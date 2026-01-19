Сколько уроков можно ставить школьникам: нормы СанПиН и закон 2026

Екатерина Магомедова

Количество уроков в день строго регулируется СанПиН 1.2.3685-21 (с изменениями 2024–2025 годов) и Федеральным законом «Об образовании в РФ». Нормы направлены на защиту здоровья детей: перегрузка приводит к хронической усталости, снижению иммунитета, проблемам со зрением и осанкой. Ниже — актуальные лимиты на 2026 учебный год для очного, дистанционного и онлайн-обучения.

Максимальное количество уроков в день по СанПиН (2026)

КлассыМаксимум уроков в деньПродолжительность урока
1 класс4 урока35 минут
2–4 классы5 уроков40–45 минут
5–6 классы6 уроков45 минут
7–9 классы7 уроков45 минут
10–11 классы8 уроков (не чаще 3 раз в неделю)45 минут
Важные ограничения:
  • В 1 классе — не более 4 уроков, первые 2 месяца — не более 3 уроков в день
  • Уроки сдвоенными не считаются, но сдвоенная физкультура или труд — допускается только при наличии медосмотра
  • В 10–11 классах 8-й урок возможен только при профильном обучении и не чаще 3 дней в неделю
  • Обязательные большие перемены: после 2–3 уроков — 20–30 минут

    • Нормы при дистанционном и онлайн-обучении

    При дистанционном формате (в т.ч. в онлайн-школах) нормы те же, но с учётом экранного времени:

    • 1–4 классы — не более 4–5 академических часов экрана в день
    • 5–8 классы — не более 5–6 часов
    • 9–11 классы — не более 6–8 часов

      • После каждого урока — перерыв минимум 10 минут без экрана. После 3–4 уроков — большой перерыв 40–60 минут с прогулкой или активным отдыхом.

      Что делать, если школа нарушает нормы

      1. Собрать факты: расписание, количество уроков, продолжительность
      2. Написать заявление директору с ссылкой на СанПиН 1.2.3685-21
      3. Если не помогает — жалоба в Рособрнадзор или Департамент образования региона
      4. При угрозе здоровью — справка от педиатра с рекомендацией снизить нагрузку

        5. В онлайн-школах нормы соблюдать проще: уроки короче или в записи, ребёнок сам выбирает темп и время. Нет обязательных 8 уроков подряд, нет давления «всем классом». Поэтому многие родители, чьи дети перегружены в обычной школе, переходят на дистанционное обучение именно из-за сохранения здоровья.

