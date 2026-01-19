Сколько уроков можно ставить школьникам: нормы СанПиН и закон 2026
Количество уроков в день строго регулируется СанПиН 1.2.3685-21 (с изменениями 2024–2025 годов) и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Нормы направлены на защиту здоровья детей: перегрузка приводит к хронической усталости, снижению иммунитета, проблемам со зрением и осанкой. Ниже — актуальные лимиты на 2026 учебный год для очного, дистанционного и онлайн-обучения.
Максимальное количество уроков в день по СанПиН (2026)
|Классы
|Максимум уроков в день
|Продолжительность урока
|1 класс
|4 урока
|35 минут
|2–4 классы
|5 уроков
|40–45 минут
|5–6 классы
|6 уроков
|45 минут
|7–9 классы
|7 уроков
|45 минут
|10–11 классы
|8 уроков (не чаще 3 раз в неделю)
|45 минут
Нормы при дистанционном и онлайн-обучении
При дистанционном формате (в т.ч. в онлайн-школах) нормы те же, но с учётом экранного времени:
После каждого урока — перерыв минимум 10 минут без экрана. После 3–4 уроков — большой перерыв 40–60 минут с прогулкой или активным отдыхом.
Что делать, если школа нарушает нормы
