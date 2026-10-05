Учебный год 2026/27 начался 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027-го. При этом конкретные даты отдыха зависят от того, по какой системе работает школа — по четвертям или по модульному принципу.

Важно учитывать: окончательный календарь утверждает сама образовательная организация. Поэтому перед планированием поездок и других мероприятий стоит свериться с сайтом школы или электронным дневником.

Если школа работает по четвертям

При традиционной системе учебный год разделен на четыре учебных периода. После каждого из них школьников ждут каникулы.

Рекомендованный график на 2026/27 учебный год выглядит так:

**осенний отдых: с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние каникулы: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенний отдых: с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние каникулы: с 27 мая по 31 августа 2027 года.**

Для выпускников летний период начинается после завершения экзаменов, поэтому их даты окончания учебы будут зависеть от расписания государственной итоговой аттестации.

Дополнительный отдых для первоклассников

Для учеников первых классов рекомендуется предусмотреть еще одну неделю отдыха в середине третьей четверти — с 15 по 21 февраля 2027 года. Такая пауза позволяет снизить учебную нагрузку на самых младших школьников.

Праздничные дни тоже учитываются

Помимо каникул, дети не посещают школу в официальные праздничные дни. В течение учебного года дополнительные выходные приходятся, в частности, на День народного единства и государственные праздники в феврале, марте и мае.

Часть дат на 2027 год связана с переносами выходных. Поэтому окончательный производственный календарь также стоит учитывать при планировании семейного отдыха.

Если школа учится по триместрам и модулям

При модульном варианте учебный год устроен иначе: продолжительные учебные отрезки чередуются с короткими периодами отдыха. В распространенной схеме каждый триместр состоит из двух учебных модулей продолжительностью около пяти-шести недель.

Рекомендованные периоды отдыха в 2026/27 учебном году:

**1-й осенний модуль: 5–11 октября 2026 года;

2-й осенний модуль: 16–22 ноября;

3-й зимний модуль: 30 декабря – 10 января;

4-й зимний модуль: 15–21 февраля 2027 года;

5-й весенний модуль: 5–11 апреля;

6-й летний модуль: с 26 мая по 31 августа. Какой календарь выбрать для планирования**

Главное различие между системами — частота отдыха. При четвертной системе большие каникулы происходят четыре раза за учебный год. Модульная система предполагает более регулярные короткие перерывы между учебными блоками.

При этом приведенные даты являются рекомендациями. Школа может утвердить собственный календарь в рамках действующих требований, поэтому окончательные даты лучше уточнять непосредственно в образовательной организации.