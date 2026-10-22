Сайты для изучения английского помогают заниматься в своём темпе: между уроками, в дороге или на каникулах. Но ресурсов так много, что легко потратить больше времени на выбор, чем на сами занятия. Мы собрали полезные сайты и приложения для изучения английского языка и разделили их по навыкам: понимание речи на слух и разговор, словарный запас, грамматика и чтение. Большинством из них можно пользоваться бесплатно — платная версия обычно только добавляет функции. В подборке вы найдёте ресурсы для разных уровней — от тех, кто учит язык с нуля, до тех, кто уже свободно читает и хочет поддерживать знание языка.

Прежде чем выбирать ресурс, определите свой уровень английского. Начинающему (A1–A2) подойдут простые тексты, короткие диалоги и базовая грамматика, а ученику уровня B1 и выше — живая речь носителей языка и тексты в оригинале. Подробнее о том, чем отличаются уровни, мы рассказали в статье «Уровни владения английским языком».

Учимся понимать и говорить по-английски

Понимание речи на слух — аудирование — часто даётся труднее всего: в учебнике слова звучат чётко, а в жизни носители языка говорят быстро и «съедают» звуки. Лучший способ привыкнуть к звучанию языка — слушать английский каждый день хотя бы по 10–15 минут и сразу проговаривать услышанное вслух. Ниже — сайты, которые помогут освоиться в живой речи и начать говорить на иностранном языке.

ELLLO — короткие диалоги с носителями языка

На сайте собрано более 3 000 аудио- и видеозаписей, в которых люди из разных стран обсуждают обычные темы: учёбу, хобби, путешествия. Записи рассортированы по уровням — от A1 до C1. К большинству записей есть текст, словарик и задания на понимание. Как заниматься: прослушайте запись без текста, ответьте на вопросы, а затем включите её ещё раз с текстом и выпишите новые слова. Ресурс полностью бесплатный и полезен как для начинающих, так и для продвинутых пользователей.

Forvo — произношение любого слова

Forvo — словарь произношения, в котором слова и фразы записывают сами носители языка. Можно сравнить, как одно и то же слово звучит у британца, американца или австралийца. В базе можно найти даже редкие слова и имена собственные. Сервис выручает, когда в учебнике нет аудио, а транскрипция вызывает сомнения. Слушать произношение можно бесплатно, а зарегистрированные пользователи могут попросить носителей озвучить слово, которого ещё нет в базе.

TED — выступления с субтитрами

На TED тысячи коротких лекций о науке, технологиях, психологии и искусстве. У видео есть английские субтитры и расшифровка выступления, у многих — перевод на русский язык, сделанный волонтёрами. Подходит ученикам начиная с уровня B1: сначала смотрите с английскими субтитрами, потом — без них. Так вы учитесь понимать речь в естественном темпе.

HelloTalk — разговорная практика с иностранцами

Приложение для языкового обмена: вы помогаете иностранцу с русским, а он вам — с английским. Пользователи общаются в чате, голосовыми сообщениями и по видеосвязи, а собеседник может исправить ошибки прямо в вашем сообщении. Базовые функции бесплатные. Для пользователей младше 18 лет действуют ограничения: они могут искать собеседников только среди сверстников. Школьникам лучше пользоваться приложением вместе с родителями.

Совет: попробуйте технику «шэдоуинг» — включите короткую запись и повторяйте за диктором с отставанием в одну-две секунды. Так вы одновременно тренируете аудирование, произношение и интонацию.

Расширяем словарный запас

Словарный запас — основа изучения любого иностранного языка: без слов не получится ни понять текст, ни поддержать разговор. Новые слова лучше учить не списком, а в словосочетаниях и примерах, а затем регулярно повторять. С этим отлично справляются сервисы с карточками и интервальными повторениями — они помогут запомнить слова надолго.

Quizlet — карточки и игры

В Quizlet собраны миллионы готовых наборов слов по темам и школьным учебникам — их составили другие ученики и учителя. Можно создать и свой набор. Слова тренируются в разных режимах: карточки, заучивание, тест, игра на скорость. Карточки бесплатные, а часть режимов и версия без рекламы доступны по подписке.

Anki — интервальные повторения

Anki показывает карточку именно в тот момент, когда вы вот-вот её забудете, поэтому слова переходят в долгосрочную память. Можно найти и скачать готовые колоды, которые собрали другие пользователи, или создать свои с картинками и аудио. Программа бесплатна для компьютера, Android и браузера, приложение для iPhone — платное.

Cambridge Dictionary — словарь с примерами

Онлайн-словарь издательства Кембриджского университета объясняет значение слова на простом английском, показывает транскрипцию, британское и американское произношение и примеры употребления. Есть англо-русский раздел. Словарь бесплатный и подходит ученикам любого уровня — это полезный инструмент для изучения новых слов.

Vocabulary.com — словарь и тренажёр

Сайт объясняет слова простым языком и предлагает упражнения, которые подстраиваются под ваши ответы: слова, в которых вы ошибаетесь, встречаются чаще. Словарь открыт всем, полный доступ к тренажёру — по подписке. Ресурс полностью на английском языке, поэтому лучше подходит с уровня B1.

Совет: учите 5–10 новых слов в день и записывайте их вместе с примером. Отдельное внимание уделите фразовым глаголам — без них трудно понимать живую речь.

Разбираемся в грамматике

Грамматика — это правила, по которым слова соединяются в предложения. Время глагола, артикль или порядок слов меняют смысл фразы на английском языке, поэтому без грамматики вас могут понять неправильно. Лучше всего работает связка «короткое правило — сразу упражнения».

Perfect English Grammar — правила и упражнения

Понятные объяснения тем от простых времён до условных предложений, косвенной речи и фразовых глаголов. К темам даны упражнения и материалы для печати. Основные материалы бесплатные, полный курс — платный. Объяснения на английском языке, поэтому сайт удобен с уровня A2.

English Page — онлайн-учебник грамматики

Бесплатный онлайн-учебник для изучения английской грамматики: времена, модальные глаголы, условные предложения, герундий и инфинитив. По темам есть упражнения с ответами, поэтому ресурс подходит для самостоятельной отработки тем.

Статьи «Дом Знаний» по грамматике английского

В блоге онлайн-школы есть статьи, где ключевые темы объяснены на русском языке и разобраны на примерах: «Все времена глагола в английском языке», «Present Simple», «Present Continuous», «Past Simple», «Present Perfect», «Артикли в английском языке», «Предлоги в английском языке», «Типы вопросов» и «Условные предложения». Эти статьи помогут разобраться в правиле, а закрепить его можно упражнениями на одном из сайтов выше.

С чего начинать изучение грамматики английского языка на каждом уровне:

Уровень Темы грамматики A1 Глагол to be, Present Simple, артикли, множественное число, притяжательные местоимения A2 Past Simple, Present Continuous, будущее время, степени сравнения прилагательных, предлоги B1 Present Perfect, модальные глаголы, условные предложения 0 и 1 типа, пассивный залог B2 Все времена, условные предложения 2 и 3 типа, косвенная речь, герундий и инфинитив

Тренируемся читать

Чтение пополняет словарный запас и закрепляет грамматику: вы видите знакомые конструкции в живых текстах. Подбирайте тексты так, чтобы большинство слов было знакомо, а незнакомых встречалось не больше 5–10 на страницу. Если приходится переводить каждое предложение, возьмите материал попроще.

News in Levels — новости трёх уровней сложности

Каждая новость написана в трёх версиях для разных уровней: от очень простой до почти оригинальной. К текстам есть аудио, поэтому можно одновременно читать и слушать. Сайт бесплатный, новые материалы появляются регулярно.

Breaking News English — уроки на основе новостей

Готовые уроки по свежим новостям: один и тот же текст в семи уровнях сложности, аудио с выбором скорости, задания на понимание, лексику и грамматику. Материалы бесплатные, их можно распечатать.

ReadTheory — тренажёр понимания текста

Сайт предлагает короткие тексты с вопросами и подстраивает сложность под ваши ответы: чем лучше результат, тем сложнее следующий текст. Видна статистика прогресса. Для учеников ресурс бесплатный.

Совет: читайте о том, что вам интересно, — о любимых играх, спорте или сериалах. Полезные тексты для начала — адаптированные книги и короткие цитаты на английском с переводом.

Прокачиваем все навыки в комплексе

Комплексные платформы объединяют аудирование, словарный запас, грамматику и письмо в одной программе. Они удобны, когда хочется заниматься понемногу каждый день и не собирать материалы по разным сайтам. Такие сервисы не заменяют курсы с учителем, но хорошо их дополняют.

Duolingo — уроки в игровой форме

Короткие уроки по 5–10 минут, очки опыта, лиги и серия дней без пропусков помогают не бросить занятия. Приложение тренирует слова, простую грамматику, чтение и произношение в формате мини-заданий. Основная версия бесплатная. Минус — правила почти не объясняются, поэтому Duolingo лучше сочетать с другими ресурсами из подборки.

Puzzle English — упражнения на видео и сериалах

Российская платформа для изучения английского языка: упражнения на понимание речи по фрагментам фильмов и сериалов, грамматика и тренажёр слов. Часть материалов доступна бесплатно, полный доступ — по подписке.

EngVid — видеоуроки от преподавателей

Более 2 000 бесплатных видеоуроков от опытных преподавателей: грамматика, лексика, произношение, разговорные выражения, деловой английский и подготовка к экзаменам IELTS и TOEFL. Ко многим урокам есть короткий тест.

Сводная таблица полезных ресурсов для изучения английского языка:

Ресурс Что тренирует Уровень Бесплатно ELLLO Аудирование A1–C1 Да Forvo Произношение Любой Базовая версия TED Аудирование B1–C2 Да HelloTalk Разговорная практика A2–C2 Базовая версия Quizlet Слова Любой Базовая версия Anki Слова Любой Да (кроме iPhone) Cambridge Dictionary Слова, произношение Любой Да Vocabulary.com Слова B1–C2 Базовая версия Perfect English Grammar Грамматика A2–C1 Основные материалы English Page Грамматика A2–C1 Да News in Levels Чтение, аудирование A1–B2 Да Breaking News English Чтение A1–C1 Да ReadTheory Чтение A2–C1 Да (для учеников) Duolingo Все навыки A1–B1 Базовая версия Puzzle English Все навыки A1–B2 Частично EngVid Все навыки A2–C1 Да

Часть зарубежных сервисов может открываться нестабильно — если сайт не загружается, выберите аналог из того же раздела.

Как проходит изучение английского в онлайн-школе «Дом Знаний»

Сайты, приложения и бесплатные курсы — отличное дополнение к учёбе, но у них есть предел: приложение не объяснит, почему вы путаете времена, не исправит произношение и не составит план занятий под ваши цели. Быстрее всего английский язык осваивают те, кто совмещает самостоятельную практику с уроками у учителя.

В онлайн-школе «Дом Знаний» английский язык входит в общеобразовательную программу. Вот как устроено обучение:

Диагностика знаний. В начале обучения она помогает определить уровень ученика и пробелы, которые нужно закрыть. Живые онлайн-уроки. Занятия с учителем проходят в мини-группах до 10 учеников, поэтому на каждом уроке у ребёнка есть время говорить. На отдельных тарифах доступны индивидуальные уроки и персональная траектория обучения. Видеоуроки и интерактивные задания. Чтобы повторить тему или разобраться с пропущенным материалом, есть библиотека из более чем 10 000 видеоуроков по школьным предметам, а также дополнительные курсы. Поддержка тьютора и психолога. Тьютор помогает держать темп, следит за прогрессом и выполнением домашних заданий, психолог помогает справиться с волнением и сохранить мотивацию. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Она включена в обучение на большинстве тарифов, поэтому к экзамену по английскому языку ученики готовятся в рамках программы. Государственный аттестат. Школа работает по лицензии и имеет государственную аккредитацию.

Попробовать обучение можно бесплатно в пробный период, а если в первые 14 дней после начала занятий формат не подойдёт, школа вернёт 100% оплаты. Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8 800 600 60 77 , и менеджер подберёт удобный формат.

Вопросы и ответы

Можно ли выучить английский только по сайтам?

Дойти до базового уровня можно, но это займёт больше времени: сайты не дают обратной связи по произношению и устной речи. Оптимально совмещать самостоятельное изучение языка с уроками у учителя: он поможет найти и исправить ошибки.

Какие сайты подойдут тем, кто учит английский с нуля?

Для старта подойдут Duolingo, ELLLO (записи начального уровня), Quizlet для первых слов и News in Levels с самыми простыми версиями новостей.

Сколько времени в день нужно заниматься?

Регулярность важнее длительности: 20–30 минут каждый день дают больше, чем три часа раз в неделю. Чередуйте разные задания — слушайте, читайте, учите слова и говорите.

Какие сайты для изучения английского полностью бесплатные?

Полностью бесплатны ELLLO, Cambridge Dictionary, English Page, News in Levels, Breaking News English и EngVid. У Duolingo, Quizlet, Forvo и Perfect English Grammar есть бесплатная базовая версия, а ReadTheory бесплатен для учеников.

Как понять свой уровень английского?

Пройдите онлайн-тест на знание языка или диагностику у учителя. Уровни обозначаются по шкале от A1 (начальный) до C2 (свободное владение).

Подходят ли эти сайты школьникам?

Да, большинство ресурсов из подборки подходят школьникам. Детям младшего возраста лучше заниматься вместе с родителями, а приложения для общения с иностранцами использовать только под их контролем. Для изучения английского по школьной программе пригодятся статьи блога «Дом Знаний» о временах, артиклях и предлогах.