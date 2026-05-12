Предлагаем готовые сценарии для разных возрастных групп. Каждый сценарий включает цели, ход праздника, стихи, песни (из предыдущей подборки), игры и рекомендации.

1. Сценарий для младшей группы (3–4 года) — «Праздник солнышка и улыбок»

Продолжительность: 25–35 минут. Место: музыкальный зал или прогулочная площадка. Цели: Создать радостную атмосферу, познакомить с праздником, развить эмоциональность и двигательную активность.

Ход праздника:

Выход детей под музыку — «Улыбка» (Крошка Енот). Приветствие ведущего:Ведущий: Здравствуйте, солнышки! Сегодня 1 июня — День защиты детей! Это ваш праздник! Вас любят, о вас заботятся, и вы всегда под защитой! Стихотворения (читают воспитатели или дети хором): «Мы сегодня все танцуем, песни громкие поём!..» «Дети — это маленькие солнышки...»

Игры и развлечения: «Солнышко и дождик» (классическая подвижная игра). «Передай улыбку» (дети стоят в кругу и передают друг другу улыбку). Танец «Мы маленькие дети» под весёлую музыку. Игра с шариками или мягкими игрушками.

Песни: «Улыбка». «Пусть всегда будет солнце» (припев все вместе).

Завершение: Мыльные пузыри, вручение маленьких подарков (наклейки, шарики, фрукты). Фотосессия с солнышками.

Рекомендации: Много повторений, простые движения, яркие костюмы (шапочки-солнышки).

2. Сценарий для средней группы (4–5 лет) — «Лето пришло к детям!»

Продолжительность: 40 минут.

Ход праздника:

Открытие под песню «Что такое хорошо и что такое плохо». Беседа: Что такое День защиты детей? (Право на счастье, игру, защиту). Стихотворения (дети по очереди): «Наступил день первый лета...» «Дети — это солнышки в ладошках...»

Игровая программа: Конкурс «Собери радугу» (передача цветных лент). Эстафета «Помоги солнышку» (бег с атрибутами). Театрализация короткой сказки «Теремок» или «Колобок» с акцентом на дружбу.

Песни и танцы: «Улыбка». «Когда мои друзья со мной». Танец с цветами или платочками.

Завершение: Чай с угощениями, рисование «Моё счастливое детство».

3. Сценарий для старшей и подготовительной группы (5–7 лет) — «Путешествие по Планете Детства»

Продолжительность: 45–60 минут. Формат: театрализованный утренник на улице или в зале.

Ход праздника:

Выход под музыку — «Крылатые качели» или «Пусть всегда будет солнце». Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня весь мир празднует ваш день! Вы — будущее планеты! 10 лучших стихов (используйте из предыдущей подборки): 4–5 детей читают по 1–2 стихотворению.

Театрализованные сценки: «Права детей» (весёлая форма: право на игру, учение, отдых). Появление персонажей: Солнышко, Дружба, Лето, Злодей «Грусть» (дети его «побеждают» улыбками и песнями).

Конкурсы и игры: Квест по станциям: «Станция талантов», «Спортивная», «Творческая», «Музыкальная». Конкурс «Кто быстрее нарисует солнце». Игра «Ручеёк» или «Море волнуется».

Песни (выбирайте 4–5): «Пусть всегда будет солнце». «Крылатые качели». «Прекрасное далёко». «Детство». «Чему учат в школе».

Завершение: Общий флешмоб, запуск воздушных шаров (экологичные варианты), вручение грамот и подарков.

4. Сценарий для начальной школы (1–4 классы) — «Мы — дети планеты Земля»

Продолжительность: 60–90 минут. Формат: большой концерт + активная часть.

Ход мероприятия: Открытие: Парад классов под гимн праздника («Пусть всегда будет солнце»). Официальная часть (коротко): выступление директора или классного руководителя о правах ребёнка. Концертная программа: Чтение стихов (используйте трогательные из подборки). Выступления: танцы, песни, мини-сценки. Видео-приветствия от родителей.

Интерактивные блоки: Игра по станциям (5–6 станций): спортивные эстафеты, творческие мастер-классы (рисунок, оригами), викторина «Права и обязанности детей». Флешмоб под современные детские хиты. Квест «Защитим планету» (экологический акцент).

Песни: Все 10 из предыдущей подборки — распределить по номерам. Общий хор в конце.

**Завершение: **Чаепитие, дискотека, вручение сладких подарков и дипломов «Самый весёлый», «Самый творческий» и т.д.

Дополнительные идеи для разных форматов

Семейный праздник — пикник с конкурсами «Папа, мама, я — спортивная семья». Для подростков (5–8 класс) — дискуссия о правах детей + волонтёрские акции, флешмоб, благотворительная ярмарка. Уличный формат — большие игры, батуты, мастер-классы, концерт на открытой площадке.

Общие рекомендации для всех возрастов: