
          • Государственный аттестат РФ
          • Поддержку кураторов
          • Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ
          • Онлайн и очные мероприятия в Турции

            • Вы можете перевести ребёнка в такую школу через портал Госуслуги — процедура полностью официальна.

            Вывод

            Да, в Турции есть русские школы — от официальных до частных и онлайн-форматов. Главное — выбрать аккредитованное учреждение, чтобы ребёнок получил качественное образование и признанный аттестат.

            Если вы ищете стабильность, русскоязычную среду и легкость перехода — онлайн-школа с поддержкой в Турции, как «Дом Знаний», станет отличным решением.

            Уже живёте в Турции или только планируете переезд? Позаботьтесь об образовании ребёнка заранее!

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            Екатерина Магомедова

            Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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