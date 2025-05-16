Сколько предметов в 9 классе: полный список и что изучают школьники

Сколько предметов в 9 классе: полный список и что изучают школьники

Девятый класс — один из самых ответственных этапов школьного обучения. Это не только завершающий год основной школы, но и время подготовки к ОГЭ — основному государственному экзамену. Поэтому многих родителей и учеников интересует вопрос: сколько предметов в 9 классе? В этой статье мы разберем, какие дисциплины обязательны, какие выбираются, и как формируется учебный план.

Обязательные предметы в 9 классе по ФГОС

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), школьная программа в 9 классе включает ряд обязательных предметов. Обычно их количество составляет от 13 до 15, в зависимости от региона и образовательного учреждения. Вот список базовых дисциплин:

Русский язык

Литература

Математика (алгебра и геометрия)

Иностранный язык

История

Обществознание

География

Биология

Физика

Химия

Информатика

Технология

Музыка и/или изобразительное искусство (в некоторых школах факультативно)

Физическая культура

ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)

Некоторые предметы изучаются углубленно — особенно если ученик обучается в классе с профильным направлением (естественно-научным, гуманитарным и т.д.).

Какие предметы сдают в 9 классе на ОГЭ?

В 9 классе ученики сдают ОГЭ (основной государственный экзамен). По правилам Минпросвещения, обязательно сдаются два экзамена:

Русский язык — в письменной форме

Математика — включает задания по алгебре и геометрии

Плюс к ним ученик выбирает еще два предмета по выбору, например:

Обществознание

История

Биология

Химия

Физика

География

Иностранный язык

Информатика

Таким образом, общее количество предметов, на которые школьник должен быть готов — более 13, но экзамены по ОГЭ сдаются по четырем.

Дополнительные дисциплины и факультативы

Кроме основной программы, в некоторых школах 9-классникам могут предлагать факультативные или элективные курсы — например, по проектной деятельности, финансовой грамотности, подготовке к экзаменам или углубленному изучению отдельных предметов.

Факультативы не входят в обязательный список, но могут быть рекомендованы в зависимости от целей ученика: поступление в профильный 10 класс, колледж или техникум.

Итог: сколько предметов изучает школьник в 9 классе?

В среднем ученик 9 класса изучает от 13 до 15 предметов, включая обязательные дисциплины, физкультуру, ОБЖ, а также предметы по выбору. Дополнительно могут быть факультативы, направленные на развитие навыков и подготовку к ОГЭ.

Главное — правильно расставить приоритеты и вовремя начать подготовку к экзаменам, особенно по тем предметам, которые выбраны для сдачи.