Как жить с ребёнком с СДВГ — советы родителям, проверенные на практике

СДВГ у ребёнка: как помочь и не сойти с ума — советы родителям, которые работают

Родители детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) каждый день сталкиваются с уникальными вызовами. Это не просто капризы или избыток энергии — СДВГ влияет на восприятие, поведение и даже самооценку ребёнка. Чтобы сохранить баланс и помочь ребёнку развиваться, важно не просто «терпеть», а выстраивать новую систему взаимодействия.

1. Примите диагноз — это не приговор

Первый шаг — признать, что СДВГ не является следствием плохого воспитания. Это нейробиологическое состояние, которое требует понимания, терпения и гибкости. Осознание проблемы помогает настроиться не на борьбу, а на сотрудничество.

2. Структура — ваш главный союзник

Дети с СДВГ нуждаются в чёткой и стабильной структуре дня. Регулярные ритуалы — приём пищи, домашние задания, подготовка ко сну — помогают снизить уровень тревожности и улучшить поведение. Используйте визуальные расписания и таймеры — они отлично работают.

3. Минимизируйте отвлекающие факторы

Создайте в доме среду, в которой ребёнку будет легче сосредотачиваться. Уберите из рабочей зоны лишние игрушки, гаджеты и телевизор. Обратите внимание на освещение — оно тоже влияет на концентрацию.

4. Хвалите за усилия, а не за результат

Ребёнку с СДВГ трудно справляться с заданиями, которые другим кажутся простыми. Фокусируйтесь на процессе, отмечайте даже маленькие шаги — это укрепляет мотивацию и снижает тревожность.

5. Учитесь управлять своими эмоциями

Родителям важно следить за своим состоянием. Постоянный стресс может превратить воспитание в изнуряющее испытание. Найдите время для отдыха, не бойтесь обращаться за поддержкой — будь то терапия, группы поддержки или просто разговор с близкими.

6. Работайте в тандеме со школой

Сотрудничество с учителями и школьным психологом крайне важно. Расскажите о диагнозе ребёнка, предложите стратегии, которые помогают дома. Это поможет создать единый подход и снизить риски недопонимания в учебной среде.

7. Не стесняйтесь обращаться к специалистам