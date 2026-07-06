Почему все больше родителей задумываются о семейном образовании? Кто-то устал от школьных проблем, кто-то хочет дать ребёнку больше свободы и внимания, а кто-то просто ищет формат, который подходит именно их семье.

В этой статье мы расскажем, что такое семейное образование, кому оно подходит и как перейти на него в 2026 году без лишней головной боли.

Что такое семейное образование

Многие путают семейное образование с дистанционным обучением. На самом деле это совершенно разные вещи. Дистанционное обучение — это когда ребёнок официально остаётся в школе, просто занимается онлайн по школьному расписанию.

Семейное образование — это когда родители берут полную ответственность за обучение ребёнка. Ребёнок не ходит в школу каждый день, не сидит на онлайн-уроках по школьному графику. Родители сами выбирают, как, когда и по каким материалам учиться. Главное — чтобы ребёнок в итоге освоил программу и успешно прошёл аттестации.

Иными словами, вы становитесь «директором» обучения своего ребёнка.

Кому подходит семейное образование

Этот формат выбирают очень разные семьи. Вот самые частые случаи:

Ребёнок серьёзно занимается спортом, музыкой, танцами или творчеством и не успевает за школьным графиком. Семья часто переезжает или живёт между городами/странами. Ребёнку тяжело в большом коллективе (тревожность, буллинг, проблемы с концентрацией). Ребёнок учится гораздо быстрее или, наоборот, медленнее сверстников. Родителей не устраивает качество образования в местных школах. Хочется более гибкого графика и возможности путешествовать.

Важный момент: семейное образование — это не «отпустить ребёнка в свободное плавание». Родители здесь работают даже больше, чем при обычной школе.

Какие вопросы стоит задать себе перед переходом

Прежде чем писать заявление, определитесь с этими критериями:

Кто будет главным «организатором» учёбы?

Сколько времени вы реально сможете уделять ребёнку каждый день?

Нужны ли вам репетиторы или онлайн-школа?

Насколько ребёнок может учиться самостоятельно?

Как вы будете решать вопрос общения со сверстниками?

Что будете делать с кружками, спортом и хобби?

Как оформить семейное образование в 2026 году

Процедура стала понятнее, но всё равно требует внимания. Вот основные шаги: Шаг 1. Уведомите местный орган управления образованием Напишите уведомление о том, что выбираете семейную форму образования.

Шаг 2. Выберите школу для аттестаций Даже при семейном обучении ребёнок должен периодически подтверждать знания. Можно выбрать любую школу (не обязательно по прописке), которая согласна проводить аттестации.

Шаг 3. Подготовьте документы

Обычно нужны:

Заявление от родителя Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка Документы из предыдущей школы (если были)

В разных регионах список может немного отличаться — лучше заранее позвонить или написать в выбранную школу.

Что происходит после перехода

После оформления вы больше не привязаны к школьному расписанию. Можно учиться утром, вечером, в поездках — как удобно вашей семье. Но ответственность за результат теперь полностью на вас.

Где ребёнок будет проходить аттестацию?

Аттестация — обязательная часть. Обычно это промежуточные аттестации в конце учебного года (или по четвертям/триместрам) и ОГЭ/ЕГЭ в старших классах. Многие родители выбирают для аттестаций онлайн-школы или частные образовательные центры — там часто более лояльная атмосфера и удобный формат.

Как организовать обучение дома

Здесь нет единственно правильного способа. Кто-то занимается полностью самостоятельно, кто-то берёт репетиторов по сложным предметам, а большинство родителей подключают хорошую онлайн-школу. Онлайн-обучение при семейном образовании — отличный вариант. Ребёнок может заниматься в удобное время, повторять материал столько, сколько нужно, а родители получают отчёты об успеваемости.

Плюсы семейного образования

Гибкий график и темп обучения

Индивидуальный подход к ребёнку

Меньше стресса и буллинга

Больше времени на хобби и семью

Возможность глубже изучать интересные предметы

Здоровый сон и меньше болезней

Минусы

Нужно очень много дисциплины от родителей

Иногда сложно организовать общение со сверстниками

Бывает страх «а вдруг мы всё испортим»

Не всегда легко найти хороших репетиторов или онлайн-платформу

Бюрократия с аттестациями

Главное для родителей

Самое важное — ваше искреннее желание и готовность участвовать в жизни ребёнка. Семейное образование работает лучше всего у тех родителей, которые не пытаются «сбросить» ребёнка, а наоборот — хотят быть ближе и глубже вовлечены в его развитие.

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