Сайты для изучения английского помогают заниматься в своём темпе: между уроками, в дороге или на каникулах. Но ресурсов так много, что легко потратить больше времени на выбор, чем на сами занятия. Мы собрали полезные сайты и приложения для изучения английского языка и разделили их по навыкам: понимание речи на слух и разговор, словарный запас, грамматика и чтение. Большинством из них можно пользоваться бесплатно — платная версия обычно только добавляет функции. В подборке вы найдёте ресурсы для разных уровней — от тех, кто учит язык с нуля, до тех, кто уже свободно читает и хочет поддерживать знание языка.
Прежде чем выбирать ресурс, определите свой уровень английского. Начинающему (A1–A2) подойдут простые тексты, короткие диалоги и базовая грамматика, а ученику уровня B1 и выше — живая речь носителей языка и тексты в оригинале. Подробнее о том, чем отличаются уровни, мы рассказали в статье «Уровни владения английским языком».
Учимся понимать и говорить по-английски
Понимание речи на слух — аудирование — часто даётся труднее всего: в учебнике слова звучат чётко, а в жизни носители языка говорят быстро и «съедают» звуки. Лучший способ привыкнуть к звучанию языка — слушать английский каждый день хотя бы по 10–15 минут и сразу проговаривать услышанное вслух. Ниже — сайты, которые помогут освоиться в живой речи и начать говорить на иностранном языке.
ELLLO — короткие диалоги с носителями языка
На сайте собрано более 3 000 аудио- и видеозаписей, в которых люди из разных стран обсуждают обычные темы: учёбу, хобби, путешествия. Записи рассортированы по уровням — от A1 до C1. К большинству записей есть текст, словарик и задания на понимание. Как заниматься: прослушайте запись без текста, ответьте на вопросы, а затем включите её ещё раз с текстом и выпишите новые слова. Ресурс полностью бесплатный и полезен как для начинающих, так и для продвинутых пользователей.
Forvo — произношение любого слова
Forvo — словарь произношения, в котором слова и фразы записывают сами носители языка. Можно сравнить, как одно и то же слово звучит у британца, американца или австралийца. В базе можно найти даже редкие слова и имена собственные. Сервис выручает, когда в учебнике нет аудио, а транскрипция вызывает сомнения. Слушать произношение можно бесплатно, а зарегистрированные пользователи могут попросить носителей озвучить слово, которого ещё нет в базе.
TED — выступления с субтитрами
На TED тысячи коротких лекций о науке, технологиях, психологии и искусстве. У видео есть английские субтитры и расшифровка выступления, у многих — перевод на русский язык, сделанный волонтёрами. Подходит ученикам начиная с уровня B1: сначала смотрите с английскими субтитрами, потом — без них. Так вы учитесь понимать речь в естественном темпе.
HelloTalk — разговорная практика с иностранцами
Приложение для языкового обмена: вы помогаете иностранцу с русским, а он вам — с английским. Пользователи общаются в чате, голосовыми сообщениями и по видеосвязи, а собеседник может исправить ошибки прямо в вашем сообщении. Базовые функции бесплатные. Для пользователей младше 18 лет действуют ограничения: они могут искать собеседников только среди сверстников. Школьникам лучше пользоваться приложением вместе с родителями.
Совет: попробуйте технику «шэдоуинг» — включите короткую запись и повторяйте за диктором с отставанием в одну-две секунды. Так вы одновременно тренируете аудирование, произношение и интонацию.
Расширяем словарный запас
Словарный запас — основа изучения любого иностранного языка: без слов не получится ни понять текст, ни поддержать разговор. Новые слова лучше учить не списком, а в словосочетаниях и примерах, а затем регулярно повторять. С этим отлично справляются сервисы с карточками и интервальными повторениями — они помогут запомнить слова надолго.
Quizlet — карточки и игры
В Quizlet собраны миллионы готовых наборов слов по темам и школьным учебникам — их составили другие ученики и учителя. Можно создать и свой набор. Слова тренируются в разных режимах: карточки, заучивание, тест, игра на скорость. Карточки бесплатные, а часть режимов и версия без рекламы доступны по подписке.
Anki — интервальные повторения
Anki показывает карточку именно в тот момент, когда вы вот-вот её забудете, поэтому слова переходят в долгосрочную память. Можно найти и скачать готовые колоды, которые собрали другие пользователи, или создать свои с картинками и аудио. Программа бесплатна для компьютера, Android и браузера, приложение для iPhone — платное.
Cambridge Dictionary — словарь с примерами
Онлайн-словарь издательства Кембриджского университета объясняет значение слова на простом английском, показывает транскрипцию, британское и американское произношение и примеры употребления. Есть англо-русский раздел. Словарь бесплатный и подходит ученикам любого уровня — это полезный инструмент для изучения новых слов.
Vocabulary.com — словарь и тренажёр
Сайт объясняет слова простым языком и предлагает упражнения, которые подстраиваются под ваши ответы: слова, в которых вы ошибаетесь, встречаются чаще. Словарь открыт всем, полный доступ к тренажёру — по подписке. Ресурс полностью на английском языке, поэтому лучше подходит с уровня B1.
Совет: учите 5–10 новых слов в день и записывайте их вместе с примером. Отдельное внимание уделите фразовым глаголам — без них трудно понимать живую речь.
Разбираемся в грамматике
Грамматика — это правила, по которым слова соединяются в предложения. Время глагола, артикль или порядок слов меняют смысл фразы на английском языке, поэтому без грамматики вас могут понять неправильно. Лучше всего работает связка «короткое правило — сразу упражнения».
Perfect English Grammar — правила и упражнения
Понятные объяснения тем от простых времён до условных предложений, косвенной речи и фразовых глаголов. К темам даны упражнения и материалы для печати. Основные материалы бесплатные, полный курс — платный. Объяснения на английском языке, поэтому сайт удобен с уровня A2.
English Page — онлайн-учебник грамматики
Бесплатный онлайн-учебник для изучения английской грамматики: времена, модальные глаголы, условные предложения, герундий и инфинитив. По темам есть упражнения с ответами, поэтому ресурс подходит для самостоятельной отработки тем.
Статьи «Дом Знаний» по грамматике английского
В блоге онлайн-школы есть статьи, где ключевые темы объяснены на русском языке и разобраны на примерах: «Все времена глагола в английском языке», «Present Simple», «Present Continuous», «Past Simple», «Present Perfect», «Артикли в английском языке», «Предлоги в английском языке», «Типы вопросов» и «Условные предложения». Эти статьи помогут разобраться в правиле, а закрепить его можно упражнениями на одном из сайтов выше.
С чего начинать изучение грамматики английского языка на каждом уровне:
|
Уровень
|
Темы грамматики
|
A1
|
Глагол to be, Present Simple, артикли, множественное число, притяжательные местоимения
|
A2
|
Past Simple, Present Continuous, будущее время, степени сравнения прилагательных, предлоги
|
B1
|
Present Perfect, модальные глаголы, условные предложения 0 и 1 типа, пассивный залог
|
B2
|
Все времена, условные предложения 2 и 3 типа, косвенная речь, герундий и инфинитив
Тренируемся читать
Чтение пополняет словарный запас и закрепляет грамматику: вы видите знакомые конструкции в живых текстах. Подбирайте тексты так, чтобы большинство слов было знакомо, а незнакомых встречалось не больше 5–10 на страницу. Если приходится переводить каждое предложение, возьмите материал попроще.
News in Levels — новости трёх уровней сложности
Каждая новость написана в трёх версиях для разных уровней: от очень простой до почти оригинальной. К текстам есть аудио, поэтому можно одновременно читать и слушать. Сайт бесплатный, новые материалы появляются регулярно.
Breaking News English — уроки на основе новостей
Готовые уроки по свежим новостям: один и тот же текст в семи уровнях сложности, аудио с выбором скорости, задания на понимание, лексику и грамматику. Материалы бесплатные, их можно распечатать.
ReadTheory — тренажёр понимания текста
Сайт предлагает короткие тексты с вопросами и подстраивает сложность под ваши ответы: чем лучше результат, тем сложнее следующий текст. Видна статистика прогресса. Для учеников ресурс бесплатный.
Совет: читайте о том, что вам интересно, — о любимых играх, спорте или сериалах. Полезные тексты для начала — адаптированные книги и короткие цитаты на английском с переводом.
Прокачиваем все навыки в комплексе
Комплексные платформы объединяют аудирование, словарный запас, грамматику и письмо в одной программе. Они удобны, когда хочется заниматься понемногу каждый день и не собирать материалы по разным сайтам. Такие сервисы не заменяют курсы с учителем, но хорошо их дополняют.
Duolingo — уроки в игровой форме
Короткие уроки по 5–10 минут, очки опыта, лиги и серия дней без пропусков помогают не бросить занятия. Приложение тренирует слова, простую грамматику, чтение и произношение в формате мини-заданий. Основная версия бесплатная. Минус — правила почти не объясняются, поэтому Duolingo лучше сочетать с другими ресурсами из подборки.
Puzzle English — упражнения на видео и сериалах
Российская платформа для изучения английского языка: упражнения на понимание речи по фрагментам фильмов и сериалов, грамматика и тренажёр слов. Часть материалов доступна бесплатно, полный доступ — по подписке.
EngVid — видеоуроки от преподавателей
Более 2 000 бесплатных видеоуроков от опытных преподавателей: грамматика, лексика, произношение, разговорные выражения, деловой английский и подготовка к экзаменам IELTS и TOEFL. Ко многим урокам есть короткий тест.
Сводная таблица полезных ресурсов для изучения английского языка:
|
Ресурс
|
Что тренирует
|
Уровень
|
Бесплатно
|
ELLLO
|
Аудирование
|
A1–C1
|
Да
|
Forvo
|
Произношение
|
Любой
|
Базовая версия
|
TED
|
Аудирование
|
B1–C2
|
Да
|
HelloTalk
|
Разговорная практика
|
A2–C2
|
Базовая версия
|
Quizlet
|
Слова
|
Любой
|
Базовая версия
|
Anki
|
Слова
|
Любой
|
Да (кроме iPhone)
|
Cambridge Dictionary
|
Слова, произношение
|
Любой
|
Да
|
Vocabulary.com
|
Слова
|
B1–C2
|
Базовая версия
|
Perfect English Grammar
|
Грамматика
|
A2–C1
|
Основные материалы
|
English Page
|
Грамматика
|
A2–C1
|
Да
|
News in Levels
|
Чтение, аудирование
|
A1–B2
|
Да
|
Breaking News English
|
Чтение
|
A1–C1
|
Да
|
ReadTheory
|
Чтение
|
A2–C1
|
Да (для учеников)
|
Duolingo
|
Все навыки
|
A1–B1
|
Базовая версия
|
Puzzle English
|
Все навыки
|
A1–B2
|
Частично
|
EngVid
|
Все навыки
|
A2–C1
|
Да
Часть зарубежных сервисов может открываться нестабильно — если сайт не загружается, выберите аналог из того же раздела.
Как проходит изучение английского в онлайн-школе «Дом Знаний»
Сайты, приложения и бесплатные курсы — отличное дополнение к учёбе, но у них есть предел: приложение не объяснит, почему вы путаете времена, не исправит произношение и не составит план занятий под ваши цели. Быстрее всего английский язык осваивают те, кто совмещает самостоятельную практику с уроками у учителя.
В онлайн-школе «Дом Знаний» английский язык входит в общеобразовательную программу. Вот как устроено обучение:
- Диагностика знаний. В начале обучения она помогает определить уровень ученика и пробелы, которые нужно закрыть.
- Живые онлайн-уроки. Занятия с учителем проходят в мини-группах до 10 учеников, поэтому на каждом уроке у ребёнка есть время говорить. На отдельных тарифах доступны индивидуальные уроки и персональная траектория обучения.
- Видеоуроки и интерактивные задания. Чтобы повторить тему или разобраться с пропущенным материалом, есть библиотека из более чем 10 000 видеоуроков по школьным предметам, а также дополнительные курсы.
- Поддержка тьютора и психолога. Тьютор помогает держать темп, следит за прогрессом и выполнением домашних заданий, психолог помогает справиться с волнением и сохранить мотивацию.
- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Она включена в обучение на большинстве тарифов, поэтому к экзамену по английскому языку ученики готовятся в рамках программы.
- Государственный аттестат. Школа работает по лицензии и имеет государственную аккредитацию.
Попробовать обучение можно бесплатно в пробный период, а если в первые 14 дней после начала занятий формат не подойдёт, школа вернёт 100% оплаты. Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8 800 600 60 77, и менеджер подберёт удобный формат.
Вопросы и ответы
- Можно ли выучить английский только по сайтам?
Дойти до базового уровня можно, но это займёт больше времени: сайты не дают обратной связи по произношению и устной речи. Оптимально совмещать самостоятельное изучение языка с уроками у учителя: он поможет найти и исправить ошибки.
- Какие сайты подойдут тем, кто учит английский с нуля?
Для старта подойдут Duolingo, ELLLO (записи начального уровня), Quizlet для первых слов и News in Levels с самыми простыми версиями новостей.
- Сколько времени в день нужно заниматься?
Регулярность важнее длительности: 20–30 минут каждый день дают больше, чем три часа раз в неделю. Чередуйте разные задания — слушайте, читайте, учите слова и говорите.
- Какие сайты для изучения английского полностью бесплатные?
Полностью бесплатны ELLLO, Cambridge Dictionary, English Page, News in Levels, Breaking News English и EngVid. У Duolingo, Quizlet, Forvo и Perfect English Grammar есть бесплатная базовая версия, а ReadTheory бесплатен для учеников.
- Как понять свой уровень английского?
Пройдите онлайн-тест на знание языка или диагностику у учителя. Уровни обозначаются по шкале от A1 (начальный) до C2 (свободное владение).
- Подходят ли эти сайты школьникам?
Да, большинство ресурсов из подборки подходят школьникам. Детям младшего возраста лучше заниматься вместе с родителями, а приложения для общения с иностранцами использовать только под их контролем. Для изучения английского по школьной программе пригодятся статьи блога «Дом Знаний» о временах, артиклях и предлогах.
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