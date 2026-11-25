Организовать новогодний праздник в средней школе не так просто, как кажется. Ученики 5–9 классов уже не хотят участвовать в обычном утреннике с длинными стихами и традиционными хороводами, но при этом с удовольствием включаются в интересные конкурсы, командные игры, музыкальные батлы и необычные приключения. Поэтому лучший вариант — сделать праздник динамичным, современным и дать подросткам возможность самим влиять на ход событий.

В этой статье собраны три готовых сценария Нового года в школе для учеников 5–9 классов. Первый подойдёт для общего школьного праздника в формате телевизионного шоу, второй превратит новогодний вечер в увлекательный квест, а третий поможет устроить весёлую вечеринку с конкурсами и музыкальными соревнованиями. В каждом сценарии есть роли, реплики ведущих, задания и идеи для оформления.

Как провести новогодний праздник в средней школе

Для учеников 5–9 классов важно не только содержание программы, но и её подача. Подросткам интереснее участвовать в событиях, где можно проявить чувство юмора, смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

Вместо привычного утренника можно организовать новогодний вечер, тематическое шоу, квест или праздничный турнир между классами. При этом не обязательно полностью отказываться от сказочных персонажей. Дед Мороз и Снегурочка вполне могут появиться в современной истории — например, стать гостями телешоу или помочь участникам выполнить последнее задание.

Оптимальная продолжительность школьного праздника — 60–75 минут. Если планируется дискотека, лучше выделить для неё отдельное время после основной программы.

Сценарий 1. «Новогодний телеканал: прямой эфир»

Для кого: ученики 5–9 классов.

Продолжительность: 60–70 минут.

Формат: праздничное телевизионное шоу с конкурсами и выступлениями классов.

Действующие лица: два ведущих, Глюк — забавный нарушитель эфира, корреспондент, ведущий прогноза погоды, Дед Мороз, Снегурочка, представители команд.

Реквизит: микрофоны, табличка или баннер «Школа-ТВ», карточки с заданиями, воздушные шары, бумажные снежки, коробки с реквизитом для конкурсов, музыкальное оборудование.

Начало праздника

На экране появляется заставка «Школа-ТВ. Новогодний эфир». Звучит короткая музыкальная отбивка. На сцену выходят ведущие.

Ведущий 1: — Добрый вечер, друзья! В эфире специальный новогодний выпуск нашего телеканала. Сегодня мы узнаем, кто лучше всех шутит, танцует, угадывает мелодии и справляется с неожиданными заданиями.

Ведущий 2: — В студии собрались самые активные и талантливые команды нашей школы. Каждая из них сегодня сможет побороться за звание главной новогодней команды!

Ведущие представляют классы. Каждая команда называет своё название и короткий девиз.

Внезапно изображение на экране меняется, звучит эффект помех. Появляется Глюк с большим картонным пультом.

Глюк: — Стоп! Какой ещё праздник? Я тут главный по эфиру! Хотите продолжать передачу — придётся пройти мои испытания. Посмотрим, умеете ли вы веселиться без подсказок!

Ведущий 1: — Кажется, у нас технические неполадки.

Ведущий 2: — Ничего страшного. Наши участники справятся даже с таким неожиданным поворотом!

Конкурс 1. «Новогодние новости»

Каждая команда получает две минуты на подготовку короткого выпуска новостей. Нужно придумать три забавных сообщения о событиях, которые могли бы произойти в школе перед Новым годом.

Например:

— Сегодня в школьной столовой замечен подозрительный рост потребления мандаринов.

— По предварительным данным, количество домашних заданий перед каникулами уменьшилось, но полностью не исчезло.

— В кабинете математики обнаружена праздничная атмосфера. Ученики пока не могут объяснить её происхождение.

Команды по очереди представляют свои новости. Ведущие выбирают самые оригинальные выступления.

Глюк: — Неплохо! Но настоящие телевизионные звёзды должны уметь не только говорить. Переключаю канал!

Конкурс 2. «Прогноз новогодней погоды»

На сцену выходит ведущий прогноза погоды.

Синоптик: — Внимание! Сегодня в нашей школе ожидается сильный снегопад из хорошего настроения, местами возможны порывы смеха и шквал аплодисментов.

Зал делится на несколько секторов. Каждый сектор получает свой звуковой сигнал:

первый изображает ветер — протяжно гудит;

второй изображает дождь — хлопает ладонями по коленям;

третий изображает гром — топает ногами;

четвёртый изображает снегопад — шуршит ладонями.

Синоптик управляет «погодой», по очереди усиливая и ослабляя звуки. В финале все участники одновременно создают праздничную бурю аплодисментов.

Конкурс 3. «Новогодний рекламный ролик»

Глюк переключает канал на рекламу.

Глюк: — А теперь посмотрим, кто умеет продавать! Причём продавать можно всё что угодно.

Каждая команда получает обычный предмет: линейку, носок, ластик, прищепку или пустую коробку. За три минуты нужно придумать рекламный ролик, который представит этот предмет как самый желанный новогодний подарок.

Например, обычная линейка может стать «волшебным измерителем школьных каникул», а пустая коробка — «набором для хранения отличного настроения».

Команды показывают свои ролики. Оцениваются оригинальность, юмор и артистичность.

Конкурс 4. «Угадай фильм по описанию»

Ведущий зачитывает необычные описания знакомых фильмов. Команды должны угадать название.

Примеры:

Мужчина после бани оказывается в чужом городе и приходит не по своему адресу. («Ирония судьбы, или С лёгким паром!»)

Ребёнок остаётся дома один и защищает жилище от грабителей. («Один дома».)

Девушка отправляется в зимний лес и встречает необычного старика. («Морозко».)

Сказочные волшебники готовятся к празднику, но всё идёт не по плану. («Чародеи».)

За каждый правильный ответ команда получает балл.

Конкурс 5. «Танцевальный прогноз»

Глюк объявляет музыкальную паузу. Участники выходят на площадку и танцуют под разные музыкальные фрагменты. Когда музыка останавливается, ведущий называет условие: замереть в позе снеговика, изобразить праздничную ёлку или показать, как человек радуется началу каникул.

Финал

Глюк смотрит на результаты команд и постепенно меняет тон.

Глюк: — Ну что ж, признаю: эфир получился отличным. Кажется, я даже сам немного повеселился. Ладно, возвращаю управление!

Ведущий 1: — А теперь самое время пригласить главных гостей нашего новогоднего выпуска!

Звучит торжественная музыка. Появляются Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз: — Здравствуйте, друзья! Слышал, у вас сегодня настоящий праздник. И я вижу, что скучать здесь никто не собирается!

Дед Мороз поздравляет школьников, ведущие объявляют результаты командного соревнования. Победители получают небольшие призы или шуточные дипломы. После общей фотографии можно устроить дискотеку.

Сценарий 2. «Новогодний квест: в поисках праздничного кода»

Для кого: ученики 5–8 классов.

Продолжительность: 50–60 минут.

Формат: командный квест с загадками, испытаниями и поиском подсказок.

Действующие лица: ведущий, Хранитель Нового года, Киберзлодей, помощники на станциях, участники команд.

Реквизит: конверты с заданиями, карточки с буквами и цифрами, коробка с кодовым замком или условным секретным паролем, карта маршрута, бумажные снежинки.

Начало квеста

Ведущий собирает участников в зале.

Ведущий: — Сегодня мы должны были встретить Новый год, но случилось нечто неожиданное. Праздничный код заблокирован, а без него не откроется хранилище новогоднего настроения!

На сцене появляется Хранитель Нового года.

Хранитель: — Кто-то похитил четыре части секретного кода. Если мы не найдём их вовремя, праздник останется без музыки, огней и подарков.

Появляется Киберзлодей.

Киберзлодей: — Это сделал я! Хотите вернуть код — придётся доказать, что вы умеете думать, действовать сообща и не сдаваться перед трудностями.

Участники делятся на команды по 5–7 человек. Каждая получает маршрутный лист. Команды проходят станции по очереди. На каждой станции за выполненное задание получают часть кода.

Станция 1. «Музыкальная разминка»

Помощник включает короткие фрагменты известных песен. Командам нужно угадать название или исполнителя. Можно использовать новогодние песни, популярную музыку и знакомые школьникам мелодии.

За каждый правильный ответ выдаётся балл или первая часть кода.

Станция 2. «Зашифрованное послание»

Участники получают карточки с буквами, из которых нужно составить новогоднее слово или фразу.

Примеры заданий:

собрать слово «каникулы»;

расшифровать фразу «С Новым годом!»;

найти спрятанное слово в наборе букв.

Для усложнения можно использовать простую замену букв цифрами или символами.

Станция 3. «Новогодний детектив»

Команде зачитывают небольшую загадочную историю:

«Перед праздником из кабинета исчезла коробка с украшениями. В коридоре нашли блёстки, следы снега и красную ленточку. На перемене возле кабинета видели трёх человек: одного с пакетом, второго с шарфом, третьего с коробкой».

Участники получают карточки с дополнительными подсказками и должны определить, кто забрал украшения. Историю и правильный ответ организаторы готовят заранее.

Станция 4. «Снежная лаборатория»

Команде предлагают выполнить задание на скорость и аккуратность: построить самую высокую башню из бумажных стаканчиков или сложить из листов бумаги снежинку по образцу.

На выполнение даётся три минуты. Оцениваются командная работа и результат.

Финал квеста

После прохождения всех станций команды возвращаются в общий зал. Они собирают полученные части кода и называют ведущему секретную фразу.

Хранитель: — Вы справились! Праздничный код восстановлен. Теперь Новый год точно состоится!

Киберзлодей: — Ладно, признаю поражение. Но в следующем году я подготовлю задания посложнее!

Ведущий приглашает Деда Мороза и Снегурочку. Они поздравляют участников, объявляют результаты и вручают символические призы. Завершить праздник можно общей фотографией и танцевальной паузой.

Сценарий 3. «Новогодняя вечеринка: битва команд»

Для кого: ученики 6–9 классов.

Продолжительность: 60 минут.

Формат: праздничное соревнование между командами с музыкальными, интеллектуальными и творческими конкурсами.

Действующие лица: два ведущих, DJ, капитаны команд, участники.

Реквизит: карточки с заданиями, колонка, микрофон, бумага, маркеры, новогодние аксессуары, небольшие призы.

Начало праздника

Звучит современная праздничная музыка. Ведущие выходят на сцену.

Ведущий 1: — Добро пожаловать на главную новогоднюю вечеринку нашей школы!

Ведущий 2: — Сегодня не будет контрольных, домашних заданий и вызовов к доске. Только музыка, конкурсы, хорошее настроение и командная борьба!

Участники делятся на команды, придумывают названия и выбирают капитанов.

Конкурс 1. «Новогодний блиц»

Ведущие задают быстрые вопросы. Команды записывают ответы на листах или отвечают по очереди.

Примеры вопросов:

Какой месяц открывает календарный год?

Как называется традиционное украшение на верхушке ёлки?

В какой стране появилась традиция украшать рождественскую ёлку?

Как зовут помощницу Деда Мороза?

Какой фильм начинается с похода друзей в баню перед Новым годом?

Конкурс 2. «Покажи без слов»

Один участник вытягивает карточку и изображает написанное на ней слово или ситуацию. Остальные должны угадать.

Варианты карточек:

человек, который увидел расписание после каникул;

Дед Мороз, опаздывающий на праздник;

ученик, получивший подарок мечты;

снеговик на пляже;

человек, пытающийся украсить ёлку.

Конкурс 3. «Новогодний хит»

DJ включает короткие фрагменты песен. Команды должны угадать композицию. Для разнообразия можно добавить задания: продолжить строчку, назвать исполнителя или определить песню по мелодии.

Конкурс 4. «Минута на креатив»

Каждая команда получает случайный набор предметов: мишуру, бумагу, скотч, ленты и несколько безопасных украшений.

За пять минут нужно придумать необычный новогодний аксессуар, а затем представить его зрителям. Это может быть корона, праздничные очки, необычный галстук или украшение для фотозоны.

Конкурс 5. «Поздравление будущего»

Командам нужно придумать поздравление с Новым годом для учеников своей школы, но с необычным условием. Например, произнести его как спортивный комментатор, ведущий новостей, герой фантастического фильма или диктор космической станции.

На подготовку даётся три минуты.

Конкурс 6. «Танцевальный батл»

Участники выходят на площадку. Ведущий по очереди объявляет стиль движения: дискотека 1980-х, робот, замедленная съёмка, танец снеговика, праздничный флешмоб.

Победителя можно определить голосованием зрителей или выбрать несколько команд в разных номинациях.

Завершение вечеринки

Ведущие подсчитывают баллы и объявляют результаты.

Ведущий 1: — Сегодня мы увидели, что в нашей школе есть не только отличные ученики, но и настоящие артисты, музыканты, актёры и организаторы праздников!

Ведущий 2: — Пусть в новом году будет больше интересных событий, хороших оценок, новых друзей и поводов для радости!

Под праздничную музыку участники делают общее фото. После награждения можно продолжить вечер дискотекой.

Конкурсы на Новый год в школе для подростков

Если нет возможности подготовить полноценный театрализованный сценарий, можно провести новогодний вечер как набор самостоятельных игр и конкурсов. Такой формат особенно удобен для классного праздника, когда участвует одна группа учеников.

«Угадай песню по трём секундам». Ведущий включает короткий фрагмент композиции. Участники должны назвать песню или исполнителя. Можно сделать отдельные раунды с новогодними хитами и популярной музыкой.

«Новогодний крокодил». Игрок вытягивает карточку и без слов показывает загаданное: украшение ёлки, зимние каникулы, покупку подарков, встречу Нового года или катание на коньках.

«Самое необычное поздравление». Участники получают случайную профессию или образ и должны поздравить всех с Новым годом от его имени. Например, от лица космонавта, спортивного комментатора или ведущего прогноза погоды.

«Угадай фильм по эмодзи». На экране показывают несколько символов, которые зашифровывают название известного фильма или мультфильма. Команды должны разгадать ребус.

«Собери ёлку». Команды получают бумагу, скотч и украшения. За ограниченное время нужно создать необычную ёлку. Побеждает не самая высокая, а самая оригинальная работа.

«Новогодний мем». Участникам предлагают школьную ситуацию, а они должны придумать к ней смешную подпись или короткую сценку. Важно заранее договориться, что шутки не должны быть направлены против конкретных учеников или учителей.

Как подготовить новогодний вечер для 5–9 классов

Чтобы сценарий Нового года в школе не превратился в череду затянутых выступлений, лучше заранее распределить обязанности. Одни ученики могут стать ведущими, другие — отвечать за музыку и презентацию, третьи — подготовить реквизит или выступить в качестве помощников на игровых станциях.

Для общего школьного праздника удобно формировать команды из представителей разных классов. Если мероприятие проводится отдельно для одного класса, можно разделить учеников на группы случайным образом. Так у ребят появится возможность поработать с одноклассниками, с которыми они обычно мало общаются.

Не стоит делать все конкурсы исключительно на скорость. Чередуйте интеллектуальные задания, творческие выступления и подвижные игры. У каждого участника должны быть возможности проявить себя: кто-то хорошо отвечает на вопросы, кто-то придумывает шутки, а кто-то лучше чувствует музыку.

Музыку и видеозаписи нужно проверить заранее, а реквизит разложить по отдельным пакетам или коробкам для каждого конкурса. Если в сценарии предусмотрены баллы, назначьте одного человека, который будет вести таблицу результатов.

И главное — не заставляйте подростков участвовать в конкурсах, которые могут поставить их в неловкое положение. Лучше предложить несколько ролей и форматов участия, чтобы каждый мог выбрать подходящий.

Заключение

Новогодний праздник в средней школе может быть не менее интересным, чем детский утренник, если подобрать правильный формат. Ученикам 5–9 классов подойдут телевизионное шоу, командный квест, музыкальная вечеринка или соревнование между классами.

Три предложенных сценария можно использовать целиком или объединить отдельные конкурсы и игровые эпизоды. Добавьте выступления учеников, любимую музыку, праздничное оформление и немного юмора — и школьный Новый год станет событием, которое ребята будут вспоминать после каникул.

Главное, чтобы праздник был создан не только для подростков, но и вместе с ними.