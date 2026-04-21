Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина: сатира на русское общество

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин написал цикл «Сказок для детей изрядного возраста» в 1860–1880-е годы. В форме народной сказки писатель создал острую социальную сатиру на пороки царской России: глупость и паразитизм правящих классов, рабскую покорность народа и трусливый обывательский либерализм.

Особенно ярко это проявляется в трёх классических сказках: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (1869), «Дикий помещик» (1869) и «Премудрый пискарь» (1883).

Краткое содержание каждой с понятным объяснением смысла.

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

Краткое содержание: Два глупых генерала, всю жизнь прослужившие в «регистратуре» и знавшие только фразу «примите уверение в совершенном моём почтении», внезапно по воле автора оказываются на необитаемом острове. Остров богат: фрукты, ягоды, рыба, дичь — но генералы абсолютно беспомощны. Они не умеют даже яблоко сорвать с дерева и чуть не съедают друг друга от голода. Случайно они находят мужика, который спал под деревом. Генералы сразу начинают им командовать: «Ты мужик — ты и корми нас!» Мужик покорно добывает им еду, варит суп в пригоршне, строит шалаш, делает «пудовые» яблоки съедобными и даже сооружает корабль из подручных средств. На корабле он отвозит генералов обратно в Петербург. Там генералы получают накопившуюся пенсию и награждают мужика «рюмкой водки и пятаком серебра».

Главная мысль: Сатира на паразитизм дворянства и бюрократии. Без простого народа «господа» не способны даже выжить. Мужик — настоящий кормилец России, но остаётся бесправным и покорным.

2. «Дикий помещик»

Краткое содержание: Жил-был богатый, но крайне глупый помещик князь Урус-Кучум-Кильдибаев. Ему очень мешал «мужицкий дух» в имении. Он постоянно жаловался и просил Бога избавить его от крестьян. Бог, зная глупость помещика, сначала не внял молитве, но после того, как барин начал жестоко притеснять мужиков (отбирал всё, заставлял работать без отдыха), мужики внезапно исчезли. Сначала помещик радовался: теперь «жизнь совсем другая пойдёт». Но очень быстро всё рухнуло. В доме нечего есть, на рынке исчезли продукты, в казне кончились деньги, потому что некому было платить налоги и работать. Помещик одичал: оброс шерстью, ходил на четвереньках, охотился на зайцев и стал похож на медведя. В губернии начался хаос. Начальство забеспокоилось, поймало «дикого помещика», обмыло, остригли, одели и вернули мужиков на место. Всё вернулось «на круги своя», а помещик снова стал раскладывать гранпасьянс и читать газету «Весть».

Главная мысль: Помещики (дворянство) полностью зависят от крестьянского труда. Без народа они превращаются в диких животных. Сказка высмеивает крепостнические настроения и показывает абсурдность существования класса, который ничего не производит.

3. «Премудрый пискарь»

Краткое содержание: Жил-был в реке маленький пескарь (рыбка). Его родители были очень осторожны и дожили до глубокой старости. Перед смертью отец наказал сыну: «Берегись, везде опасность! Чтобы прожить, нужно дрожать и прятаться». Премудрый пискарь последовал совету: вырыл норку, днём сидел в ней безвылазно, ночью иногда выплывал, но сразу возвращался. Он ни с кем не дружил, не заводил семью, не ел вволю — только бы не попасть в рот щуке или раку. Так он прожил больше ста лет, всё дрожа и трепеща. В старости он задумался: а для чего жил? Ни радости, ни пользы никому не принёс. «Кому от этого польза, что он прожил сто лет?» — спрашивает автор. Пискарь умер тихо в своей норе, и никто даже не заметил его исчезновения.

Главная мысль: Сатира на трусливого либерального обывателя и «умеренных» интеллигентов эпохи реакции. «Премудрость» оказывается обычной трусостью. Жизнь, прожитая только ради самосохранения, бессмысленна.

Общий смысл сказок Салтыкова-Щедрина

Во всех трёх произведениях писатель использует приём аллегории и гротеск. Генералы, помещик и пискарь — это собирательные образы социальных типов:

Генералы и Дикий помещик — паразитирующие верхи общества; Мужик — могучий, но забитый русский народ; Премудрый пискарь — трусливый обыватель, который «не мешает» власти и поэтому выживает, но живёт бессмысленно.

Салтыков-Щедрин показывает: настоящее зло — не только в жестокости, но и в покорности угнетённых и трусости «просвещённых» слоёв. Эти сказки остаются актуальными и сегодня: они учат критически смотреть на власть, ценить труд простых людей и не превращать осторожность в предательство собственной жизни.