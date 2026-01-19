Сколько уроков можно ставить школьникам: нормы СанПиН и закон 2026

Количество уроков в день строго регулируется СанПиН 1.2.3685-21 (с изменениями 2024–2025 годов) и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Нормы направлены на защиту здоровья детей: перегрузка приводит к хронической усталости, снижению иммунитета, проблемам со зрением и осанкой. Ниже — актуальные лимиты на 2026 учебный год для очного, дистанционного и онлайн-обучения.

Максимальное количество уроков в день по СанПиН (2026)

Классы Максимум уроков в день Продолжительность урока 1 класс 4 урока 35 минут 2–4 классы 5 уроков 40–45 минут 5–6 классы 6 уроков 45 минут 7–9 классы 7 уроков 45 минут 10–11 классы 8 уроков (не чаще 3 раз в неделю) 45 минут

Важные ограничения:

В 1 классе — не более 4 уроков, первые 2 месяца — не более 3 уроков в день

Уроки сдвоенными не считаются, но сдвоенная физкультура или труд — допускается только при наличии медосмотра

В 10–11 классах 8-й урок возможен только при профильном обучении и не чаще 3 дней в неделю